快訊

普發六千ATM領現10日起跑 銀行周末備戰！插卡拿錢不用30秒

「只要參選一定當選」 民視前老董下戰帖：趙天麟立委當太久

隨時享用手路菜！ 台南「阿嬤灶咖」不午休 晚來吃不到懷舊肉燥、醬香爌肉

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

「阿嬤灶咖」懷舊的店面位在台南漁光島附近，招牌可見穿著碎花衣裳的阿嬤素描像，而這也是老闆娘印象中阿嬤的身影，因此店內主打的菜色也是當年阿嬤養兒孫幾十年來的招牌手路菜「肉燥飯」、「腿庫飯」，那時簡單的日常三餐就能是最幸福的時光。

菜單上可見許多懷舊料理、日常平價美食，有古早味肉燥飯、豬油拌飯、阿嬤爌肉飯、阿公雞腿飯等，若想一次搭配也可直接選擇超值的「灶咖套餐」雙主食，有爌肉雞腿、肉燥爌肉、肉燥雞腿與三寶飯，讓人沒有選擇障礙也不用透過單點，可在碗中一次品嚐經典主食，滿足地打個飽嗝。

此外，除了經典飯食小吃外，也有什錦海鮮粥、芋頭粥品與各式麵線、意麵、烏龍麵、小菜可供選擇，讓冷颼颼的天喝著阿嬤灶咖用心熬煮的湯品來暖暖胃，配上小菜也讓餐桌美食更豐盛。

古早味肉燥飯

老闆娘印象中阿嬤的手路菜是那淋上白飯就能讓整碗風味提升、吃上三碗的「肉燥」，而老闆阿智經過多番嘗試、調味後，終於將老闆娘回憶中那難以忘懷的肉燥香，也有一份對阿嬤的思念。

▲【阿嬤灶咖】幾乎每兩天就會炒滷一次肉燥，而炸出來的豬油淋上白飯就會是懷舊滿點的「古早味豬油拌飯」，用料新鮮實在，而自製的豬油也會用來拌麵增添香氣。
▲【阿嬤灶咖】幾乎每兩天就會炒滷一次肉燥，而炸出來的豬油淋上白飯就會是懷舊滿點的「古早味豬油拌飯」，用料新鮮實在，而自製的豬油也會用來拌麵增添香氣。

入口的肉燥可感受迷人的醬油香氣，與吃完後在嘴唇停留的黏感膠質香，可感受長時間滷製的精華都融於滷汁中，無論是直接用湯匙挖一口配著吃，還是拌均勻後再享用，都能讓人一口接一口停不下來。


阿嬤爌肉飯

店內人氣招牌「阿嬤爌肉飯」太晚來可吃不到！肥瘦比剛好的爌肉有別於台南在地常見的五花肉爌肉，其選擇的部位反而像彰化爌肉飯所選用的蹄膀，又稱腿庫，肥肉與實肉比例為一比三，在滷製後肥肉入口即化、用湯匙就能切斷的口感相當迷人、絲毫不膩口，配著小魚干菜埔、鹹甜的酸菜，最是經典懷舊組合。

▲耗時一小時半慢火燉煮的爌肉，色澤迷人。
▲耗時一小時半慢火燉煮的爌肉，色澤迷人。

灶咖豬腳飯

豬腳滷製的色澤總讓人垂涎三尺，而且份量上老闆也是沒在客氣的，幾乎放滿整個碗面，可吃到各個不同部位的膠質，讓人啃咬間忍不住吸允手指的醬汁，整碗吃完飽足感十足，一旁搭配的小魚干菜埔、酸菜也讓整體風味不無聊。

什錦芋頭粥

記憶中阿嬤總愛將芋頭煮入各式湯品、甜品，而老闆特意選用彰化二林小農所種植的芋頭加入長時間燉煮的高湯湯頭，一上桌就能聞到濃郁芋頭香氣，搭配海鮮為整體增添甜香層次，整碗吃完相當飽足、風味滿滿。

▲就讀設計系的學生為店內常客，特意送給【阿嬤灶咖】藏頭詩篇讚譽美味。
▲就讀設計系的學生為店內常客，特意送給【阿嬤灶咖】藏頭詩篇讚譽美味。

▲一旁有提供古早亞鋁茶壺來為顧客「奉茶」。
▲一旁有提供古早亞鋁茶壺來為顧客「奉茶」。

▲老闆一家努力將阿嬤的手路菜風味繼續流傳飄香，在裝潢設計上也是懷舊感滿滿。
▲老闆一家努力將阿嬤的手路菜風味繼續流傳飄香，在裝潢設計上也是懷舊感滿滿。

印象最深刻的莫過於每道菜色不手軟的用料，希望承襲阿嬤當年不讓兒孫餓到的心意，滿桌用心製作的菜色只希望來到此享用的顧客能感受到這份溫暖，在懷舊的客桌椅區盡情大啖懷舊料理，回味古早時期的日常幸福小吃。

體貼的阿嬤灶咖中午沒有休息，讓顧客能隨時來店享用阿嬤的手路菜，而老闆為講求新鮮因此許多菜色都是當日限量、賣完就沒了，要品嚐的朋友可要抓緊時間早點前去囉，避免撲空也可打電話先預留！


阿嬤燥咖懷舊料理

店家地址：台南市南區新孝路21號

店家電話：062636790

營業時間：11:00–19:00(周一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3DMzu6P


延伸閱讀>>台南老宅人氣冰糖滷味推薦 炒三杯鹹香帶甜佐獨家椒麻辣油

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

懷舊 爌肉飯 古早味

延伸閱讀

一年四季都能品嘗的鹹甜好滋味 芋頭這樣保存最好吃

2碗大乾麵50元 老闆瘋了？ 鼓勵環保自備餐具開心就好

包裝都貼臉！為何「酷的夢」聯名看起來較好吃 網揭九妹輸的原因

芋泥可頌、閃電泡芙太狂了！7-ELEVEN攜手芋頭教主「酷的夢」推5款台、法風格聯名甜點

相關新聞

隨時享用手路菜！ 台南「阿嬤灶咖」不午休 晚來吃不到懷舊肉燥、醬香爌肉

位於台南漁光島周邊美食商圈的【阿嬤灶咖】主打的肉燥飯有著像彰化肉燥飯迷人的鹹香氣息，而店內招牌的爌肉飯肥瘦比剛剛好、不過於油膩且入口即化，配上淋入獨家滷汁的白飯一起，就是阿嬤灶咖的幸福日常，也成為許多在地人推薦的口袋名單。

台南善化必吃！爽口不油膩人氣「烤鴨潛艇堡」 手切櫻桃鴨肉多到滿出來了

小胃人注意！位於台南善化的「八方緣-櫻桃烤鴨庄」的烤鴨潛艇堡已熱賣一段時間，份量十足的潛艇堡成為IG上的人氣美食，滿滿的鴨肉入口不油膩，美味、話題性雙雙破表，讓附近的南科上班族們也常點來當下午茶，路過或是要到台南去玩的吃貨們可以放入口袋名單挑戰看看！

比手掌還長的「甜甜卷」只要38元！老江紅茶牛奶獨賣享買2送1，還有低糖紅茶冰好好喝

口感鬆軟厚實的「甜甜卷」全台限定這家分店獨賣！南部頂紅的「老江紅茶牛奶」南台店推出比手掌還長的甜甜卷，天氣漸熱還有低糖「紅茶冰」可選，完全是下午茶新選擇！

花園夜市小吃大集合！7家來花園夜市不能錯過的美味，一次滿足你的味蕾

台南的夜市一直是個無論觀光客還是居民都熱愛的地方，每個台南人的記憶中都有著「大大武花大武花」這樣的口訣，代表著一星期中台南三大夜市開張的日子，而今天要特別介紹的就是每周四與周末開張的花園夜市啦！花園夜市是台南最大的夜市，在這個美食天堂裡，你不只可以品嚐到各種色香味俱全的道地台灣小吃，還有來自異國的各個特色點心，每一道小吃都讓人垂涎欲滴。想在台南品嘗美食，那麼花園夜市絕對是你不容錯過的必訪之地。

走訪大自然的生態教室！盤點台南濕地景點，相約散步、划船和看夕陽

台南不只美食多，更有豐富的古蹟和自然景點，多到玩不完！而與森林和海洋一起並稱為全球三大生態系統的濕地，具有防洪與淨水的功能，鳥類、魚類和甲殼類等動物的棲息地，不僅與生物多樣性有著緊密的關聯，近年來更發展為環境保育以及觀光旅遊的重點，像在台南就有多處濕地景點，猶如大自然的生態教室，等待大朋友、小朋友造訪。

台南人氣排隊美食！「三姊妹越南烤乳豬」法國麵包、烤乳豬脆皮口感鹹香好吃

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 【三姊妹越南烤乳豬】佳里排隊美食 這次來佳里買了這家三姊妹越南烤乳豬，也很好吃耶！我喜歡三姊妹越南烤乳豬的法國麵包，當天買的時候還小排隊了一下，很多人

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦