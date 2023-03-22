放假就上山吧！「眠月線一日遊」迷霧森林鐵道之旅，探險氛圍爆表

橘子貓TTtrips

找了一個週末參加了「眠月線一日遊」，終於讓我見識到了傳說中的眠月線...

出發前，橘子貓小幫手已幫我們處理好進入眠月線的入園證，嚮導小蔡與司機大哥們也都會在群組裡發布行前注意事項與集合時間。

基本上我們只要準備好健行的裝備，6:00準時在嘉義火車站集合就好囉～

當天集合後我們就一路搭乘九人座車子，大概兩個小時的車程，就會抵達阿里山國家森林遊樂區，開始我們的失落鐵道之旅！

首先先介紹一下眠月線

眠月線為阿里山鐵道支線，始於阿里山站一直到石猴站，沿途由多座橋樑、隧道、參天巨木所組成。過去為日治時期為了運送木頭而建造，後來因樹木被砍伐光了，鐵路也跟著荒廢。經過風災的多次摧殘，崩塌地形、損壞的隧道，讓整條路又增添了更多探險的氛圍。

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⬆眠月線著名的拍照景點～來到這裡一定要合照一張的呀！

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⬆眠月線鐵道貫穿整條路線，完全可以想像當時運送木材的樣子

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⬆眠月線有12座隧道、24座橋樑和一處明隧道大崩壁，記得帶上頭燈，在隧道裡會需要

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⬆阿里山國家森林遊樂區，過中午以後容易起霧，從早上的藍天白雲轉變成雲霧森林，很不一樣的氛圍

眠月線我們走多久？

全長9.2公里，來回大約快要20公里，但上升海拔不高，除了過明隧道後的崩塌點需要注意之外，路平緩好走，大概全程走6-7小時就可以完成，是個舒服的健行行程，9:00我們從沼平車站出發大概16:00左右可以回來。

路線目前只有2個生態廁所，1號廁所位在塔山車站月台（大約走1.5小時），2號廁所位在石猴車站（大約3.5個小時）

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⬆過明隧道後會抵達崩塌點，不過都有架設踩點，很安全，唯一需要注意的是夏季的午後雷陣雨會比較危險。

行前準備與難度

進去眠月線是要申請入園證的！眠月線屬於一葉蘭保留區，每日限額350人

這部分橘子貓小幫手都會先幫我們處理好，所以我們不用處理，很方便

眠月線入園證申請網址點此

⬆網站裡面可以看到每一天的申請狀況，出發前30天會抽籤！

眠月線很難嗎？

一般來說有運動習慣的朋友們都能走完，即使沒有運動習慣也可以走完只是比較累

穿上適合健走的鞋子 就可以來爬囉

1雨衣 2零食 3午餐 4雙證件 5飲用水 6頭燈是必備

眠月線的鐵軌危險嗎？

眠月線目前現況，鐵軌整修後木棧板有加寬，有懼高症的朋友們別擔心，很安全

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⬆現在的鐵道都加寬還有紋路，不用害怕

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⬆這張是以前的鐵道，木板很窄又殘破不堪，下雨天超級危險

眠月線路線

沼平車站→(3.5K, 60分鐘)→明隧道→(1K, 70分鐘)→塔山車站→(3.5K, 180分鐘)→石猴車站

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⬆明隧道，是很好拍照的地方但要小心不要摔下去了，這裡也是眠月線二日可以紮營的地方

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⬆過明隧道後的崩塌地可以見識到大自然的力量

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⬆塔山車站旁的木棧道平台，是個休息野餐的好地點，也是紮營的好地方

⬆終點石猴車站，我們在這裡用午餐與休息，也有廁所可以上，然後就準備回程

眠月線怎麼去？

先抵達阿里山國家森林遊樂園區，可以坐火車、客運

交通方式參考網址點這裡 裡面都寫得很清楚呦

另外也可以參加橘子貓的眠月線團，只要早上6:00在嘉義火車站集合，就會有九人座載大家上山～不用擔心交通，還有提供嚮導跟入園證申請的服務，我們只要人到就好也是很方便，而且六個人就可以包團，和一群朋友的話超棒的

眠月線玩法

建議可以前一天先在嘉義市區玩，吃嘉義火雞肉飯，然後隔天去爬眠月線

也可以第一天先搭乘大眾運輸進去阿里山逛逛神木區住一晚，隔天再參加眠月線一日遊。

放假就上山吧～

google搜尋「橘子貓登山健行」

延伸閱讀： 眠於月下的浪漫，走入失落的林鐵 | 阿里山眠月線健行一日遊