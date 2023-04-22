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盤點台南「武聖夜市」必吃美食！ 每一家都是排隊美食也願意等

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 / IG @twopigs_travel_food、IG @alisonshih、IG @women_egg0
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來到美食天堂的台南，白天除了國華街、神農街美食，晚上當然還要走跳夜市小吃，而今天到底該逛哪個夜市，就要唸起口訣「大大武花大武花」來決定啦！大東夜市、花園夜市及武聖夜市，算是台南三大知名夜市，現在就快跟著ReadyGo探索武聖夜市的必吃美食吧！

陳家阿嬤拔絲地瓜

這一攤就算排到天荒地老也甘願！想吃拔絲地瓜就往武聖夜市最多人排隊的攤位看去就對啦～攤位上的拔絲薯條、拔絲地瓜裹著金黃的糖衣，看起來閃閃發亮實在好誘人。店家從開始營業就不停一邊炸、一邊炒糖，每樣都是現點現做，因此吃起來熱呼呼又酥脆，絕對值得等待！

圖 / IG @mumu_eatfood
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阿堯師雞蛋糕

武聖夜市排隊的美食實在太多啦！這間雞蛋糕看似簡單，卻有著不平凡的味道，雞蛋糕體有淡淡的蜂蜜香，吃原味也覺得不無聊，喜歡有包餡的可以試試卡士達、紅豆，奶油滑順、紅豆也不會太甜膩，重點是價錢合理，可以說是夜市中CP值最高的美食呀~

圖 / IG @yooko5969
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圖 / IG @cake.0217
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茶•迷你堡

武聖夜市最新的網紅美食就是他了！去年底才開幕試營運的茶•迷你堡，主打一口吃漢堡，小歸小但從麵包到裡面的餡料都不馬虎，麵包不會太乾，而且真材實料，看得出老闆的用心，整個夜市絕對沒有相同的產品啦！來武聖夜市怎麼能錯過獨家美食呢？

圖 / IG @uuuiiii__
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圖 / IG @women_egg0
圖 / IG @women_egg0

阿美嬤紅茶奶

台南夜市的必買打卡美食「阿美嬤紅茶奶」可以看見夜市裡人手一袋，除了用袋子裝著飲料的特殊設計外，紅茶也很厲害，喝起來帶有決明子的香氣，加入香醇的牛奶，就成了一杯濃厚的奶茶，甜度雖無法調整，但整體不會太甜，奶茶控怎麼能錯過！

圖 / IG @ameimahongchanai
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圖 / IG @alisonshih
圖 / IG @alisonshih

無敵banana

讓你一秒到泰國的香蕉煎餅！吃完鹹食就該用甜點來做收尾，無敵banana的煎餅是小編吃過最道地的一家，不同於泰國的香蕉煎餅Q彈口感，而是咬下會有「喀呲」聲的脆度，煎餅裡更是放入整根香蕉，包起來後淋上香濃的煉乳，巧克力口味會灑上滿滿的美祿粉、期間限定的草莓口味都可以讓你圓一個泰國夢。

圖 / IG @falcon_tin
圖 / IG @falcon_tin

豬小弟煎餃鍋貼

煎餃鍋貼的精髓就是把底部的雪花片煎的薄透酥脆，這間在台南各大夜市都有擺攤的豬小弟煎餃鍋貼，是由一位婆婆在擺攤，製作煎餃的過程十分療癒，將白白胖胖的水餃放到大鐵鍋，加水悶熟飄出的陣陣白煙也混合著香氣，剛起鍋的煎餃一口咬下要小心湯汁，最後淋上特製醬油辣椒，是最完美的組合！

圖 / IG @waximei
圖 / IG @waximei

德聖炭烤醬燒雞排

醬燒雞排比一般炸雞排多了烤醬的香氣，酥脆的口感帶點微濕潤的皮，有一種衝突的美味，特別推薦泰式酸辣醬，微辣清爽超開胃，而且每片的厚度都超有誠意，大口咬下很滿足，肉也不會乾乾柴柴，絕對是夜市前幾名的邪惡美食但實在太美味啦～

圖 / IG @twopigs_travel_food
圖 / IG @twopigs_travel_food

夜市擁有多樣美食，讓大家都可以吃得飽又玩得開心，如果你也有推薦武聖夜市的必吃美食，一定要跟我們分享喔！

延伸閱讀>>台南美食｜花園夜市小吃大集合，七家來花園夜市不能錯過的美味，一次滿足你的味蕾！

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雞蛋糕 拔絲 地瓜

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