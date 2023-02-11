居然只開一天！台南神秘美食推薦 「好好水餃」隱藏巷弄內的酥脆煎餃
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台南最神秘最酷的煎餃店『好好水餃』竟然一週只開一天！這麼特別的營業時間我第一次遇到，這樣更讓小白想吃看看，就隱藏在東區關帝廳前的巷子內，有剝皮辣椒/豬五花四蔬/經典原味三種口味，強烈建議先用Line預訂，時間到再來那就好。
『好好水餃』小白這次來介紹許多粉絲推薦的這間巷弄美食，隱身在中華東路二段巷子內，一週只營業一天的好好水餃，主要販售三款煎餃及冷凍水餃。
共有三種不同口味的手工餃子，可以選擇要現煎的煎餃還是冷凍水餃買回家自己料理都行，建議加Line提早預訂餐點更方便（剝皮辣椒冷凍水餃，已排到三個月後，建議大家要提早預訂，提早好了會馬上寄出）
『好好水餃』加入官方line（@727jnydp）可優惠十元。
好吃的煎餃吸引不少顧客上門，常常訂單爆滿，喜歡吃煎餃的朋友建議提早預訂！
一份12顆的手工煎餃拍起來好療癒，飽滿的手工水餃煎至底部金黃酥脆就可以起鍋啦～
煎餃一份都是12顆，用紙盒搭配格子煎餃比較不會黏在一起，很漂亮文青風盒裝餃子。
獨家剝皮辣椒煎餃 $155
小白很推剝皮辣椒口味的煎餃，嚴選花蓮在地的剝皮辣椒+現宰溫體五花肉融入餃子內，微辣的口感及獨特的香氣讓人一吃就愛上（獨家剝皮辣椒餃，因天候關係數量較為稀少，每次開賣限量約50份左右）
頂級五花四蔬煎餃 $135
喜歡油脂豐富一點的推薦五花四蔬煎餃，選用豬五花搭配四種蔬菜食材，口感上油脂較豐富且有層次更唰嘴。
經典大煎餃 $99
經典煎餃口感上比較紮實，香氣上不輸另外兩款口味煎餃，內餡剛剛好的調味單吃就超好吃。
還有附筷子/牙籤/衛生紙。
好好水餃
台南市東區中華東路二段96巷70號
電話：0911453636
時間：16:00~22:00
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