古早味特輯！雲林斗六美食必吃 TOP 9，和魷魚舌吻？伴手禮店變身冰店？

說到雲林一定會想到古坑咖啡，旅遊中品嘗一杯咖啡欣賞不同城市的景色再愜意不過了，但除此之外，其實雲林的每個鄉鎮都有自己的特色美食，這次要為大家推薦雲林斗六美食，不但有在地小吃、獨特的魷魚嘴羹料理，甚至還有伴手禮變成冰品店，下次去雲林斗六跟著這篇好好吃一輪！

雲林斗六美食#蕃薯仔炊飯

炊飯其實就是蒸飯的意思，做法和米糕有點類似，將碗豆、絞肉、蛋絲、貢丸片等配料鋪在碗底，蓋上熟飯後放進蒸籠炊煮，起鍋倒蓋在盤子上並淋上肉燥醬汁即可出餐，炊飯的配料簡單、香氣十足，不如滷肉飯油膩，又不如白飯單調，是令人懷念的古早味，別忘了搭配一碗以台式肉燥為作法的蒸蛋，細緻綿密又滑嫩，簡直入口即化，只要銅板價就能飽足一頓。

圖 / IG@mimimi.princess

圖 / IG@eeat.15

地址｜雲林縣斗六市中正路89號

時間｜週一到週四10:00-13:00

雲林斗六美食#吳記肉圓

斗六傳統市場巷子內的「吳記肉圓」是當地人推薦的在地美食，手工製作的肉圓外皮厚薄度適中，口感Q彈有嚼勁，瘦豬肉餡扎實，筍丁讓肉圓吃起來多了點清爽，搭配白醬、醬油膏就是經典好吃的古早味肉圓，敢吃辣的話建議可加特製辣醬，會有解油膩的效果。

圖 / IG@tuyu_foodie

地址｜雲林縣斗六市愛國街21巷10號

時間｜09:30-19:30

雲林斗六美食#老街碗粿

老街碗粿顧名思義是一間開在斗六老街上賣碗粿的古早味小店，但真正厲害的是無論觀光客或在地人都一定會點的招牌蛋飯，白飯上層鋪滿醬油炒蛋，沒有其他配料，但充滿蛋香及醬油香，微鹹的味道簡單卻美味，除此之外還有販售一些豐富的關東煮品項、湯麵等，而且全部都只要銅板價，難怪無時無刻都大排長龍。

圖/IG@double_pthw

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地址｜雲林縣斗六市太平路122號

時間｜週一至週五10:30-14:20、16:30-19:20；週六10:30-14:20(週日休息)

雲林斗六美食#魷魚興魷魚嘴羮

雲林斗六有兩間有名的魷魚嘴羹，其中一間就是在地人推薦的魷魚興魷魚嘴羮，魷魚嘴其實就是俗稱的龍珠，吃起來脆脆的、飽滿有嚼勁，而裡面半透明黑色軟片的魷魚嘴「牙齒」是不能吃的，湯頭偏甜、勾芡程度適中，建議可加點醋及辣粉提味，吃起來更對味！

圖 / IG@megan_hung

地址｜雲林縣斗六市中正路56號

時間｜08:30-20:00

雲林斗六美食#阿國獅魷魚嘴羹

另一間有名的阿國獅魷魚嘴羹曾有許多媒體採訪報導，且販售冷凍包伴手禮，因此較多觀光客朝聖。湯頭同樣是清淡微甜，但相較魷魚興來說，阿國師的魷魚味較重，除了搭配羹湯一起品嘗，也可單點滷魷魚嘴，先炸再滷非常入味，到雲林斗六推薦大家嘗鮮這個特色美食！

圖 / IG@icecream19870717

地址｜雲林縣斗六市大同路112號

時間｜09:00-19:30(週三休息)

雲林斗六美食#高稼庄花枝羹麵

高稼庄花枝羹麵使用的是真材實料小花枝，並非市面上常見的魚漿羹，除花枝羹外也有蝦仁羹、魷魚羹、蚵仔羹可選擇，基本上海鮮類都用料實在且鮮脆，花枝和魷魚口感很嫩不老，湯頭則清淡微甜，而雞肉飯有別於其他小吃店的雞絲，這裡選用舒肥雞胸，不乾柴反而十分軟嫩，清爽又美味。

圖 / IG@toadeater7805

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地址｜雲林縣斗六市永昌西街43號

時間｜11:00-20:30(週五休息)

雲林斗六美食#阿賜豬腳

在地人推薦的當地小吃，梅干豬腳和梅干扣肉是招牌菜色，梅干的酸鹹度恰到好處，帶有一點甜味，豬腳十分軟嫩，扣肉雖然帶有肥肉但不油膩，整體非常下飯，讓人一口接著一口，另外還有不在菜單上、需自行夾取的滷味，入味之餘口感也都拿捏得很剛好，是CP值很高的一間斗六在地小吃店。

圖 / IG@ho.0802

地址｜雲林縣斗六市公正街23號

時間｜16:00-22:00(週六休息)

雲林斗六美食#長興圓仔冰店(長興冰店)

三代傳承的老字號古早味冰店，圓仔冰和燒麻糬是招牌必點，一顆顆圓滾滾的繽紛手工湯圓，口感Q度無法和機器相比，其他配料也都使用天然食材烹煮製作而成，即便是冬天也很適合來碗圓仔湯；燒麻糬有花生和芝麻兩個口味，麻糬本身較扁平，但軟Q度不變，一口咬下先是濃郁的芝麻及花生香氣及糖水的甜，咀嚼到後來帶出糯米的香氣，會讓人意猶未盡。

圖 / IG@allenfood99

地址｜雲林縣斗六市中華路136號

時間｜11:00-21:30

雲林斗六美食#斗六四代目花生酥圓仔冰

傳承四代的百年老店，以每日手工製作花生糖麥芽酥為招牌，使用在地花生親自拌炒、堅持無糖，香酥又健康，同時結合手工糯米圓仔推出「麥芽酥圓仔冰」，所有配料一次擁有在再放上麥芽酥，如此豐富只要銅板價，CP值超高，難怪是雲林必買伴手禮之一，更是夏日必吃的消暑聖品。

圖 / IG@ru_eatingfun

地址｜雲林縣斗六市太平路38號

時間｜11:00-21:20

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