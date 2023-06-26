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唯一入選台南米其林店家的巷弄「鍋燒意麵」！每日現熬湯頭限量販售、晚來吃不到

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這間台南鍋燒意麵是2023年入選台南米其林店家的名單。說真的，這間台南鍋燒意麵也是目前唯一入選台南米其林店家的名單。會發現這間台南鍋燒意麵，我個人也覺得滿奇妙的，對於評審的實力漸漸有一點驚訝。

然而，這間台南鍋燒意麵就隱藏在巷弄之中，一般人實在不太好找這間台南鍋燒意麵。就連我，也是找這間台南鍋燒意麵找到有一點昏頭，就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南鍋燒意麵好不好吃吧！

這間台南鍋燒意麵開在巷子裡面，建議大家把車停在西門路上，因為巷子內的左右鄰居不太喜歡。

這裡的鍋燒意麵比較搞剛，所以大家要吃的話都要稍微等候一下。

這裡的菜單寫的很巧妙，跟拉麵一樣有分硬度，這一點巧思的確不錯。先煮好的麵條在放入碗中，再來處理湯頭與擺盤。

把平價的美食做出不同的層次，個人覺得絕對是有巧思的。

※蛤蜊滿滿 NT$120

首先，價格絕對不便宜！！！但是，價格絕對合理！！！他們的蛤蜊份量很多，大約是九顆上下，個頭也很大且飽滿。麵條吃起來沒有油耗味，軟硬度是我喜歡的熟度。湯頭的部分是自然的鮮甜，沒有過度的調味，湯頭的部分是我相當喜歡的。

※蒸氣烤土司 NT$40

這裡的烤土司是日本百慕達烤麵包機蒸烤，搞得好像很厲害，讓我很想吃吃看。吃起來跟一般的厚片吐司不同，最外層可以吃到酥脆的果醬口感，裡面卻可以保持濕潤的麵包香氣，確實是不錯，撇開價格不說，這是真的滿好吃的。

現場也有小菜、飲料、阿婆水等可以選擇。

※誠實鍋燒意麵菜單

整體來說：這間鍋燒意麵確實不便宜，但我覺得湯底真的不錯，用料也是貨真價實，有米其林的殊榮我覺得是合理的。

體驗時間：112/05

誠實鍋燒意麵

地址：台南市中西區西門路一段702巷12號

時間：11:00-20:00

電話：0968 617 018

店家停車：無

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鍋燒意麵 米其林 麵包 拉麵 果醬 台南美食

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