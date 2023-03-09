舌尖上的旅行！東南亞美食節在台南 酸甜香辣一次滿足

台南飯店推東南亞美食節。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】出國旅遊吃當地美食絕對是旅遊中最重要的一環。台南大員皇冠假日酒店「元素餐廳」看準出門用餐的人潮，即日起至4月30日推出全新菜色「東南亞美食節」，讓消費者透過舌尖去旅遊，暢遊泰國、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓，五個國家的經典美食，酸、甜、香、辣等最極致的口感饗宴，50多道全新菜色輪番登場，挑逗您的食慾、滿足您的味蕾。

▲泰式風味鮮蝦豬肉鍋巴。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

元素自助餐一次帶你遍覽東南亞5國特色美食，精通多國料理的元素餐廳游輝杰主廚，近30年廚藝經驗，曾多次出國成為美食節客座主廚，這次拿手絕活盡出，推出了50多道全新菜色輪番登場，讓您不出國一樣可以透過美食暢遊東南亞5國的特色美食。包括「菲律賓脆豬腳」先滷再炸，讓豬腳肉質Q彈多汁、外皮喀吱酥脆，配上酸味的醬料，鹹、酸、香、脆，讓你秒飛到熱帶的菲律賓。 .

3▲印尼烤雞。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

算是泰國宮廷菜色的「泰式風味鮮蝦豬肉鍋巴」，以泰式紅咖哩將蝦肉、豬肉末一起炒香，讓炸得脆香的原味鍋巴一起配著吃，蝦的鮮甜、豬肉的酸辣與鍋巴的酥脆，多層次口感、一次滿足。「越南鮮蝦春捲」以米紙包覆，不油炸，包著生菜、鮮蝦、米線等，酸、鹹，還可以加點辣，十分開胃清爽！「印尼參峇雞蛋」將水煮雞蛋外表炸到金黃酥香，再加入印尼飲食中特有的靈魂-參峇醬(辣椒醬)一起拌炒入味。「印尼烤雞」以芫荽籽、香茅、檸檬葉、月桂葉等香料醃製入味，甜甜辣辣，很適合喜歡台南甜的口味。「檳城炒貴刁」其實就是炒粿條，這道色深味濃，用的是東南亞風格的黑醬油及蠔油，游輝杰主廚表示重要的炒出食物精華、在菜餚中的鑊氣，就是俗稱的鍋氣，讓這道看似簡單的料理讓人一口接一口。

▲斑蘭蛋糕、摩摩喳喳、椰奶紫米湯。 圖：台南大員皇冠假日酒店／提供

元素餐廳一直以來評價很高且最受消費者青睞的就是甜點吧，自助餐也能吃到單點等級的甜點，包括泰國旅遊必吃「摩摩喳喳」、「椰奶紫米湯」，新馬必敗伴手禮「斑蘭戚風蛋糕」等。供應時間為週三、週四、週日晚餐時段，每人999元；週五晚餐、週六午晚餐、週日午餐時段，每人1,088元。

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