晝夜皆美！ 嘉義「二延平步道」 坐擁壯闊夕陽雲海&美麗夜景
【文：行遍天下，攝影：黃依康】
2022年3月重新完工的二延平步道，讓阿里山上的日落夕陽景觀有了絕佳觀賞點。早期用於山中居民開墾從隙頂山與二延平山間往來的通道，現在則成了看夕陽、夜景的景觀點。茶園步道、雲瀑雲海、二延平夕照更有「隙頂三寶」的美稱，新的一年除了賞覽日出，在靜靜等待光影漫天的過程中，金紅色的夕陽與層次感浪漫的雲彩更是洗滌平日煩憂的身心，為旅程注入新的活力。
入口就位於阿里山公路52.8K旁，步道總長約1150公尺，約莫悠哉步行60分鐘就可輕鬆完成的步道。沿途竹林、歧山峻嶺、茶園風貌之外，天氣好的時候還可以俯瞰嘉南平原、甚至可以看到東石、布袋外港。往東邊則能看到玉山群峰，尤其是在冬季時，雲瀑、雲海與夕陽美景，總吸引許多攝影愛好者前往捕捉這難得的壯闊畫面。
景點資訊
二延平步道
地址：嘉義縣番路鄉阿里山公路27號
時間：24小時開放
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