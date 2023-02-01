新春回「嘉」市場呷透透 暖心飽足美味之旅
【圖／文：行遍天下】
嘉義人的熱情好客出了名，新春期間拜訪朋友，應證那句話：「有一種餓，叫嘉義人怕你餓。」嘉義市美食百百種，光是雞肉飯和涼麵，人人都有心頭好，談到新年美食，朋友說：「那就是在外地的嘉義人，過年會回來擠爆的小吃。」例如東市場和夜市美食。
創立於1900年的嘉義市東公有零售市場俗稱東市場，部分建築仍保留日治時代木造結構，攤位超過兩百家，清早營業的王家祖傳本產牛雜湯、袁家筒仔米糕排骨酥、蕭家春捲、東市場魯熟肉，是在地人喜愛的庶民早餐，為一天揭開序幕；東市場楊桃冰及華仔甜品的杏仁茶、粉條冰、白木耳等古早味甜點，懷舊暖心。想選購拜拜的壽桃、紅龜、紅圓和傳統糕餅，應有盡有。
晚餐到宵夜時間，可在文化路夜市覓食，每晚七點中正路到民族路改為行人徒步區，日本風格的大旗幟妝點熱鬧氛圍，空氣中瀰漫幸福的氣味，除了攤位小吃，排隊名店林聰明沙鍋魚頭、品安豆花、阿霞雞肉飯、郭家裸仔湯以及入夜擺攤的珍珍海產粥，值得花時間等待品嚐。
景點資訊
嘉義市東公有零售市場
位置：嘉義市東區忠孝路、光彩街、中正路包圍
電話：05-222-0391
位置：嘉義市西區文化路
電話：05-225-4321
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