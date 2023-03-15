歡慶兒童節！結合環保、彩繪闖關趣，「葫蘆埤童趣節」快樂登場

創意彩繪讓孩子盡情發揮想像力。 圖：臺南市政府觀光旅遊局風景點管理科／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】期待已久的兒童節連假來囉！在專屬孩子們的愉快假期，臺南市政府觀光旅遊局4月3日至4日在葫蘆埤自然公園舉辦「2023葫蘆埤自然公園童趣節」，以「自然系生態小精靈」為主軸，安排10大系列親子活動，開啟孩子們的生態感官探索之旅，玩出孩子們的無限潛能，寓教於樂，邀請大小朋友化身精靈一起來彩繪紙箱闖關趣！

臺南市長黃偉哲指出，臺南擁有多元的自然生態環境，靜謐秀麗的山水景致，豐富多樣的生態物種，歡迎來臺南享受芬多精森林浴，欣賞湖畔美景、呼吸清新空氣，感受大自然給予的五感體驗。本次活動所規劃各項親子探索及生態之旅，正搭上城市體驗旅遊的潮流及生態保育的追求。此外，4月臺南活動不間斷，有2023梅嶺賞螢季、《Hi！與世界相連的海》海洋保育系列活動、2023漁光島藝術節、2023水交社晴空藝術節、2023學甲蜀葵花文化節……等精采活動，歡迎來臺南觀光𨑨迌。

▲親子享受草地野餐趣。 圖：臺南市政府觀光旅遊局風景點管理科／提供

觀光旅遊局代理局長林國華表示，葫蘆埤自然公園有復古迷人的凌波吊橋，也有安全刺激的石造滑梯，湖光水色十分適合親子共遊，本次活動運用園區內充滿林間氣息的場域，為孩子創造一個富含養份的童趣節，結合環保及創意彩繪DIY，在戶外空間規劃「彩繪紙箱迷宮」，搭配「草地野餐趣」及「生態導覽」，讓親子共同體驗葫蘆埤自然公園之美，絕對不虛此行。

▲童趣節表演。 圖：臺南市政府觀光旅遊局風景點管理科／提供

臺南市政府觀光旅遊局表示，活動以「自然生態」、「環境保育」作為發想，以「自然系生態小精靈」為主題，讓來現場的小朋友們都化身為生態小精靈，透過「菱角染布DIY」、「精靈闖關趣」、「童趣遊樂場」、「著色塗鴉樂」、「行動圖書車」、「玩具銀行」……等包羅萬象的童趣探索活動，讓孩子們在活動中學習新知，探索自然的奧妙，同時也透過親子活動，讓大小朋友共渡親子歡樂時光；現場除邀請深受兒童喜愛的自然繪本家Happy姐姐進行親子互動外，還有帶領小朋友蹦蹦跳跳的甜甜姐姐及知名氣球街頭藝人兔兔哥哥在葫蘆埤登場表演，更有令人眼花撩亂的魔幻泡泡表演，邀請大小朋友一同進入泡泡的世界，用不同的視角看「自然」。

▲「2023葫蘆埤自然公園童趣節」海報。 圖：臺南市政府觀光旅遊局風景點管理科／提供

「2023葫蘆埤自然公園童趣節」活動期間入場參加活動的大小朋友，可以領取限量手持氣球，而小朋友們裝扮成小精靈入場，還可以再拿到凌波仙子送給小朋友們的專屬小禮物，數量有限，送完為止。此外，活動還結合現地1樓「錢來也商店」與2樓「葫畔空間」餐廳，推出專屬活動優惠方案，大家呼朋引伴相約葫蘆埤一遊，同來歡慶兒童節。 活動詳情參閱活動臉書粉絲專頁：https://lihi2.cc/oRfar。

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