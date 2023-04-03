台南人氣排隊美食！「三姊妹越南烤乳豬」法國麵包、烤乳豬脆皮口感鹹香好吃
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【三姊妹越南烤乳豬】佳里排隊美食
這次來佳里買了這家三姊妹越南烤乳豬，也很好吃耶！我喜歡三姊妹越南烤乳豬的法國麵包，當天買的時候還小排隊了一下，很多人來一次都點了好多份 ，都特地前來了，也要再點上一份烤乳豬才過癮啊～
佳里美食 三姊妹越南烤乳豬 外觀
佳里 三姊妹越南烤乳豬菜單
現場還可以聽到切烤乳豬卡滋卡滋的脆皮聲。
三姊妹越南烤乳豬法國麵包現點現做，如果前面的點很多份就要等，不然單買烤乳豬我覺得蠻快的，好像可以打電話預訂。
法國麵包80元
很多人來一次都買好幾份耶！那天先買一份來試試，我覺得蠻好吃的，可以加點辣提味，裡面有鮮脆的小黃瓜及烤乳豬，配上特製醬料吃起來油香不膩，我個人還蠻喜歡，會想回購的那種。
烤乳豬/小 230元
烤乳豬的脆皮有點像是脆皮燒肉的感覺，最迷人的地方是有些部位咬下去還吃得到軟骨的口感，整體Q彈脆口，鹹香涮嘴。以上分享給大家～
三姊妹越南烤乳豬
地址：台南市佳里區成功路13號
電話：06 723 4458
文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在
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