快訊

北榮爆防疫獎金分配不公 院長陳威明895字公開信曝光

機密訪問烏克蘭：突顯「勇敢拜登」與「懦弱普亭」？

想賞蘭花嗎？2023台灣國際蘭展限量門票「一招」免費拿

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
歷屆台灣國際蘭展主題布展。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
歷屆台灣國際蘭展主題布展。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2023台灣國際蘭展即將開展！臺灣國際蘭展邁入第19年，以往展期規劃為10日，今年特別延長至16日，歡迎全國遊客來到台南參與一年一度的蘭花盛會，一睹蘭花的千姿百態。

今年主題設定為「蘭花魔鏡－看見，新起點」策展規劃將透過萬花筒概念來呈現蘭花魔鏡世界。而台南市政府觀光旅遊局率先推出暖身行銷活動，於2月16日至19日在台南旅遊FB官方粉絲團辦理國際蘭展門票抽獎活動，將抽出50位幸運得主，把握機會。

▲抽獎活動送2023臺灣國際蘭展門票。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲抽獎活動送2023臺灣國際蘭展門票。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

▲台南旅遊FB臉書抽獎活動。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲台南旅遊FB臉書抽獎活動。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

台南市黃偉哲市長表示，情人節台南剛以「山盟海誓」作為號召，由觀旅局推薦11條情人浪漫告白路線並推出「來台南結婚贈市長祝福好禮」活動，總計台南在2月14日當日就有213對新人登記結婚。再來馬上要推薦給大家眾多精采活動，包括台南首屆Focasa馬戲藝術節將於2月22至28日在水交社文化園區場域熱鬧登場，2023臺灣國際蘭展亦將接續於3月4日至19日在後壁台灣蘭花生物科技園區開展。歡迎剛告白成功的情侶或登記結婚的佳偶們，安排看秀看展讓感情持續升溫！當然闔家光臨台南更是最佳旅遊選擇。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，台南從去年底各精彩燈節開始一波接一波的旅遊活動不間斷，針對與「東京蘭展」、「世界蘭展」齊名同為世界三大蘭展之一的「2023臺灣國際蘭展」，為了讓大家儘早安排行程到訪，宣傳活動率先於台南旅遊FB臉書粉絲團開跑，歡迎全國民眾至指定貼文下方按讚留言#2023臺灣國際蘭展，並標記兩位好友來參加限量門票抽獎，活動將抽出50位中獎幸運兒，每人獲得2張臺灣國際蘭展門票。

除此之外，觀旅局也結合主辦單位將在2月25日至3月2日推出拍照打卡送限量門票活動，只要在觀旅局轄下共計11處旅遊服務中心設置的蘭展宣傳立牌拍照上傳社群平台並打卡，就能當場獲得限量蘭展門票（送完為止）。提醒大家找出今年住宿台南合法旅宿的發票（或收據），觀旅局後續將陸續公布國際蘭展+住宿台南配套的好康活動，敬請期待！

台南旅遊FB臉書粉絲團：https://www.facebook.com/traveltainan

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

台南旅遊 觀光 情人節

延伸閱讀

台灣國際蘭展配合推出蘭花DIY課程 今起開放報名

延續情人節告白路線熱 台南推馬戲藝術節等春旅亮點

影／全台最大茶葉產區缺水 蔡培慧靠旱灌工程給水

台中市府與中央攜手投入1億5700萬 改善4大風景區設施

相關新聞

中藥行裡喝咖啡！財神加持的百年「中藥老屋沙龍咖啡」，還吃得到養生套餐、魯肉飯

udn走跳美食／豬飛小姐 在百年老建築的中藥行裡面喝咖啡？很突兀的組合卻充滿樂趣，不只是老屋還是財神加持過的「北港保生堂漢方咖啡館」，保有老屋的歷史遺跡，在斑駁的仿巴洛克式日治建築裡喝一杯人蔘咖

少女喝不怕！朴子水果茶專賣「熊賀」甘甜鮮美、夢幻繽紛 還有每日限量手作凍料

茶香果甜略酸開胃的水果茶，不分四季都是手搖控心中的解渴聖品！堅持以水果原汁作為基底，專售健康、養身茶飲的【熊賀茶莊】那毫不甜膩且夢幻繽紛的好滋味更是狙擊廣大少女味蕾，可謂來訪嘉義必嚐手搖品牌！

如何玩虎尾？ 虎尾景點美食一日遊，來訪布袋戲故鄉、嚐韮菜盒子、當歸鴨肉麵線

udn走跳美食／螞蟻 虎尾景點美食一日遊 美食小吃 虎尾韮菜盒子、台鄉味章魚燒、虎尾小台北雞蛋燒、虎尾地瓜球、八重間豆花店、秣馬鯛魚燒、勇之助沙拉船、老王當歸鴨、藝壽司、虎尾王家當歸鴨肉

成本吃不消！台南樺哥牛肉湯宣布將調整價格 「100元牛肉湯取消販售」

知名台南牛肉湯「體育場樺哥土產牛肉湯」今天上午在臉書粉專（ https://www.facebook.com/profi...

全台唯一婚紗餐酒館！ 台南「DreamChurch夢教堂」 美食調酒、白紗美照 夢想一次體驗

去年10月試營運、12月才開幕的「DreamChurch夢教堂餐酒館」，位於台南市中西區，前身為婚紗店的它翻修之後，結合了美食、婚紗、調酒等等元素，才開幕沒多久就成為話題，不用大包小包帶著婚紗跑來跑去、店內華麗的裝潢就是擺拍最好背景，想完成披上婚紗夢想或預習婚禮的女孩們快手刀預約體驗！

在地20年好滋味！嘉義朴子「采荷居人文茶館」 饕客激推「醬燒豬腳」

飄香20年的【采荷居人文茶館】位於嘉義朴子市區，將曾經瘋迷一時的人文茶館文化完整詮釋，在小而美的空間打造出中式古典的靜謐氛圍，讓人可以好好沉浸其中，把握與多年未見好友的談天、與家人相聚的時光，一起享受用心製作的美味料理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦