市場獵人！精選11間永樂市場「神蹟老饕美食」，全台灣人都搶著要去的美食天堂
擁有30年以上歷史的永樂市場，是一個擁有台南道地美食的一個小吃天堂。你難道不好奇到底是有什麼樣的美食讓各式遊客總是流連忘返嗎?另外，在這個市場內不僅美食令人垂涎三尺，也能夠在每一次的用餐過程感受到店家滿滿的人情味，當你去台南輕旅行的時候，不妨去體驗看看在地小吃吧！
好味紅燒土魠魚羹
帶了一點甜味的美食是我們對南部的首要印象，而這間土魠魚羹麵將甜味與羹體搭配的恰到好處，在湯體的表現程度不會過於濃稠，搭配上煮到軟軟的白菜讓口感更提升一層樓，若是覺得太甜的朋友可以淋點烏醋會更有不同的口感。
一味品碗粿
這間碗粿是另一間台南有名的碗粿「富勝號碗粿」老闆的弟弟出來開的，雖然是同一個家族，但在口感上還是存在著些許差異，一碗品碗粿吃起來非常扎實且有濃郁的米香，裡面的肉燥以及蝦仁讓綿密的碗粿吃起來更有口感，熱愛不同調味感的朋友可以適當的添加桌上的辣椒以及芥末。
金得春捲
主要是以外帶為主的金得春捲，在內餡配料的部分有蔬菜、海鮮以及肉類，以外皮來說最大的不一樣是餅皮會先稍微煎過，吃起來新鮮讓人不經意的一口接著一口，如果沒什麼人的時候也可以偷偷的跟店家說要客製化哦。
福昇小食
這間的鱔魚意麵看似是一樣食物，但在製作時老闆娘會將麵以及鱔魚分開快炒，讓鱔魚吃起來新鮮飽滿口感十分鮮脆，整體口味來說屬於酸甜感的鱔魚意麵，喜歡人情味以及古早味的朋友一定要去這間體驗看看。
修安扁擔豆花
古色古香的豆花店，用料方面使用非基因改造黃豆，不添加防腐劑和色素等化學原料，門口的扁擔是當年豆花伯挑於路上販賣給當地民眾所使用，在10多種的選擇上一定要選擇手工製作的Q彈粉粿做搭配，能夠讓冰品的享用上更有另一種風味。
阿伯碳烤黑輪甜不辣
已經開業過40年國華街鼎鼎大名的炭烤黑輪店，古老的滋味結合簡單的調味料理，在甜不辣與黑輪的料理上都是先油炸並灑上胡椒鹽，最後才經過炭烤而成，整體價格親民CP值偏高，喜愛炭烤味的朋友一定要去嚐鮮看看！
阿松割包
割包給人的印象大多只有三層肉做內餡，但此間割包最讓人眼睛為之一亮的是「豬舌包」，豬舌吃起來類似豬心般彈牙，簡單的台式小吃加上與眾不同的創意，徹底顛覆了我們對於割包的定義。
永樂蝦仁肉圓
彰化炸肉圓，台南一定就是蒸肉圓的天下了，永樂蝦仁肉圓的外皮蒸到恰到好處，並且彈牙不黏嘴，若是加上所店家提供的辣椒醬更可以帶出食材的鮮甜。
麵條王海產麵
位在水仙宮附近的海產麵每到餐期總是一位難求，在這邊有一麵三吃可以滿足喜愛不同組合的饕客，「湯的、全乾、湯麵分開」，整碗麵的配料非常豐盛，敢吃辣的朋友一定要加上店家自製的辣椒油，可以讓整體的麵感更具醇香，
水仙宮古早味鍋燒麵
每日限量供應的美味鍋燒意麵，成功拋開了意麵湯頭油膩的刻板印象，海鮮吃起來鮮甜可口，湯頭品起來清澈順口，示意晚會讓人不知不覺就會整晚吃完的優秀意麵。
吉慶行
身為外表不起眼，沒想到會是有在販賣古傳統台灣小點的平凡小店。布丁，是這間店最熱門的品項，口感吃起來綿密滑順，焦糖也熬製的不苦不死甜，由於保存不易，所以如果是來遊玩的朋友建議可以回程當天再做購買哦。
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