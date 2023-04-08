隨時享用手路菜！ 台南「阿嬤灶咖」不午休 晚來吃不到懷舊肉燥、醬香爌肉

「阿嬤灶咖」懷舊的店面位在台南漁光島附近，招牌可見穿著碎花衣裳的阿嬤素描像，而這也是老闆娘印象中阿嬤的身影，因此店內主打的菜色也是當年阿嬤養兒孫幾十年來的招牌手路菜「肉燥飯」、「腿庫飯」，那時簡單的日常三餐就能是最幸福的時光。

菜單上可見許多懷舊料理、日常平價美食，有古早味肉燥飯、豬油拌飯、阿嬤爌肉飯、阿公雞腿飯等，若想一次搭配也可直接選擇超值的「灶咖套餐」雙主食，有爌肉雞腿、肉燥爌肉、肉燥雞腿與三寶飯，讓人沒有選擇障礙也不用透過單點，可在碗中一次品嚐經典主食，滿足地打個飽嗝。

此外，除了經典飯食小吃外，也有什錦海鮮粥、芋頭粥品與各式麵線、意麵、烏龍麵、小菜可供選擇，讓冷颼颼的天喝著阿嬤灶咖用心熬煮的湯品來暖暖胃，配上小菜也讓餐桌美食更豐盛。

古早味肉燥飯

老闆娘印象中阿嬤的手路菜是那淋上白飯就能讓整碗風味提升、吃上三碗的「肉燥」，而老闆阿智經過多番嘗試、調味後，終於將老闆娘回憶中那難以忘懷的肉燥香，也有一份對阿嬤的思念。

▲【阿嬤灶咖】幾乎每兩天就會炒滷一次肉燥，而炸出來的豬油淋上白飯就會是懷舊滿點的「古早味豬油拌飯」，用料新鮮實在，而自製的豬油也會用來拌麵增添香氣。

入口的肉燥可感受迷人的醬油香氣，與吃完後在嘴唇停留的黏感膠質香，可感受長時間滷製的精華都融於滷汁中，無論是直接用湯匙挖一口配著吃，還是拌均勻後再享用，都能讓人一口接一口停不下來。





阿嬤爌肉飯

店內人氣招牌「阿嬤爌肉飯」太晚來可吃不到！肥瘦比剛好的爌肉有別於台南在地常見的五花肉爌肉，其選擇的部位反而像彰化爌肉飯所選用的蹄膀，又稱腿庫，肥肉與實肉比例為一比三，在滷製後肥肉入口即化、用湯匙就能切斷的口感相當迷人、絲毫不膩口，配著小魚干菜埔、鹹甜的酸菜，最是經典懷舊組合。

▲耗時一小時半慢火燉煮的爌肉，色澤迷人。

灶咖豬腳飯

豬腳滷製的色澤總讓人垂涎三尺，而且份量上老闆也是沒在客氣的，幾乎放滿整個碗面，可吃到各個不同部位的膠質，讓人啃咬間忍不住吸允手指的醬汁，整碗吃完飽足感十足，一旁搭配的小魚干菜埔、酸菜也讓整體風味不無聊。

什錦芋頭粥

記憶中阿嬤總愛將芋頭煮入各式湯品、甜品，而老闆特意選用彰化二林小農所種植的芋頭加入長時間燉煮的高湯湯頭，一上桌就能聞到濃郁芋頭香氣，搭配海鮮為整體增添甜香層次，整碗吃完相當飽足、風味滿滿。

▲就讀設計系的學生為店內常客，特意送給【阿嬤灶咖】藏頭詩篇讚譽美味。

▲一旁有提供古早亞鋁茶壺來為顧客「奉茶」。

▲老闆一家努力將阿嬤的手路菜風味繼續流傳飄香，在裝潢設計上也是懷舊感滿滿。

印象最深刻的莫過於每道菜色不手軟的用料，希望承襲阿嬤當年不讓兒孫餓到的心意，滿桌用心製作的菜色只希望來到此享用的顧客能感受到這份溫暖，在懷舊的客桌椅區盡情大啖懷舊料理，回味古早時期的日常幸福小吃。

體貼的阿嬤灶咖中午沒有休息，讓顧客能隨時來店享用阿嬤的手路菜，而老闆為講求新鮮因此許多菜色都是當日限量、賣完就沒了，要品嚐的朋友可要抓緊時間早點前去囉，避免撲空也可打電話先預留！





阿嬤燥咖懷舊料理

店家地址：台南市南區新孝路21號

店家電話：062636790

營業時間：11:00–19:00(周一公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3DMzu6P





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