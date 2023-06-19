雲林美食推薦分享！10間土庫人氣美食、土庫排隊美食　吃吃喝喝一整天

周休二日去哪走跳？這次Ann和榜哥決定來到雲林土庫吃吃喝喝，也順道走訪了免門票的源順芝麻觀光油廠、土庫驛可可莊園以及雲林崙背免門票景點的千巧谷牛樂園牧場，一日遊這樣的安排其實挺愜意！當然也可以到虎尾市區吃吃喝喝，順道再走訪虎尾鐵橋、雲林布袋戲館、雲林故事館等等，讓行程整個更加充實喔！

土庫鎮的舊稱為塗庫，鄰近的鄉鎮有虎尾鎮、大埤鄉、元長鄉、褒忠鄉、崙背鄉等，而土庫真的經濟產業主要是以農業為主，主要農產品有蒜頭、花生、稻米，其中蒜頭占全國總產量為8成以上；另外還有蜂蜜產業、農產加工品等等喔！這次就簡單分享土庫鎮上的吃吃喝喝給大家參考！

●土庫老店當歸鴨肉麵線

土庫在地不少人都會推薦要來吃土庫老店當歸鴨肉麵線，有兩間店面，一間為料理烹飪區，一間則為用餐區，自行找位子入座再點餐，沒有菜單可以勾選，排隊直接向店家點餐即可，餐點價位清楚明瞭，餐點的選擇也算多樣豐富。

這天點了當歸鴨腿麵線、當歸鴨肉麵線、魯肉飯、米血糕、水血等，真的覺得來一份當歸鴨腿麵線還真不錯，湯頭順口好喝，鴨腿肉切的恰到好處，而他們家的米血糕真的讓我們全家印象深刻，因為米粒感很重！

土庫老店當歸鴨肉麵線

營業時間：08:00-19:00

營業地址：雲林縣土庫鎮中山路157號

營業電話：05-662-1567

●怪人花枝鱔魚麵

位在土庫順天宮旁的怪人花枝鱔魚麵，用餐時間還沒到就可以看到不少在地人排隊點外帶，而想要內用的朋友可以直接入內找位子再點餐，假日來訪的餐點非常的簡單，就只有花枝鱔魚羹（麵飯）、花枝羹（麵飯）、鱔魚羹（麵飯）。

這天我們點了一份花枝鱔魚羹以及一份花枝羹麵，真要說怪人花枝鱔魚麵的花枝鱔魚羹真的好吃，花枝新鮮又Q彈，鱔魚有處理的脆脆且腥味不會過重，配著酸酸甜甜的羹湯再搭配著店家手工辣椒粉以及烏醋提味真的很加分。

怪人花枝鱔魚麵

營業時間：10:00-19:30（周一休）

營業地址：雲林縣土庫鎮中正路105號

營業電話：05-662-1545

●金茂利鐘錶咖啡

鄰近土庫順天宮的金茂利鐘錶咖啡目前還有在販售鐘錶以及維修鐘錶，只是現在多了咖啡甜點，成了雲林土庫鎮上少見的複合式商店。

這天帶著蔬果姐妹來訪，店家是有明訂的規定有低消一飲品的限制，但親切的店家讓我們可以用甜點來取代飲品的低消，於是我們的就點了兩杯飲品（冰檸檬咖啡、草莓果醬氣泡飲）、兩份甜點（提拉米蘇、阿法佳朵），重點是價位不貴且還能聽聽老闆娘介紹她熟悉的土庫鎮。

金茂利鐘錶咖啡

營業時間：11:00-19:00（周二休）

營業地址：雲林縣土庫鎮中正路133號

營業電話：05-662-2508

●老方米糕

老方米糕可是在地人早餐午餐的好選擇，價位平價份量也算夠，餐點可內用或是外帶，而外帶朋友是要依序排隊，用餐時間來訪真的可以看到大排長龍的人潮。來這推薦大家可要點選米糕來品嘗，當然其他品項像是乾麵、羹麵、冬瓜排骨湯也是不錯的選擇喔！

老方米糕

營業時間：06:00-14:00（周二四休）

營業地址：雲林縣土庫鎮中正路176號

營業電話：05-662-2140

●圓環阿明鴨肉麵線

靠近土庫圓環的這家圓環阿明鴨肉麵線也算是土庫鎮上的名店之一，餐點不論內用或是外帶都可以，內用會由店家來安排座位，外帶則是統一在外等候餐點。圓環阿明鴨肉麵線提供的用餐環境乾淨舒適且有冷氣可以吹，餐點選擇也算是多樣且價格也是清楚明瞭。

圓環阿明鴨肉麵線的鴨肉麵線湯頭偏鹹一些但當歸中藥味沒這麼重，整體來說還不錯，榜哥則是很喜歡他們家的滷肉飯喔！另外我們這天也外帶不少滷味（鴨翅、鴨腿等）回車上享用。

圓環阿明鴨肉麵線

營業時間：08:00-17:30

營業地址：雲林縣土庫鎮光明路12號

營業電話：05-662-2902

●四季冰品

四季冰品可是不少在地人下午時段想要來份冰品消暑的好選擇。冰品甜品的選擇眾多且用料實在，重點是價位很親民。

這天來訪點了一份草莓牛奶冰以及一份綜合冰(可任選五種配料)，一家人吃真的剛剛好，超推綜合冰，因為可任選五種配料多加一種加10元，配料算屬基本款有綠豆、紅豆、芋頭、湯圓、仙草、愛玉、珍珠、QQ、椰果等等，炎熱的天氣來上一碗真的很消暑。

四季冰品

營業時間：12:30-21:00

營業地址：雲林縣土庫鎮中正路116號

營業電話：0987-937956

●添己香腸

位在土庫馬光的添己香腸，攤位的位置很好找，就在民權路以及馬光路的交叉口處，約莫下午兩點左右才會出來擺攤，若是要買生香腸的朋友也可以直接到添己香腸自家訂購，沿途都有指標可以抵達。

而添己香腸的香腸真的不一樣，細細長長的羊腸香腸，使用羊腸取代一般我們認知的豬腸來灌製，目測絕對超過20公分，是使用木炭大火加上鐵盤來油炸，香腸的內餡用了10多種中藥材以及米酒所醃製，吃起來是會帶點中藥芳香味，但肥肉偏多，吃了幾口不得不說還真的有點油。

添己香腸

營業時間：14:00-17:30

營業地址：雲林縣土庫鎮馬光路143號

營業電話：0939-842271

●阿海師鴨肉麵線

土庫鴨肉麵線還有同樣也是在地老店的阿海師鴨肉麵線，鄰近順天宮，不論內用外帶都可以，而阿海師鴨肉麵線餐點種類也是相當多樣化，各種麵類、飯類、湯品、小菜、鴨肉切盤等通通都有，同樣也是價位不貴。

阿海師鴨肉麵線

營業時間：07:30-19:00

營業地址：雲林縣土庫鎮中正路137號

營業電話：05-662-3992

●阿茂牛肉麵

位在土庫中正路上的阿茂牛肉麵，據說原先是在虎尾經營，是後來才遷至土庫。阿茂牛肉麵的價位真的是平價且餐點選擇也是很多樣，不吃牛的朋友也有餛飩麵、陽春麵、乾麵、麻醬麵、水餃、各式小菜滷味、湯品等可以選擇。牛肉麵的牛肉很軟嫩湯頭不會過鹹且順口喔！

阿茂牛肉麵

營業時間：11:00-19:30

營業地址：雲林縣土庫鎮中正路172號

營業電話：05-662-8136

●丘山角珈琲室

丘山角珈琲室算是土庫的老宅咖啡館，老屋再搭配綠意盎然的綠色植栽，真的讓人感覺純樸又帶點復古情調，但店內的用餐位子就不算多，來到這喝杯咖啡配上他們家的肉桂捲是很不錯的選擇，當然也還有其他像是生日蛋糕、各式不含咖啡因的飲品喔！

丘山角珈琲室

營業時間：09:30-17:00（周一休）

營業地址：雲林縣土庫鎮中山路167號

營業電話：0922-746-661

但當然這趟來到雲林土庫鎮上的吃吃喝喝，也還是有很多小吃美食沒品嘗到，但Ann和榜哥挺喜歡土庫人的純樸以及熱情，有機會一定還會再來土庫鎮上繼續吃吃喝喝。

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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