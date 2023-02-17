如何玩虎尾？ 虎尾景點美食一日遊，來訪布袋戲故鄉、嚐韮菜盒子、當歸鴨肉麵線

虎尾景點美食一日遊

美食小吃

虎尾韮菜盒子、台鄉味章魚燒、虎尾小台北雞蛋燒、虎尾地瓜球、八重間豆花店、秣馬鯛魚燒、勇之助沙拉船、老王當歸鴨、藝壽司、虎尾王家當歸鴨肉麵線

虎尾咖啡館下午茶

兔子の窩Coffee House、虎尾厝沙龍、奇麗堂、日光下的貓

景點旅遊

雲林布袋戲館、合同廳舍、屋頂上的貓(貓咪小學堂)、持法媽祖廟、虎尾糖廠、奶奶的熊毛巾故事館、興隆毛巾觀光工廠、澄霖沉香味道森林館、青埔落羽松秘境

虎尾命名由來

很久很久以前，在諸羅城北(今嘉義市)的樹林裡，住著一隻兇猛的老虎，時常出來危害當地居民及過往旅人，由於當時人們沒有見過老虎，而將他視為一隻大貓。後來國姓爺鄭成功趕走荷蘭人，諸羅百姓便向國姓爺求救，鄭成功受到人民的請託，到諸羅城北為民除虎，後來人們將這 個地方取名為「打貓」，也就是今天的民雄鄉。

老虎鬥不過國姓爺，便向北逃竄，逃到一個沙崙上，以為國姓爺沒追上，於是老虎便停下來休息，想不到國姓爺趁其不備，飛躍跳上沙崙，大刀砍向老虎，驚慌的老虎，一時閃避不及，而被砍落尾巴， 從此這個地方便取名為「虎尾」。至於那隻沒了尾巴的老虎，在威風大失之後，不知逃到哪裡去從此再也不敢出來害人。

雲林布袋戲館

虎尾是布袋戲的故鄉，位於虎尾鬧區中心的雲林布袋戲館是許多人到虎尾必定朝聖的地方，除了紀錄布袋戲的演進史，從野臺戲到電視播映，從雲州大儒俠到霹靂布袋戲，陪伴了許多人的青春年代。

超大尊的史艷文，展館裡會不定期更新展覽主題。可隨時追蹤雲林布袋戲館官網活動。

我以前可是熱情的霹靂戲迷，參加許多社團活動過，也有COSPLAY過霹靂人物。

雲林布袋戲館

營業時間：10:00~18:00

地址：雲林縣虎尾鎮林森路一段498號

虎尾郡役所（合同廳舍）

虎尾合同廳舍在雲林布袋戲館正對面，是位於雲林縣虎尾鎮日治時期建立的合署辦公官署建物，二二八事件時為虎尾機場戰役反抗軍的指揮所，後作虎尾派出所、消防隊使用，今列雲林縣歷史建築，經營星巴克咖啡、誠品書局。

虎尾合同廳舍

營業時間：11:00~21:00、10:30~21:30

地址：雲林縣虎尾鎮林森路一段491號

虎尾小吃美食推薦

虎尾鬧區有不少特色美食小吃攤，很多都集中在中正路附近，也有幾家很有名的當歸鴨麵線，近年則是出現了很多特色小店，咖啡店也新增了不少家。

韮菜盒子

位於中正路的韭菜盒子是超人氣的小吃攤，一個韭菜盒子25元，常常大排長龍，包冬粉、韭菜、炒蛋。冬粉的份量比例多，味道不會太鹹，買來當下午茶墊墊胃是可以的。

虎尾韭菜盒子

營業時間：15:00~17:00

地址：雲林縣虎尾鎮中正路102號

台鄉味章魚燒

虎尾挖掘到的獨特創意章魚燒，口感內餡稍稍有別於一般常吃的章魚燒，這家的獨門秘方就是老闆特別加入了米研磨成的粉末-米粉，自己研發獨特米漿章魚燒，同時雲林也是台灣第一農業大縣，將米帶入章魚燒裡，市面上可是相當少見。

一口咬下台鄉味章魚燒，還能聽見酥脆的卡滋卡滋聲，不誇張就是這麼酥脆！就是因為米漿裡添加米粉的效果，咬開後還有大塊的章魚塊在裡頭，另外裡頭的米漿質感成為QQ類似年糕的Q黏口感，外酥內Q軟，實在特別！章魚燒上的刷醬是老闆自己熬煮醬汁，綜合口味可吃到不同味道的章魚燒，可點來吃看看。

台鄉味章魚燒

營業時間：15:00~20:00（星期二、三公休）

電話：0908-111-595

地址：雲林縣虎尾鎮中正路100號（年輕人眼鏡店前）

虎尾小台北

在台鄉味章魚燒旁，不起眼的木質感小攤子販售著超好吃的韓式外型雞蛋糕，雞蛋糕口味眾多，還有限定版，網評卡士達口味最好吃，蔥仔雞蛋也很棒，這小攤子的雞蛋糕吃過讓人還會想回購。

讓人驚豔的雞蛋糕，光是雞蛋糕的外皮就相當好吃，香草卡士達餡真的很厲害，加雞蛋的鹹口味真的很推薦必點，甜口味跟鹹口味水準都很好，下午茶來份好吃的雞蛋糕點心真的很滿足。

虎尾小台北

電話：0979-007-076

營業時間：14:00~18:00（週日公休）

地址：雲林縣虎尾鎮中正路100號（年青人眼鏡）

八重間豆花

在虎尾誠品旁小路，自創的豆花品牌，有五種湯底可以選擇，還有少見的黑豆花，豆花還可以任選三種配料，只要銅板價就能吃到料多綿密的手工豆花，非常超值。

環境簡約清爽，手工豆花綿滑，配料選項多，一整碗吃起來很滿足。

八重間豆花店

電話：05-636-4606

營業時間：11:00~22:00

地址：雲林縣虎尾鎮仁愛路92號1樓

虎尾地瓜球

虎尾超佛心的地瓜球攤，生意超好，一份地瓜球10顆10元，物價齊漲的年代真的很少見到這樣的價格了，而且地瓜味道香濃，可不會因為便宜偷工減料，吃起來酥脆香Q甜味很足。

虎尾地瓜球選用的是57號地瓜（66號也會使用），品質好、鬆綿、香甜，除了販售地瓜球另外還有地瓜薯條。外皮酥脆內Q彈的地瓜球，不油膩，趁熱吃口感最好，而且地瓜甜味跟香氣很足，不會讓人感覺偷工減料，真的很用心，老闆算是回饋鄉親才能提供這樣價格的地瓜球吧，這家大概是全台最便宜的地瓜球了吧。

虎尾地瓜球

營業時間：13:00~18:00

電話：0930-035-031

地址：雲林縣虎尾鎮忠孝路210號

秣馬鯛魚燒・虎尾

秣馬鯛魚燒由一對年輕夫妻一起經營，不定期研發新口味，起名秣馬二字讓我想到成語【秣馬厲兵】形容餵飽戰馬，磨利兵器。指做好戰鬥準備，泛指做好準備工作。夫妻兩人一同經營一家小店，年輕的老闆與老闆娘，從小餐車到小店，不斷的嘗試與研發新口味，店家堅持現場製作熱騰騰的鯛魚燒，逐漸受到客人喜愛跟支持。

現點現做的鯛魚燒須耐心等候幾分鐘，秣馬鯛魚燒的外皮屬於比較紮實有厚度的鯛魚燒，放加入內餡後兩片外皮合而為一，等燒烤好的鯛魚燒個頭相當飽滿，熱燙燙入手很有重量感。

秣馬鯛魚燒

電話：0975-172-250

營業時間：14:00~19:30（六日13:30開始）

地址：雲林縣虎尾鎮中山路54號

勇之助沙拉船

虎尾勇之助沙拉船是虎尾挺隱藏版的小店，不少虎尾在地人推薦必吃的古早味沙拉船，炸麵包給的料也很多，鹹口味的沙拉船，有時候太晚來還容易賣光。

炸麵包口味眾多，奶油、奶酥、花生、酸菜、巧克力、藍莓、紅豆麻糬，一個只要20元，三個特價50元，物價高漲的時候還不漲價，真的不容易。

勇之助沙拉船

營業時間：11:00~售完

電話：0920-514-318

地址：雲林縣虎尾鎮中正路398號（隔壁）

老王當歸鴨麵線

原本這裡是一攤無名的當歸鴨肉麵線攤，可能因為網路發達或是口耳相傳，為了方便讓客人找尋所以加了招牌，寫著老王當歸鴨、蚵仔煎，讓人更好辨識。

麵線跟蚵仔煎都很好吃！當歸鴨麵線，當歸鴨的湯頭醇香，入口會有回甘韻味，撲鼻中藥香是迷人的訣竅，搭配麵線口味卻不會太鹹，鴨肉軟也好入口，相當超值。

虎尾老王當歸鴨

營業時間：17:00~20:30（售完為止）

地址：雲林縣虎尾鎮民生路57號

藝壽司

虎尾美食不少，這家算是蠻隱密的藝壽司雖然在大馬路旁，但是沒經過介紹不會特別留意；因為食尚玩家的介紹將這日式丼飯店收入至口袋名單。藝壽司裡頭位置不多，用餐的過程中不少都是外帶客，檯前老闆看似年輕，製作料理的手法卻相當流利！堅持魚獲新鮮品質，一、兩百元的錢就可以享用到高質感生魚片井飯，另外幾款小點也很平價。

藝壽司

電話：0987-901-873

營業時間：週一至四、週日11:00~14:00、16:30~19:00週六11:00~14:00（一二公休）

地址：雲林縣虎尾鎮復興路118號

虎尾咖啡館推薦

虎尾兔子の窩coffee house

兔子的窩咖啡店雖然名為兔子，不過店裡有著可愛的貓咪跟狗狗坐鎮，就位於虎尾鬧區裡，算是鬧中取靜的一家小咖啡店。

因為平時只有販售咖啡，所以老闆並不會限制客人帶食物進去搭配咖啡，在店裡面待了幾個小時，跟老闆小聊了一會，是位親切的老闆，還沖了單品與我們分享，若是有到虎尾鬧區想找個地方坐坐喝杯咖啡，兔子的窩是值得前來喝杯咖啡放鬆的好地方。

兔子の窩 coffee house

營業時間：下午2點至晚上9點（每週二公休）

地址：雲林縣虎尾鎮新興路23號

電話：0979-019-229

虎尾厝沙龍

曾是獨立書店全國票選的第一名，藏身在虎尾一處隱密小巷弄裡，是一座70餘年歷史的老房舍，結合西式、東方式的風格，從外觀上就顯得氣質不凡，經營者再將古董家具、擺飾加入，搭配起古厝建築，襯出獨立書屋特有的美感跟藝文氣息。

虎尾厝沙龍是興建於1940年興亞式建築，是一種復興亞洲藝術的建築風格，將西式跟東方式建築結合，也帶著濃厚的殖民色彩。虎尾厝沙龍裡收藏的藏書多以小農、生態、性別、另類全球化等為題材，可隨意找一處放鬆的角落翻翻書，來上一杯飲品，更多了悠閒感。

電話：05-631-3826

營業時間：10:00~17:30（週一、二公休）

地址：雲林縣虎尾鎮民權路51巷3號

奇麗堂

奇麗堂顧名思義就是從日文的漂亮延伸而來，喜歡手沖咖啡的闆娘，茶點全部都是自己手作，為因應吃素的闆娘，店內甜點全部皆為蛋奶素，沒有葷食。

主打法國百年經典茶，另外還有手沖咖啡以及手做點心，闆娘是教課多年的編織老師，想讓空間可以活化，並開設了這家茶飲、咖啡、甜點店，成了朋友可以輕鬆喝茶聊天的地方。推薦布丁冰沙。

奇麗堂

地址：雲林縣虎尾鎮院前街2號之1號

營業時間：13:00~19:00(周四公休)

電話：05-632-5023

日光下的貓

貓中途咖啡餐館，提供餐點跟下午茶、甜點、飲料，是一家可以跟貓咪互動的特色咖啡館，不喜歡貓咪的朋友也可以在一樓用餐，二樓則是可以跟貓貓互動。

這裡的貓咪都是中途貓咪，想要領養的人可以洽詢店家。

營業時間：11:00~18:00（17:00不收客）週一到三、10:30~20:30（週四到日）

虎尾景點推薦

奶奶的熊毛巾故事館

感念奶奶無私地栽培許多毛巾業技師，讓毛巾廠在虎尾開枝散葉，成為毛巾聚落，於是在發源地雲林虎尾成立故事館，並以奶奶最喜愛的小熊做為吉祥物，創立了「奶奶的熊双星毛巾故事館」，讓遊客能加深對毛巾的認識，並透過手作DIY，體驗樂趣！

園區裡有很多可愛的造景，另外還有沙坑給小朋友玩，「奶奶的熊毛巾故事館」占地寬廣，是不少親子遊客喜愛的觀光工廠。

奶奶的熊毛巾故事館

營業時間：09:30~18:00

電話：05-622-1111

地址：雲林縣虎尾鎮埒內里84號

興隆毛巾觀光工廠

民國70年代毛巾產業進入高峰期，因為時代變遷加上大陸、越南低價品衝擊，原本應該上百家的毛巾廠現在台灣已銳減為十幾家，這家興隆就是因為創造出造型毛巾而轉型成功，成為相當具代表性的毛巾觀光工廠。

廠區裡還有毛巾製造過程導覽介紹，生動活潑的專業毛巾製程導覽，建議先預約導覽行程，比較適合團體一起參觀。

興隆毛巾觀光工廠

電話：05-622-0559

地址：雲林縣虎尾鎮埒內里84-1號

營業時間：08:00~18:00

屋頂上的貓

一群來自虎尾科技大學的學生們，因為大專生迴遊農村計畫，以「三隻小貓一條路」的故事為藍本，同樣是取自「貓」的元素，大學們們協同社區內的民眾，在老屋外牆損毀的部分上做社區營造，一同彩繪出一面面動人的故事牆，繽紛細膩的筆觸，帶來了華麗的世界，也為頂溪社區打造出不同的精彩面貌。

頂溪社區屋頂上的貓

地址：雲林縣虎尾鎮頂溪里過溪56-2號

持法媽祖宮

持法媽祖宮是全國第一間不燒金紙的媽祖廟，非常有環保概念，廟內建築古色古香，園區內有許多特色石雕與造景，融合人文藝術氣息，營造出靈性的空間，是座極具特色的廟宇。

持法媽祖宮

電話：05-622-6020

營業時間：08:00~20:00

地址：雲林縣虎尾鎮西園46號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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