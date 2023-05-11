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讓人流連忘返！內行人才知道的雲林落羽松秘境窯烤麵包，健康無添加

螞蟻幫的櫥櫃／ 文、圖／螞蟻

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老園丁窯烤麵包 | 雲林斗南落羽松秘境裡手工麵包，其實老園丁麵包在斗南田野小路裡，在這裡開設好幾年了，內行人才會知道的秘境窯烤麵包，使用無漂白麵粉，無蛋無奶無油，吃起來成分單純，咀嚼後自然甜口，且環境優雅，讓人流連忘返。

雲林斗南窯烤麵包

張老闆台中人曾經營餐廳(聽員工介紹是耕讀園)，離開台中後選擇落腳雲林，使用手工製作麵包，麵包不使用蛋、奶、油，使用無漂白麵粉，是老闆的堅持，自己能安心吃，更樂意分享給前來的旅客們。

老園丁窯烤麵包在非常隱密的稻田裡，沿路上有設置招牌方便辨識。

另一處樹林則是停車場，可將車子停放在樹林裡。

一開始只是一片空地，買下後自己蓋房子、種植樹木，過著沒有噴農藥的生活。

神秘的秘境窯烤麵包，老闆來到斗南鄉下過有機的生活，沒想到卻因緣際會做起了窯烤麵包，做出一滴油都不加的麵包，呈現麵包的原味，也挑戰市場味蕾，有不少人吃著吃著就變成熟客。

土製仿舊感窯烤園區，並且招待來的客人茶水，可邊欣賞落羽松林的美麗。

雲林秘境落羽松

蟲鳴、鳥叫，寧靜的田野生活，真的很難想像這處漂亮的森林皆由老闆夫婦跟幾位朋友一起打造，有遠離塵囂之感，也很適合過退休生活。

現場的工作人員還端上了芳香萬壽菊茶招待客人。

老園丁窯烤麵包，老闆夫妻製作健康口感自然窯烤麵包，使用無漂白麵粉、無改良劑、少糖的窯烤麵包，室溫3天內請吃完、冷凍可保存一個月。

除了自然風味的窯烤麵包，這裡也很好拍照喔，可是蚊子真的很多，我總共被叮了6包。

我們大約五點多抵達，現場有綜合堅果100、原味香草100、桔香果乾100。我買了綜合堅果100跟桔香果乾100。

一顆窯烤麵包重量十足，主打的是天然風味，吃起來是很單純的果乾跟麵包風味，越咀嚼越香，也有人會切片烘烤，抹上奶油搭配，搭配手沖咖啡也很棒。

後方這邊應該是屋主的住宅區，請問有考慮要開田野秘境餐廳嗎？感覺生意會很好。

自然風味的窯烤麵包，自然果乾散發甜度，吃起來口感紮實，越吃越香，我覺得喜歡這種天然發酵麵包可以來這邊購買，畢竟現在人也挺重視養生跟吃食，來這邊也可欣賞絕美落羽松林喔。

老園丁窯烤麵包

營業時間：10:00~18:00

電話：0970-567-500

地址：雲林縣斗南鎮阿丹里阿丹1-20號（請導航老園丁）

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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