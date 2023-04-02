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晝夜皆美！ 嘉義「二延平步道」　坐擁壯闊夕陽雲海&美麗夜景

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：行遍天下，攝影：黃依康】

2022年3月重新完工的二延平步道，讓阿里山上的日落夕陽景觀有了絕佳觀賞點。早期用於山中居民開墾從隙頂山與二延平山間往來的通道，現在則成了看夕陽、夜景的景觀點。茶園步道、雲瀑雲海、二延平夕照更有「隙頂三寶」的美稱，新的一年除了賞覽日出，在靜靜等待光影漫天的過程中，金紅色的夕陽與層次感浪漫的雲彩更是洗滌平日煩憂的身心，為旅程注入新的活力。

▲鄰近茶園也能在漫遊期間遇到雲霧繚繞模樣。（圖片提供：黃依康）
▲鄰近茶園也能在漫遊期間遇到雲霧繚繞模樣。（圖片提供：黃依康）

入口就位於阿里山公路52.8K旁，步道總長約1150公尺，約莫悠哉步行60分鐘就可輕鬆完成的步道。沿途竹林、歧山峻嶺、茶園風貌之外，天氣好的時候還可以俯瞰嘉南平原、甚至可以看到東石、布袋外港。往東邊則能看到玉山群峰，尤其是在冬季時，雲瀑、雲海與夕陽美景，總吸引許多攝影愛好者前往捕捉這難得的壯闊畫面。

▲二延平步道是輕鬆行的山徑，選於傍晚時分來到，天氣好時甚至還能看到外海。（圖片提供：黃依康）
▲二延平步道是輕鬆行的山徑，選於傍晚時分來到，天氣好時甚至還能看到外海。（圖片提供：黃依康）

▲從平台欣賞夕陽後看向嘉義市區萬家燈火別有一番風情！（圖片提供：黃依康）
▲從平台欣賞夕陽後看向嘉義市區萬家燈火別有一番風情！（圖片提供：黃依康）

　

景點資訊

二延平步道

地址：嘉義縣番路鄉阿里山公路27號

時間：24小時開放

　

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