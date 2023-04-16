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台南1區將發達！2大連鎖速食接踵進駐，網敲碗3品牌快跟進

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
餐點示意圖。圖／麥當勞提供
餐點示意圖。圖／麥當勞提供

2大連鎖速食進駐台南市安南區！台南開幕式IG時常分享台南新店籌備及開幕消息，近日便透露「安南區首間摩斯漢堡」將開幕，而「安南區第三間麥當勞」的好消息也緊接而來，讓不少在地網友嗨「安南區真的要發達了」。

連鎖速食店麥當勞。 示意圖／聯合報系資料照片
連鎖速食店麥當勞。 示意圖／聯合報系資料照片

可喜可賀！台南市安南區將有2大速食品牌進駐，分別是首間摩斯漢堡及第三間麥當勞。這2間速食皆在籌備階段，據台南開幕式IG分享，摩斯漢堡已快蓋好，而麥當勞則預計今年開幕。許多網友看到一個接一個的開幕好消息，興奮直呼「不怕沒有地方去了」。

此外，也有網友許願「肯德基」、「漢堡王」以及「50嵐」，期待店家看到網友們的需求，快快進駐。未來更多新開店消息，udn旅遊美食頻道也將不斷更新追蹤，請大家持續關注喔！

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摩斯漢堡 麥當勞 IG 漢堡王 肯德基 50嵐

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