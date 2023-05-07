台南火車站下午茶推薦！友．友tomotomo2號成功店：富士山日式剉冰清涼可愛 還有手工餅乾、造型甜點

友．友tomotomo2號成功店是我們在排隊等冠津海鮮粥時發現的，位於轉角處的友．友 tomotomo 招牌實在太可愛，還有清新好拍照的富士山，立刻引起我跟老妹的興趣，可惜友．友tomotomo2號成功店週日公休，所以我們決定更動行程，把友．友tomotomo列為隔天的下午點心～

友·友tomotomo 2號成功店

友．友tomotomo2號成功店地址位置

友．友tomotomo2號成功店原先在復古的「新東亞旅埕」一樓，後來搬至成功路22巷，就在冠津海鮮粥後方蠻好找的。

門口招牌與富士山超級可愛好拍的，當初就是被它吸引過去的呀！

友．友tomotomo2號成功店環境

友．友tomotomo2號成功店內用座位並不多，只有一桌，在我好奇這樣不是很容易滿坐的時候，發現很多熟客都是直接進來外帶它們家餅乾的，後來我們也買了一些回家，還不錯耶。

店內很多日系小雜貨，還有舊店面「新東亞大旅社」的卡通版好可愛。

友．友tomotomo的餅乾都超萌的，我後來有買2包回家，味道還不錯喔～

友．友tomotomo2號成功店菜單

友．友tomotomo2號成功店菜單如下，除了挫冰還有飲品點心，價位在50-130元之間很親民。

友．友tomotomo2號成功店餐點

富士山刨冰，一份130元。淋醬因為有添加法國藍柑橘醬，所以呈現藍色的，吃起來酸酸甜甜、冰冰涼涼很清新。刨冰裡頭的水果通常是西瓜，老闆娘說店裡剛好有草莓就幫我們加草莓，Lucky～

吃到一半小豬（感謝網友提醒，這隻應該是卡納赫拉啦）餅乾掉裡藍色刨冰裡，很像在泳池裡游泳好有趣～

柴柴糰子，一份70元。柴柴糰子不止造型可愛，軟黏口感沾著黑糖黃豆粉一起入口抹賣呷！旁邊那杯冰茶是老闆娘招待的人超好，喝完時還問我們會不會不夠，要不要再來一杯，老闆娘開店根本是來交朋友的吧。

很喜歡「友．友tomotomo2號成功店」的氛圍，小巧可愛萌趣，老闆娘人又超級親切的。冰品點心餅乾同樣也是古錐擱厚呷，夏天到了！快來吃碗冰吧！

友．友tomotomo2號成功店常見問題

Q1. 友．友tomotomo2號成功店餐點？

A1. 友．友tomotomo2號成功店主要販賣日式刨冰與手工餅乾，還有推出可愛造型鳳梨酥可訂製。

Q2. 友．友tomotomo2號成功店地址？

A2. 友．友tomotomo2號成功店地址是台南市北區成功路22巷18弄22號一樓，從台南火車站步行過來大約7分鐘。

【消費資訊】

到訪時間：2023年3月

友·友tomotomo 2號成功店

地址： 704台南市北區成功路22巷18弄22號一樓

營業時間：中午11:00-下午16:30

公休日：週六-週日

友·友tomotomo 2號成功店 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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