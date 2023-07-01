果菜市場版Costco！台南「新化果菜市場」：綠到出汁的市場建築，逛市場也有大享受

這真的是布魯所去過最美的果菜市場，就是位於台南市新化區的新化果菜市場。

這市場堪稱果菜市場的Costco，完全打破布魯原先對市場的擁擠、昏暗的印象，即使聚集了新化週邊地區的一百多家農產果菜店家，環境仍然明亮寬敞。尤其市場的屋頂設計成波浪起伏的山坡，滿覆大片綠油油的鮮草，又點綴著馬齒牡丹、馬纓丹等花草，襯托著斜屋頂的市場主建築觀景台，真有幾分東歐草原的氛圍。布魯忽然覺得，來新化果菜市場採買，也是一種享受。

由新化交流道到果菜市場，會先經過這個物流車輛入口，續行才會到觀光客停車入口。

果菜市場的觀光客入口，有大停車場，停車無虞。

停車場可停兩百多輛小車，部分利用太陽能板做成遮陽棚，夏天很搶手。

果菜市場的觀光入口，波浪形的外觀其實就是屋頂山丘的形狀。

市場裡共有一百多家水果店商，每家都有編號，市場內光線也充足，整體感覺明亮清爽。

六月是芒果的盛產季節，賣芒果的店家最多，各種芒果琳琅滿目。

因為是果菜市場中的COSTCO，買的水果大多整箱整簍為單位，國外進口水果也找得到。

只有在果菜市場才會看到的西瓜山，真想抱一大顆回家。

逛完果菜市場，可以由市場內的電梯直接搭到Ｒ樓觀景台，或走戶外階梯到最頂端也可到觀景台。

整個困菜市場其實是一座山丘，底下就是市場，兼具綠化及降溫功能。由Ｒ樓的觀景台向外望去，就是果菜市場屋頂的山丘。

山丘上的馬齒牡丹開得很美，使市場主建築襯托得更出色。

馬齒牡丹又叫半日花，要上午才可以看到盛開的様子。

布魯又找了一個下午的時間去果菜市場山丘，藍天白雲下的市場主建築，映著搖曳的草莖，十分美麗。

市場屋頂山丘草坡是由荷蘭建築團隊MVRDV設計，完全就是一座大型綠得出汁的綠建築。

由主建築Ｒ樓觀景台走下步道，可以繞行整個市場頂部的山丘一圈，由不同角度拍攝山丘上的斜頂屋。

瑪沙颱風外圍環流帶來的雲，實在太有戲了。

果菜市場旁還有美食街，提供午餐、飲料、伴手禮、農特產，逛完市場，走完山丘，不妨到美食街歇坐一下喔！

布魯便利貼

新化果菜市場

地址：新化區護東路335號

電話：06-5905905

公休日：每個月（農曆）初2、初10、16、25（FB上另會公告每月公休日）

官方FB點此進入

交通資訊：國道8號下新化端轉向新化方向台20省道，1金里後左轉入護東路，約2公里後即至新化果菜市場。市場有觀光客專用停車場。

順遊景點：虎頭埤、新化老街、新化武德殿、中興大學新化林場

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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