超人氣鳥巢布丁！ 台南廢墟工業風「葵瑪咖啡」 蒜片烤牛排、舒肥雞胸肉、咖啡+手作餅乾都好吃

葵瑪咖啡真的酷！不過它很容易被錯過，因為招牌不明顯，加上廢墟風格，會讓人誤以為是還在整理中的房子，殊不知，店家把工業風搬進來，不論是廢墟風格或是工業風格都搭配的相得益彰，看起來就是絕配。加上他們家的食物也美味，甜點和餅乾也好吃，葵瑪咖啡好討人喜歡。

現在就先來讓大家看一段製作甜點的影片，拍攝前有先經過店家允許，不是偷拍的喔！

廢墟工業風葵瑪咖啡：真的是廢墟外觀

既然來到葵瑪咖啡，當然就是要好好看它的外觀啊！大家看看這一偶，是不是超像廢墟的，就像好像還沒拆完的房子，不然就是還在施工的房子的感覺，不過大家別以為在裡面用餐會不舒服，是別有洞天的喔！

一走進葵瑪咖啡就發現到店員在忙碌著，沒錯，這就是打開大門的第一印象，葵瑪咖啡應該有意營造這種風格，不是沒有經費去整修啦！

廢墟工業風葵瑪咖啡：磨豆機也太大了

還沒正式進到櫃檯區域的時候，會在大門口附近看到一大台烘豆機，真的很大！雖然Vicky不太常喝咖啡，不過也算還蠻常在早午餐店走踏的，說實在話，台南的咖啡館有這麼大台的烘豆機不多。

而在烘豆機旁的是好幾款豆子的販售區，對於三不五時就在家或辦公室煮咖啡的朋友，真的是很不錯的選擇，可以來這裡尋寶。

廢墟工業風葵瑪咖啡：櫃台與料理區

正式進到第二落，也就是櫃台兼料理區這邊，還有一排吧檯椅，想要和服務人員聊天的話這裡很可以。

廢墟工業風葵瑪咖啡：手工餅乾好好吃

在櫃檯前方還有一處放置大小透明罐的的手工餅乾區，這個區域很迷人，因為這些餅乾吃起來是很「天然」的口感，也就是說沒有什麼添加物，如果有機會來到葵瑪咖啡用餐，別忘記也可以買個100克的餅乾來吃吃，這裡的餅乾是會讓人欣喜的那種餅乾喔！

廢墟工業風葵瑪咖啡：1樓廢墟工業風用餐區

因為Vicky和朋友搶頭香，所以在還沒有客人造訪的期間就開始拍起照來。我們所在的這個區域還是在1樓，光是1樓就有好幾個地方可以拍，看起來這些都是門的概念，所以這整幢房子原先的設計應該是有很多個房間的意思，不過由於葵瑪咖啡的進駐，所以目前門的部分都是被打通的，這樣才比較方便進出啦！

不論是大空間或是小空間都有配置大小一致的桌椅，就看大家喜歡哪個區域。

在1樓的某個角落擺放了吉他等樂器，推估經營者也是個喜愛音樂的人，還是說經營者也是組樂團來著的。

廢墟工業風葵瑪咖啡：2樓廢墟工業風用餐區

逛完1樓，慢慢地移動腳步到2樓，雖然樓梯沒有很窄，不過是偏窄的，所以走路的時候要小心。來到2樓可以把天井看得看清楚，這個天井規畫得很好，讓2樓的採光也可以透到1樓去。

2樓的佈置一樣充滿許多巧思，感覺每一個角落都好適合拍照喔！

葵瑪咖啡的桌椅配置是沒有規則可循的，也就是說，好像還蠻跳tone的，可是卻非常好看，很搭。

餐桌椅不僅有鐵件，也可復古的沙發椅，就說這裡很跳tone。

廢墟工業風葵瑪咖啡：這份菜單我好愛

該是正經的時候啦！點餐嚕！葵瑪咖啡提供早午餐和義大利麵，飲品的選擇也蠻多的，加上還有甜點，真的是喜歡到不要不要的。

廢墟工業風葵瑪咖啡：這份菜單我好愛-蒜片烤牛排

Vicky所選得蒜片烤牛排是主菜，套餐可以吐司或軟法擇一，Vicky選擇了軟法。上面還有三種抹醬可以選擇，當然是選鹹香的明太子嚕！沙拉以及濃湯也是二擇一，Vicky選沙拉，每天蔬菜都要吃夠才行哪！

葵瑪咖啡的蒜片烤牛排真的好好吃，蒜片炸得非常的酥脆，就像餅乾那樣的口感。牛肉也煎得好好吃，煎到恰巧就是我很喜歡的那種熟度就對了。

除了剛才分享到的食物外，早午餐的套餐內容包含了：鹽烤櫛瓜、奶油甜椒以及鮮奶嫩蛋，還有德式香腸，份量挺足夠的。鹽烤櫛瓜和奶油甜椒都是脆脆多汁的蔬菜，相當好吃，鮮奶嫩蛋香氣十足，德式香腸也還不賴。

廢墟工業風葵瑪咖啡：這份菜單我好愛-舒肥雞胸肉

朋友選得是舒肥雞胸肉為主餐，我選軟法，她選得是鮮奶吐司，看起來也是好吃樣，吃起來的確也不錯。濃湯味道也挺十足的，鹽烤櫛瓜、奶油甜椒以及鮮奶嫩蛋，還有德式香腸就跟我的是一樣的，因為套餐的這一部分是固定的。

廢墟工業風葵瑪咖啡：這份菜單我好愛-奶蓋紅茶與西西里咖啡

喜歡喝紅茶我的當然是要來杯紅茶啦！奶蓋紅茶奶泡打得恰到好處，上頭還加了些焦糖和檸檬皮等，喝起來相當美妙，反正我就喜歡這一味。朋友不是喝西西里就是喝美式，她說她也喜歡葵瑪咖啡的西西里咖啡。

廢墟工業風葵瑪咖啡：這份菜單我好愛-綿密古早味招牌鳥巢布丁

來到葵瑪咖啡就不能不點它的甜點-招牌鳥巢布丁，因為它不僅特別，還很好吃，也超好拍。因為這道甜點需要現場製作，所以我們能欣賞到製作過程。詢問店家並獲得首肯後，就拍了照，也錄了影片，所以大家才會看到文章最前面的精彩影片。

看看這金黃色的鳥巢是不是超可愛的，要把焦糖醬做成鳥巢的形狀可得有些技巧，看起來超好看，也好吃的。

現在就要把鳥巢給掀開嚕！要露出好吃又綿密，又帶點古早味氣息的布丁嚕！

真心的把好拍好吃的葵瑪咖啡推薦給大家，如果有機會來到葵瑪咖啡，記得加入他們家的LINE，因為可以免費獲得一瓶冰美式，一個帳號就一瓶，店家超佛的對不對！

當然啦！要離開之前我們也買了葵瑪咖啡好吃的手工餅乾，真的好好吃喔！下次我們還會來葵瑪咖啡，因為每樣食物都美味。下次還想來吃提拉米蘇和千層蛋糕，就請大家期待我的分享嚕！

廢墟工業風葵瑪咖啡

電話：06- 260-6200

地址：台南市東區德信街37號

營業時間：9:30-18:00

停車：摩托車可停於店門口，汽車可停放於附近公園周邊

文章來源：Vicky媽媽的遊樂 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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