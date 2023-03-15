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超浮誇巨無霸鮮蚵！台南「潘宜玲の珠寶盒」鮮蚵臭豆腐，超隱密還掀轟動

豬飛小姐的彩色生活／ 文、圖／豬飛小姐

udn走跳美食／豬飛小姐

身為台灣在地的傳統小吃臭豆腐，你最愛哪一家？最近竟然有創意新口味的海鮮系臭豆腐上市！而且就在鮮蚵產地的台南七股推出，「潘宜玲の珠寶盒（養生臭豆腐珠寶盒）」超隱密！據說鮮蚵臭豆腐才推出一個月時間，已經造成當地轟動，而且口味不只有創意又好吃，很迅速就透過口碑宣傳吸引不少外地人前往。

潘宜玲の珠寶盒（養生臭豆腐珠寶盒）｜位置

「潘宜玲の珠寶盒（養生臭豆腐珠寶盒）」是當地里長娘開的小攤車，因為有興趣做菜，加上使用自家養殖的鮮蚵，把巨無霸臭豆腐加上滿滿鮮蚵，不只視覺很強大，價格也是親民。攤車的位置距離龍山宮大約1分鐘車程(350公尺)，就在里長娘家的門口。隨意的擺上桌椅，就開始招呼客人，真的是很隨性又親切的地方啊！

攤車旁邊擺了里長娘親手熬製的桂花紅茶，喝起來淡淡的天然桂花香氣，感覺的出來連紅茶都很用心耶！

潘宜玲の珠寶盒（養生臭豆腐珠寶盒）｜鮮蚵臭豆腐 NT$100

炸豆腐的油鍋就在旁邊，可以很清楚看到油的乾淨程度還有臭豆腐的新鮮狀態，這裡的臭豆腐是屬於比較大片的方形豆腐，大概是比女生手掌還大，是店家客製的尺寸，用來包入滿滿鮮蚵最剛好。對了！不敢吃臭豆腐的朋友真的可以試試看，雖然叫做臭豆腐但真的不臭，還很香呢！

一炸好小姐姐就用鐵砂掌抓著迅速剪開，趁著熱度足夠時候製作，才能保持酥酥脆脆的口感。

用著熟練的手法很快的就完成一份超浮誇的巨無霸鮮蚵臭豆腐，先鋪上自製台式泡菜、放上飽滿鮮蚵、還有麻油香的韓國海苔，最後淋上特製臭豆醬，這個簡直是幫臭豆腐大加分的秘密武器。

如果你愛吃辣，那千萬不要錯過特製的辣椒醬汁，也是店家的獨家配料製作，配上辣醬超完美！

我們一群人10來個瞬間湧入，製作的時間其實挺快速的，而且到手時候還是燙手的。鮮顆臭豆腐售價NT$100，不僅鮮蚵份量十足，吃起來每一顆都飽滿鮮度很夠，使用在地養殖鮮蚵製作就是好吃！搭配上酸甜微辣的配料，連續吃上2顆沒問題的。

台式泡菜口感鮮脆，酸甜好涮嘴！都想要買個幾桶回家慢慢吃。

如果不敢吃鮮蚵的朋友也可以選擇原味的臭豆腐，長方形小塊的口感酥脆，大塊正方形的外酥內軟嫩，放上泡菜、淋上醬汁、蒜泥，就是美味無比的台灣小吃啦！

潘宜玲の珠寶盒（養生臭豆腐珠寶盒）蚵仔臭豆腐

地址：台南市七股區153之2號 [google map]

電話：0937 883 719

營業時間：週一到週五11:58-17:00、週六週日13:00-18:00

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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