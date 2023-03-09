快訊

經典賽／韓版櫻木花道？姜白虎上壘慶祝太嗨出局 U18中華隊也有過

印地安泉網賽／史上第二人！吳東霖勇奪會內賽勝利

離島最前線驚傳逃兵 軍方急跳腳成立專案小組尋找

舌尖上的旅行！東南亞美食節在台南 酸甜香辣一次滿足

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：台南大員皇冠假日酒店／提供
圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

台南飯店推東南亞美食節。　圖：台南大員皇冠假日酒店／提供
台南飯店推東南亞美食節。　圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】出國旅遊吃當地美食絕對是旅遊中最重要的一環。台南大員皇冠假日酒店「元素餐廳」看準出門用餐的人潮，即日起至4月30日推出全新菜色「東南亞美食節」，讓消費者透過舌尖去旅遊，暢遊泰國、越南、馬來西亞、印尼菲律賓，五個國家的經典美食，酸、甜、香、辣等最極致的口感饗宴，50多道全新菜色輪番登場，挑逗您的食慾、滿足您的味蕾。

▲泰式風味鮮蝦豬肉鍋巴。　圖：台南大員皇冠假日酒店／提供
▲泰式風味鮮蝦豬肉鍋巴。　圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

元素自助餐一次帶你遍覽東南亞5國特色美食，精通多國料理的元素餐廳游輝杰主廚，近30年廚藝經驗，曾多次出國成為美食節客座主廚，這次拿手絕活盡出，推出了50多道全新菜色輪番登場，讓您不出國一樣可以透過美食暢遊東南亞5國的特色美食。包括「菲律賓脆豬腳」先滷再炸，讓豬腳肉質Q彈多汁、外皮喀吱酥脆，配上酸味的醬料，鹹、酸、香、脆，讓你秒飛到熱帶的菲律賓。 .

3▲印尼烤雞。　圖：台南大員皇冠假日酒店／提供
3▲印尼烤雞。　圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

算是泰國宮廷菜色的「泰式風味鮮蝦豬肉鍋巴」，以泰式紅咖哩將蝦肉、豬肉末一起炒香，讓炸得脆香的原味鍋巴一起配著吃，蝦的鮮甜、豬肉的酸辣與鍋巴的酥脆，多層次口感、一次滿足。「越南鮮蝦春捲」以米紙包覆，不油炸，包著生菜、鮮蝦、米線等，酸、鹹，還可以加點辣，十分開胃清爽！「印尼參峇雞蛋」將水煮雞蛋外表炸到金黃酥香，再加入印尼飲食中特有的靈魂-參峇醬(辣椒醬)一起拌炒入味。「印尼烤雞」以芫荽籽、香茅、檸檬葉、月桂葉等香料醃製入味，甜甜辣辣，很適合喜歡台南甜的口味。「檳城炒貴刁」其實就是炒粿條，這道色深味濃，用的是東南亞風格的黑醬油及蠔油，游輝杰主廚表示重要的炒出食物精華、在菜餚中的鑊氣，就是俗稱的鍋氣，讓這道看似簡單的料理讓人一口接一口。

▲斑蘭蛋糕、摩摩喳喳、椰奶紫米湯。　圖：台南大員皇冠假日酒店／提供
▲斑蘭蛋糕、摩摩喳喳、椰奶紫米湯。　圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

元素餐廳一直以來評價很高且最受消費者青睞的就是甜點吧，自助餐也能吃到單點等級的甜點，包括泰國旅遊必吃「摩摩喳喳」、「椰奶紫米湯」，新馬必敗伴手禮「斑蘭戚風蛋糕」等。供應時間為週三、週四、週日晚餐時段，每人999元；週五晚餐、週六午晚餐、週日午餐時段，每人1,088元。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東南亞 印尼 菲律賓

延伸閱讀

邊睡覺邊賺錢財富自由！ 泰國蘇美島教抖音、蘇格蘭農場教養羊產值破億

泰國：首都核心與周邊郊區的取捨

歐陽靖介紹「這樣美食是搬到台南才發現驚人」網友紛點頭：超共鳴

新竹人吃不停！「4餐飲品牌」進駐巨城購物中心，4國美食大集合，在地網友嗨：好多要吃

相關新聞

舌尖上的旅行！東南亞美食節在台南 酸甜香辣一次滿足

【旅奇傳媒/編輯部整理】出國旅遊吃當地美食絕對是旅遊中最重要的一環。台南大員皇冠假日酒店「元素餐廳」看準出門用餐的人潮，即日起至4月30日推出全新菜色「東南亞美食節」，讓消費者透過舌尖去旅遊，暢遊泰國

老闆娘說不要點太多！雲林平價大份量美食：隱藏版蚵包蛋、蛤仔湯包，還有神級滷肉飯

udn走跳美食／Irene 雲林之旅來去了千巧谷牛樂園牧場，搜尋附近美食，決定來去台西覓食，好像還沒來過台西這個鄉鎮，老哥找了家蛤仔輝特產中心，評價不錯，有些餐點很有意思，像是蚵包蛋、蛤仔湯

全台最大尺度竹建築在台南！竹構專家甘銘源「竹薄殼」獨步全球

竹子在中國的歷史，不論在生活或是建築上，都曾占有相當重要的地位。而近年來在東南亞以竹材為建築元素的大量體竹構造建築也興起了一股風潮。如峇里島的IBUKU、越南武仲義事務所及清邁CLA事務所等，皆以竹材

主場美景在嘉義！「黃金VS.洋紅風鈴木」盛開中 一天就能拍好拍滿

櫻花季已經快步入尾聲，不讓櫻花專美於前、原生在熱帶美洲的黃金、粉紅風鈴木，在符合生長習性溫度的中、南部目前已經接棒進入盛開期，在好天氣當背景之下，輕輕鬆鬆就能美照連發，而在嘉義剛好可以一次捕捉到她們美麗的身影，快把握約兩週的花期，出門拍好拍滿囉！

全台灣第一座留聲博物館！ 「文鼎留聲博物館」在咖啡香中邀您共賞百年留聲之美

台南「文鼎留聲博物館」；圖片提供／謝昕曄 耗時五年，由「本事空間製作所」打造的全台第一間留聲博物館－「文鼎留聲博物館」位於台南中西區的民權路上。博物館建築主體為民國64年建造的老屋，在保留復古樓梯與

台南人全嗨爆！「8家餐飲品牌」將於今年登陸台南，「這家」最快預計4月開幕

台南新店開一波！近日，台南式粉絲頁發出一則新店開幕總整理貼文，共有8個品牌將於今年進駐展店，包含茶六燒肉、青花驕、一風堂、石二鍋、開飯川食堂等連鎖餐飲，新開店遍布台南市區，讓在地網友嗨喊「大台南太讚了

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦