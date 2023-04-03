台南人氣排隊美食！「三姊妹越南烤乳豬」法國麵包、烤乳豬脆皮口感鹹香好吃

喜歡傳統大餅別錯過！嘉義這間開業近40年的「阿焜早點」販售早點及各式大餅，每一種都超厲害，各個都是人氣商品，也是不少內行人的口袋名單。早餐時段有販售蛋餅、豆漿等中式早點，到了下午則會出爐多款傳統大餅，

2023-04-02 11:30