美學走入日常！ 南十字書屋 Crux Art & Books 台南生活與藝術的共鳴交點
南十字書屋的創辦人林暄涵是一名國際藝術經紀人，過去因深受畫家岑龍的畫作感動，希望能透過自己的力量讓這樣的作品感動更多人，同時也讓個性較低調、尚未被看發掘的藝術家被世人看見，因而決心創立「涵藝術」，為尚未被發掘的藝術家提供經紀服務，而岑龍便是涵藝術第一位在此辦展的藝術家。
相較於充滿童趣、易懂的兒童繪本，成人繪本便顯得比較艱澀難懂，也因此大部分出版社普遍喜歡出版兒童繪本而非成人繪本。儘管在推廣成人繪本上跌跌撞撞，但涵藝術始終沒有放棄，終於在因緣際會下遇到契合的合作夥伴，也讓南十字書屋於2021年就此誕生。
「南十字書屋」在創立之初就被定調為「複合式藝文空間」而非「藝廊」，這是因為創辦人希望藉由這樣的定位拉近與民眾的距離，使更多人願意走進南十字書屋，花點時間欣賞藝術作品。南十字書屋承襲了涵藝術的使命，作為經紀藝術的展示空間同時也推廣成人繪本。
從展品和畫作中可以發現，創辦人所選中的藝術品通常具備「古典」和「經典」的特質，像首飾大多非寶石類的品項，舊式的鐘錶瓷器和古董鋼琴可能也不是出自名家之手，這是因為創辦人認為，雖然這些展品不一定在我們普世價值中具有更高的「價格」，卻仍有其美的價值，這正是南十字書屋選品的原則以及想要傳達的理念。
自2021年創立以來，南十字書屋致力於藝術推廣不遺餘力，也在書屋中不斷策展，不定期換上不同主題的展品。除了在書屋中展示，南十字也曾在百貨公司等場地舉辦小型展覽，帶著作品主動走出書屋、走向人群。近年來也藉由影音形式將藝術家與其作品製作成介紹影片，提供民眾更多元的管道接觸藝術、認識美，讓人們以為遙不可及的美學，能走入你我的日常之中。
南十字書屋 Crux Art & Books
店家地址：台南市中西區民權路二段275號
店家電話：06 2215808
營業時間：周三到周日，11:00-19:00
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