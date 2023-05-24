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超美味鰻魚飯、住進財神爺的地盤！來到雲林你不能錯過的口袋名單

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / 左IG@cocow0105、右上IG@pinkchi7、右下IG@aneko_li
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春天讓大地換上繽紛的衣裳，幾處樹木花開的燦爛，要把握時間一探究竟！ReadyGo推薦雲林二日遊，吃鰻魚飯、看木棉花之外，也能走進雲林小鎮，拜訪老屋老宅的咖啡廳，度過悠閒愜意的假期時光。

第一鰻波

不用出國也能吃到超美味的鰻魚飯！媲美日本美味的鰻魚飯來自雲林口湖，這裡是全台第一座鰻魚養殖場，在鰻魚村除了可以享用到號稱「比台北肥前屋好吃」的鰻魚飯之外，也可以體驗抓鰻魚、做鰻魚飯糰，尤其在體驗後吃到熱騰騰現做胭脂鰻便當，大塊鰻魚上刷滿濃郁的醬汁，每一口都細嫩綿密，實在太幸福啦～

圖 / IG@cocow0105
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地址：雲林縣口湖鄉外埔路1-2號653

三條崙海水浴場

三條崙海水浴場是近年中南部的網美景點之一！這裡相較北部的北海岸人煙稀少，但卻有著美麗的海岸線，同時周邊也隱藏著各種景點，非常適合來一趟雲林海線的一日遊呢～想踏到海水，必須先走過一段木棧道，因長期受海風吹襲、海水侵蝕，形成內外路都是沙丘的景觀，找時間來看看這片療癒的大海，吹吹海風吧！

圖 / IG@hsingfang20
圖 / IG@hsingfang20

地址：雲林縣四湖鄉崙北村海清路(海清宮包公廟後方)

林內教芋部

這裡除了知名的芋頭親子景點，可以體驗拔芋頭、大啖芋頭美食，也能欣賞春天才有的限定美景！在百花盛開的季節，林內烏塗村有一顆百年的木棉樹，正盛開著火紅的美麗花朵，雖然沒有一整排的木棉花道壯觀，但高大壯碩的樹幹獨自佇立在鄉野間也特別，一旁還倚靠著土地公廟和芋頭田陪襯，想跟木棉花拍照就要把握時間啦～

圖 / IG @xfengliang
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地址：雲林縣林內鄉烏塗村塩讚78號

古坑鹿營親子農場

一票玩到底超划算！可以滑草、餵梅花鹿、夏天玩水冬天賞落羽松，很適合帶小孩出門的景點呀！位在雲林古坑新開的親子農場，雖然不大，但足夠讓孩子放電一整天，多種設施都能體驗，還有附設親子餐廳，和美美的森林可以野餐，溜小孩來這就對。

圖 / IG @water989898
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圖 / IG @water989898
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圖 / IG @pinkchi7
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地址：雲林縣古坑鄉湳子89號

營業時間：平日9:00-17:30 假日9:00-18:00

小落別院

網友大推回訪率超高！小落別院是間紅磚老宅，打造成日系雜貨小店的樣貌，但其實有賣早午餐，人氣必點的漢堡排想吃記得先預約，搭配日式炒麵，給人秒飛日本的錯覺，吃飽後到店外晃晃，隨著懷舊古物來一趟時光旅行吧！

圖 / IG @__2.24
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圖 / IG @tsai.yi.ting
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圖 / IG @__2.24
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地址：雲林縣斗六市府前街115號

營業時間：10：00~18：00

小戶冊咖啡

同樣是走老宅風的小戶冊咖啡，用木質調的裝潢帶出日系咖啡廳風格，加上老物件及燈飾，營造復古溫馨的氛圍，而且這間店是寵物友善！帶毛小孩來也可以喔~咖啡廳提供手沖咖啡、手作甜點，空間也很寬敞，文青的你可別錯過啦

圖 / IG @jyun_yu_yan
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圖 / IG @aneko_li
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圖 / IG @chuchu.taiwan
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地址：雲林縣斗六市大同路216號

營業時間：PM 12:30～20:00

華山觀止-虫二行館

位在雲林古坑的華山觀止-虫二行館，被山林環繞可以享受雲海包圍的靜謐，環境清幽很推薦入住villa房型來度假，外觀是近年流行的清水模建築與玻璃建成，特別喜歡半戶外的浴廁空間，可以泡湯、休憩，隱密又舒適，除了房內設備齊全外，館外還有兒童遊戲區、餐廳等設施，既然來了也別忘了喝一杯古坑的咖啡喔~

圖 / IG @candy56.chen
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圖 / IG @candy56.chen
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地址：雲林縣古坑鄉松林路54-5號

武德宮三學舍

北港有兩座香火鼎盛的知名廟宇，北港朝天宮和武德宮，武德宮除了文創很強以外，還有全台最潮、不輸星級飯店的香客大樓最值得推薦。而這間豪華旅館就在武財神廟裡面，晚上就直接睡在武財神的地盤，實在太酷了！

圖 / IG @echordchen
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圖 / IG @echordchen
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地址：雲林縣北港鎮華勝路330號

斗宅旅店

咖啡廳搖身一變成了住宿旅店？純白色的簡約設計，走一個韓風路線，樓下確實是咖啡廳，一天只賣4.5小時，晚上就變成民宿，供來雲林遊玩的旅客入住，因為鄰近大學，生活機能完善，入住過程全採智能check in 方便也安全，推薦給喜歡文青的你！

圖 / IG @byshooes
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圖 / IG @jinghui_zeng
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地址：雲林縣斗六市龍潭南路7-17號

延伸閱讀>>雲林美食｜古早味特輯！雲林斗六美食必吃 TOP 9，和魷魚舌吻？伴手禮店變身冰店？

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咖啡廳 鰻魚 文青

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