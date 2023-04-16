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來趟淺山輕旅行！ 台南東山「175咖啡公路」　嚐得獎咖啡、必訪當地景點及美食

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圖片提供／台南旅遊局
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臺南東山咖啡獨特的風味屢在世界的咖啡比賽獲獎；圖片提供／台南旅遊

臺南東山區為嘉南平原與阿里山系淺山丘陵及山地交會而成的多樣的地形環境，也造就了東山獨特多元的自然人文景觀與農特產品。而東山是台灣本土咖啡的原鄉，也是最大的咖啡生產地。在高地位處全球海拔約500至800公尺的咖啡帶上，因此不管是土質、溫度及濕度都極為適合咖啡生長，也讓東山出產的咖啡具有獨特道地的香氣，屢屢在世界的咖啡比賽獲獎。在疫情後旅遊復甦的時刻，不妨在咖啡、山間原始美景及多元觀光景點的東山來趟公路輕旅行吧！

臺南東山175咖啡公路；圖片提供／台南旅遊局

東山區幅員遼闊，地勢東高西低由平原到山林間農產饒富且景緻多變，「東山咖啡」已成為臺灣咖啡的品牌之一，東山龍眼及青皮椪柑亦是全臺有名的農產品，都是來東山旅遊不可錯過的伴手禮，東山觀光資源豐富，不論要登山踏青、喝咖啡賞景、老街巡禮、寺廟祈福、美食探索，都可滿足不同族群遊客的需求，沿著175咖啡公路往北行，更可與知名的關子嶺溫泉區串連，用泡湯來舒緩旅途的疲勞。

東山175咖啡公路－東山公路雲海；圖片提供／台南旅遊局

東山175咖啡公路－曾文水庫美景；圖片提供／台南旅遊局

東山旅遊可規劃一日或二日行程，沿崁頭山孚佑宮仙公廟行走，可俯瞰東山聚落景觀及遠眺嘉南平原，運氣好時還可遇見夕陽雲海景色。標高844公尺的「崁頭山步道」是條適合親子同遊的輕步道，在全長3.2公里的旅程中沿途有石蟾蜍、大石壁、情人石等奇景，此外還有豐富的低海拔闊葉林植被景觀，隨時可來張療癒系森林網美照。而鄰近的獅額山步道長度僅600公尺，適合輕度健行，登頂即可在高處一覽曾文水庫美景。

東山175咖啡公路－獅額山步道；圖片提供／台南旅遊局

175咖啡公路也是許多自行車騎士喜愛的騎乘區域，沿途的樟樹林、梧桐花、山櫻花等就在身邊，白日可遠眺嘉南平原，夜晚可欣賞嘉南夜景令人流連忘返。咖啡公路沿線有20餘家景觀餐廳各具特色，可讓遊客邊賞景邊品嚐美食，亦可近距離觀察咖啡樹、瞭解咖啡豆的產製過程，增加旅遊的深度，近年因「俗女養成記」拍攝而受矚目的174翼騎士驛站、仙湖農場，亦是台南IG打卡熱點。除此之外，位於東山區南端的西口小瑞士，有由嘉南大圳之父-八田與一創造出的天井漩渦般奇特景觀，十分值得一探。回程別忘了至東山市區，到因「東山迎佛祖」活動列入國家重要民俗文化資產聞名的碧軒寺參拜，或嚐嚐著名的東山鴨頭及採買各式伴手禮。

東山175咖啡公路－西口小瑞士；圖片提供／台南旅遊局

東山175咖啡公路－關子嶺泥漿溫泉；圖片提供／台南旅遊局

=========＝編　 輯／蘇琨峰

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咖啡 公路 台南旅遊

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