躺著喝咖啡！台南深夜老屋咖啡廳：營業到12點、不限時，還有微醺酒吧可小酌
udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖
有好一陣子沒有跑台南深夜咖啡店了，今天要分享這家【䖙Thenn Leh】是咖啡廳，也是Bar，營業到深夜12點，還可以小酌一下，老屋氛圍感也很不錯呢～趕快來分享給大家囉！
台南深夜咖啡【䖙Thenn Leh】外觀
【䖙Thenn Leh】店址位於台南府前路一段巷弄內，也是老屋風格咖啡店，低消一杯飲品，不可訂位，不限時。
大家應該想說店名這個字怎麼念，䖙讀音為「ㄊㄧ」，台語則唸作「ㄊㄟˉ」，聽到台語有沒有直接秒懂!就是「ㄊㄟˉ」一下，身體半躺臥，小憩。
【䖙Thenn Leh】店內還有榻榻米，真的是可坐、可躺、可趴，來這裡真的可以很放鬆耶～提供躺著享用茶、咖啡、點心、微醺的共享空間。
䖙Thenn Leh
台南酒吧【䖙Thenn Leh】菜單
主要販售甜點、飲品，還有酒精飲品可以小酌。
★未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車
檸檬塔
這裡的檸檬塔造型好可愛，酸酸甜甜的滋味，還有檸檬的清香。
提拉米蘇
吃起來甜而不膩，配上手指餅乾及咖啡酒香，還挺好吃。
䖙Thenn Leh （躺著喝） |FB
地址：台南市中西區府前路一段122巷125號1樓
營業時間：15:00–00:00
公休日：週一二公休
文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言