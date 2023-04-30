美學走入日常！ 南十字書屋 Crux Art & Books 台南生活與藝術的共鳴交點

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

南十字書屋的創辦人林暄涵是一名國際藝術經紀人，過去因深受畫家岑龍的畫作感動，希望能透過自己的力量讓這樣的作品感動更多人，同時也讓個性較低調、尚未被看發掘的藝術家被世人看見，因而決心創立「涵藝術」，為尚未被發掘的藝術家提供經紀服務，而岑龍便是涵藝術第一位在此辦展的藝術家。

除了藝術經紀的工作之外，創辦人也致力於推廣「成人繪本」。成人繪本顧名思義是針對成年人所編輯的繪本，大多是透過讀者對繪本內容的投射與共鳴為主要的溝通管道。
除了藝術經紀的工作之外，創辦人也致力於推廣「成人繪本」。成人繪本顧名思義是針對成年人所編輯的繪本，大多是透過讀者對繪本內容的投射與共鳴為主要的溝通管道。

相較於充滿童趣、易懂的兒童繪本，成人繪本便顯得比較艱澀難懂，也因此大部分出版社普遍喜歡出版兒童繪本而非成人繪本。儘管在推廣成人繪本上跌跌撞撞，但涵藝術始終沒有放棄，終於在因緣際會下遇到契合的合作夥伴，也讓南十字書屋於2021年就此誕生。

「南十字書屋」在創立之初就被定調為「複合式藝文空間」而非「藝廊」，這是因為創辦人希望藉由這樣的定位拉近與民眾的距離，使更多人願意走進南十字書屋，花點時間欣賞藝術作品。南十字書屋承襲了涵藝術的使命，作為經紀藝術的展示空間同時也推廣成人繪本。

除了展示涵藝術所經紀的藝術作品之外，在書屋中也能看到許多首飾、擺飾和古董等藝術品，這些展示品都是創辦人親自從國外選品帶回國的，將畫作和古董藝術品同步陳列就是希望透過不同形式的藝術品與觀展人產生更多的交流機會。
除了展示涵藝術所經紀的藝術作品之外，在書屋中也能看到許多首飾、擺飾和古董等藝術品，這些展示品都是創辦人親自從國外選品帶回國的，將畫作和古董藝術品同步陳列就是希望透過不同形式的藝術品與觀展人產生更多的交流機會。

從展品和畫作中可以發現，創辦人所選中的藝術品通常具備「古典」和「經典」的特質，像首飾大多非寶石類的品項，舊式的鐘錶瓷器和古董鋼琴可能也不是出自名家之手，這是因為創辦人認為，雖然這些展品不一定在我們普世價值中具有更高的「價格」，卻仍有其美的價值，這正是南十字書屋選品的原則以及想要傳達的理念。

自2021年創立以來，南十字書屋致力於藝術推廣不遺餘力，也在書屋中不斷策展，不定期換上不同主題的展品。除了在書屋中展示，南十字也曾在百貨公司等場地舉辦小型展覽，帶著作品主動走出書屋、走向人群。近年來也藉由影音形式將藝術家與其作品製作成介紹影片，提供民眾更多元的管道接觸藝術、認識美，讓人們以為遙不可及的美學，能走入你我的日常之中。


南十字書屋 Crux Art & Books

店家地址：台南市中西區民權路二段275號

店家電話：06 2215808

營業時間：周三到周日，11:00-19:00

粉絲專頁：http://bit.ly/3ZSubvJ


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「南十字書屋」在創立之初就被定調為「複合式藝文空間」而非「藝廊」，書屋中也能看到許多首飾、擺飾和古董等藝術品同步陳列，希望透過不同形式的藝術品與觀展人產生更多的交流機會。雖然展品不一定在我們普世價值中具有較高的「價格」，卻仍有其美的價值。

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