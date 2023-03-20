快訊

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

國一聯結車切換車道擦撞轎車 後方貨櫃車又撞…女乘客命危

普丁逮捕令：國際戰爭罪通緝，但該如何捉拿普丁？

西螺老街必吃銅板美食！雲林高人氣「九層粿」，黃家三代祖傳油蔥好滋味

YUKI'S LIFE／ 文、圖／YUKI

udn走跳旅遊／YUKI

雲林西螺「黃家三代祖傳油蔥九層粿」是西螺老街美食必吃銅板小吃，西螺九層粿不管是在地人還是觀光客，都會特地來上一份，記得把它當早餐，因為11點就差不多賣光光！黃家三代祖傳油蔥九層粿，可是西螺老街上超有代表性的高人氣美食小吃。

黃家三代祖傳油蔥九層粿外觀

黃家九層粿放置在人行道上的招牌頗大，遠遠就看到了，但店面卻很低調，屬於簡單樸實的小吃店。

很多人騎著車來買外帶黃家三代祖傳油蔥九層粿，生意強強滾呢！

黃家三代祖傳油蔥九層粿的營業時間從一大早到11點左右，超過時間通常賣光光，大家來吃一定要注意時間，可別飲恨撲空了。

黃家三代祖傳油蔥九層粿菜單

黃家三代祖傳油蔥九層粿菜單在外側和內用座位區都有，就貼在牆上，一目了然！除了九層粿，還有肉粽、湯品、麵類以及羹湯，仔細一看都是銅板價，湯一碗只要15元到20元。

黃家三代祖傳油蔥九層粿環境

這裡沒有冷氣，夏天來用餐可能會比較煎熬，不過客人還是絡繹不絕。

九層粿中間那層咖啡色，其實是醬油，我們當天平日來訪竟然差點賣光沒吃到，這塊就是最後最後的兩份了！

老闆說要不是前面那位阿姨不買了，不然我們也吃不到！！！

看著老闆娘俐落切著九層粿，然後再看著旁邊整桶的油蔥，肚子早就餓翻啦～

那兩鍋油蔥超誘人的，吃起來是酥的，我們還特地買了一罐回家。

黃家三代祖傳油蔥九層粿餐點

雲林西螺人的早餐，九層粿上桌囉！湯品我們點了爆皮菜頭湯，冬天才有的喔（夏天的是爆皮竹筍湯）

九層粿得一層一層地炊，需花費6小時才能製作完成，如此費心耗時的餐點，細細品嘗是對它的尊敬。

夾起九層粿仔細端詳，數數看是不是有九層 ，但猛然一看的話會覺得只有三層，比較像五花肉那種感覺。

九層粿的口感滑嫩，質地很細緻，因為九層粿是涼的，所以又帶了點Q彈，再搭上酥酥脆脆的油蔥酥，和鹹甜鹹甜的醬汁，是很棒的古早味小吃，會忍不住一塊接一塊。

爆皮就是炸過的豬皮，吃起來很香酥，菜頭跟湯頭都相當鮮甜。

不到十分鐘就完食了，好吃好吃。

離開時再特地買罐油蔥酥，看到老闆在把油蔥酥裝罐裝的滿滿滿，超實在。

我們吃了兩碗九層粿和兩碗湯，這樣加起來才100元，超便宜的價格，不愧是雲林西螺人激推的在地美食，CP值超高的銅板小吃，推薦~

黃家三代祖傳油蔥九層粿附近景點

黃家三代祖傳油蔥九層粿就位於西螺老街上，一日遊美食超多！還可跟西螺大橋的氣球屋一起遊訪一日遊。

黃家三代祖傳油蔥九層粿

地址：雲林縣西螺鎮延平路274號

電話：0972 367 988

營業時間：05:45~11:30，週一休息

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

小吃 老街 一日遊 早餐 觀光 雲林美食

相關新聞

西螺老街必吃銅板美食！雲林高人氣「九層粿」，黃家三代祖傳油蔥好滋味

udn走跳旅遊／YUKI 雲林西螺「黃家三代祖傳油蔥九層粿」是西螺老街美食必吃銅板小吃，西螺九層粿不管是在地人還是觀光客，都會特地來上一份，記得把它當早餐，因為11點就差不多賣光光！黃家三代

在台享受泰國假期！嘉義酒店體現電影《安娜與國王》皇室風情

【旅奇傳媒/記者-陳妍潔】在全嘉義最古老的百年市場旁，坐落一棟嶄新的藍色建築，與台式風格呈現強烈對比，安娜與國王酒店以泰式設計貫穿飯店主題，富麗堂皇的大廳與充滿貴氣的設計，完全隔離市場喧鬧的氣息，讓旅

嘉義市區15間必吃美食攻略！人氣排隊美食、老字號美食，你都吃過了嗎？

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 嘉義市區近幾年也是全台旅遊的熱門城市之一，小吃美食多而且旅遊景點也多，走跳到嘉義吃喝玩樂根本就沒問題，還可以讓大家從早吃喝玩樂到晚，但來到嘉義市區就只能

超浮誇巨無霸鮮蚵！台南「潘宜玲の珠寶盒」鮮蚵臭豆腐，超隱密還掀轟動

udn走跳美食／豬飛小姐 身為台灣在地的傳統小吃臭豆腐，你最愛哪一家？最近竟然有創意新口味的海鮮系臭豆腐上市！而且就在鮮蚵產地的台南七股推出，「潘宜玲の珠寶盒（養生臭豆腐珠寶盒）」超隱密！據說鮮

狗狗店長迎賓！台南新開幕「Kokomo」專賣漢堡、三明治，份量超足又好吃

新開幕的輕食街邊店！台南東區街邊出現一間名為「Kokomo」的溫馨小店，這家店自3/8起試營運，主打漢堡、三明治、輕食及甜點，雖然店面不大，但裝潢格外溫暖、舒適，店內還有狗狗店長豆仔，可愛模樣也吸引不

三月瘋媽祖！跟著北港朝天宮的迎媽祖繞境，欣賞精彩的藝閣遊行

媽祖為台灣重要的民間信仰，去年台南鹽水月港護庇宮舉行湄洲天上聖母渡台400周年祈安禮斗法會時，就有「真人藝閣遊月港」的活動。錯過了去年藝閣遊行盛事也沒關係，除了觀賞去年精彩的照片和影片回顧之外，今年也有機會能夠親眼目睹熱鬧的藝閣遊行活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦