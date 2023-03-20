西螺老街必吃銅板美食！雲林高人氣「九層粿」，黃家三代祖傳油蔥好滋味

雲林西螺「黃家三代祖傳油蔥九層粿」是西螺老街美食必吃銅板小吃，西螺九層粿不管是在地人還是觀光客，都會特地來上一份，記得把它當早餐，因為11點就差不多賣光光！黃家三代祖傳油蔥九層粿，可是西螺老街上超有代表性的高人氣美食小吃。

黃家三代祖傳油蔥九層粿外觀

黃家九層粿放置在人行道上的招牌頗大，遠遠就看到了，但店面卻很低調，屬於簡單樸實的小吃店。

很多人騎著車來買外帶黃家三代祖傳油蔥九層粿，生意強強滾呢！

黃家三代祖傳油蔥九層粿的營業時間從一大早到11點左右，超過時間通常賣光光，大家來吃一定要注意時間，可別飲恨撲空了。

黃家三代祖傳油蔥九層粿菜單

黃家三代祖傳油蔥九層粿菜單在外側和內用座位區都有，就貼在牆上，一目了然！除了九層粿，還有肉粽、湯品、麵類以及羹湯，仔細一看都是銅板價，湯一碗只要15元到20元。

黃家三代祖傳油蔥九層粿環境

這裡沒有冷氣，夏天來用餐可能會比較煎熬，不過客人還是絡繹不絕。

九層粿中間那層咖啡色，其實是醬油，我們當天平日來訪竟然差點賣光沒吃到，這塊就是最後最後的兩份了！

老闆說要不是前面那位阿姨不買了，不然我們也吃不到！！！

看著老闆娘俐落切著九層粿，然後再看著旁邊整桶的油蔥，肚子早就餓翻啦～

那兩鍋油蔥超誘人的，吃起來是酥的，我們還特地買了一罐回家。

黃家三代祖傳油蔥九層粿餐點

雲林西螺人的早餐，九層粿上桌囉！湯品我們點了爆皮菜頭湯，冬天才有的喔（夏天的是爆皮竹筍湯）

九層粿得一層一層地炊，需花費6小時才能製作完成，如此費心耗時的餐點，細細品嘗是對它的尊敬。

夾起九層粿仔細端詳，數數看是不是有九層 ，但猛然一看的話會覺得只有三層，比較像五花肉那種感覺。

九層粿的口感滑嫩，質地很細緻，因為九層粿是涼的，所以又帶了點Q彈，再搭上酥酥脆脆的油蔥酥，和鹹甜鹹甜的醬汁，是很棒的古早味小吃，會忍不住一塊接一塊。

爆皮就是炸過的豬皮，吃起來很香酥，菜頭跟湯頭都相當鮮甜。

不到十分鐘就完食了，好吃好吃。

離開時再特地買罐油蔥酥，看到老闆在把油蔥酥裝罐裝的滿滿滿，超實在。

我們吃了兩碗九層粿和兩碗湯，這樣加起來才100元，超便宜的價格，不愧是雲林西螺人激推的在地美食，CP值超高的銅板小吃，推薦~

黃家三代祖傳油蔥九層粿附近景點

黃家三代祖傳油蔥九層粿就位於西螺老街上，一日遊美食超多！還可跟西螺大橋的氣球屋一起遊訪一日遊。

黃家三代祖傳油蔥九層粿

地址：雲林縣西螺鎮延平路274號

電話：0972 367 988

營業時間：05:45~11:30，週一休息

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」