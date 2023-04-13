「素食界鼎泰豐」北上！精緻蔬食「不葷主義」插旗台北，加碼消費滿千送「8折卡」，日後用餐統統8折

堪稱「素食界的鼎泰豐」！2021年於台中新開設的精緻蔬食餐廳「不葷主義」北上插旗台北，將自4/18起正式營運。這間蔬食新品牌雖開業不久，但已累積不少忠實饕客。再過幾天，不用下台中，搭捷運就能在台北吃到啦！還有加碼推出台北店限定開幕活動，只要消費滿千就送「8折卡」，日後內用消費統統享8折。

圖／不葷主義茶餐廰粉絲頁

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蔬食者必收！精緻蔬食品牌「不葷主義」自台中起家，更將在4/18正式插旗台北南京東路。好消息一出，就吸引不少網友留言「期待中」、「好吃到會懷念」，更有老饕表示「這間是傳說中素食界的鼎泰豐，真的很好吃」。在「不葷主義茶餐廰」可以吃到各式涼菜、港式點心、獨家中式菜餚及飲品、甜點等，水煮魚、流沙包、老皮嫩肉統統吃得到。

圖／不葷主義茶餐廰粉絲頁

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此外，自4/18開幕日起至8/31，凡於「不葷主義台北店」消費滿1000元，即贈「8折卡」一張，日後內用消費皆享8折優惠，台北、台中店都適用。除了店家的多樣美味佳餚外，店內裝潢也走清新簡約風，以純白、原木色系為主、空間寬敞，舒適的用餐環境加上多種美食，讓人一試成主顧。

圖／不葷主義茶餐廰粉絲頁

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不葷主義台北店限定開幕活動資訊

地址：台北市南京東路三段275號2樓（南京復興站6號出口）

活動期間：2023/4/18～2023/8/31

活動內容：當日消費滿1000元，即贈「8折卡」一張，日後內用消費皆享8折優惠（台北、台中店通用）

注意事項：4/18至4/30，以訂位用餐為主，無現場候位；4/30前無提供外帶；僅收現金

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