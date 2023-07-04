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躺著喝咖啡！台南深夜老屋咖啡廳：營業到12點、不限時，還有微醺酒吧可小酌

愛比妞の美食旅遊地圖／ 文、圖／愛比妞

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖

有好一陣子沒有跑台南深夜咖啡店了，今天要分享這家【䖙Thenn Leh】是咖啡廳，也是Bar，營業到深夜12點，還可以小酌一下，老屋氛圍感也很不錯呢～趕快來分享給大家囉！

台南深夜咖啡【䖙Thenn Leh】外觀

【䖙Thenn Leh】店址位於台南府前路一段巷弄內，也是老屋風格咖啡店，低消一杯飲品，不可訂位，不限時。

大家應該想說店名這個字怎麼念，䖙讀音為「ㄊㄧ」，台語則唸作「ㄊㄟˉ」，聽到台語有沒有直接秒懂!就是「ㄊㄟˉ」一下，身體半躺臥，小憩。

【䖙Thenn Leh】店內還有榻榻米，真的是可坐、可躺、可趴，來這裡真的可以很放鬆耶～提供躺著享用茶、咖啡、點心、微醺的共享空間。

䖙Thenn Leh

台南酒吧【䖙Thenn Leh】菜單

主要販售甜點、飲品，還有酒精飲品可以小酌。

★未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車

檸檬塔

這裡的檸檬塔造型好可愛，酸酸甜甜的滋味，還有檸檬的清香。

提拉米蘇

吃起來甜而不膩，配上手指餅乾及咖啡酒香，還挺好吃。

䖙Thenn Leh （躺著喝） |FB

地址：台南市中西區府前路一段122巷125號1樓

營業時間：15:00–00:00

公休日：週一二公休

文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在

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咖啡廳 老屋 酒吧 餅乾 甜點 台南美食

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