真正好吃的舒芙蕾！台南大學旁人氣下午茶 經典日式舒芙蕾鬆餅現點現做

近幾年流行起日式甜點「舒芙蕾鬆餅」，於街邊小攤都可品嘗到，但你真的吃過「好吃」的舒芙蕾嗎？





來到台南的【O.原點巧克 Soufflé Pancake】將顛覆你對舒芙蕾的口感與印象，老闆堅持每份的舒芙蕾現點現打蛋白，透過來回多次的悶蒸時間讓舒芙蕾自然膨脹，同時嚴選食材原料，堅持不添加任何化學添加物，讓經典日式甜品「舒芙蕾」能夠呈現原貌，吃了也相對無負擔。

▲老闆講究製作程序、現點現做。

【O.原點巧克 Soufflé Pancake】主打的舒芙蕾鬆餅共有黑巧克力、白巧克力與牛奶巧克力三種口味，依著時節搭配當季水果與手工熬煮的果醬，而這三款巧克力來頭可不小，老闆嚴選比利時72%苦甜巧克力、法國40.5%牛奶巧克力與法國34%的白巧克力，在控溫加熱後直接淋上舒芙蕾，療癒的畫面讓人直呼超想吃！

此外，吃舒芙蕾可是有技巧的，可別直接用叉子劃切壓垮了它們，應使用刀子切開、用叉子挖一口，品嘗咀嚼間那鬆軟濕綿的香氣，再配上一旁的白蘭地鮮奶油，感受尾韻留有的酒香氣息，是來到【O.原點巧克 Soufflé Pancake】專屬的風味享受。

▲內用空間舒適愜意。

▲也有吧台區的座位。

黑巧克力草莓舒芙蕾

老闆嚴選的比利時72%苦甜巧克力，入口可感受濃郁的巧克力與微微煙燻香氣，點綴了舒芙蕾的風味層次，而新鮮的大湖草莓所帶來的酸甜更能平衡整體的味蕾感受，平常不吃甜的朋友黑巧克力會是你的首選。

白巧克力草莓舒芙蕾

法國34%的白巧克力均勻淋上舒芙蕾，在草莓的映襯下更顯浪漫，其入口的純粹讓人不覺得甜膩或死甜，搭著舒芙蕾一起享受奶香十足的韻味，很適合平常愛吃甜點的朋友。

牛奶巧克力草莓舒芙蕾

「牛奶巧克力」是法國浪漫主義下所誕生的特色巧克力，而老闆更是嚴選單一產區，迦納🇬🇭可可所製成的牛奶巧克力，既柔和又留有香甜尾韻，無論是搭著新鮮草莓或是挖一口白蘭地鮮奶油一起配都超享受。

【O.原點巧克 Soufflé Pancake】在地開業已走過四年多的時光，從事烘焙業的老闆堅持以天然純粹的食材製作自家的舒芙蕾鬆餅，總可聽見老闆說「真正好的原物料吃下去是無負擔的」，希望顧客來此品嘗，能感受原食材所築出的經典美味，回到原點的自然。





正在尋找台南的下午茶甜點店嗎？來這品嘗不一樣的日式甜品舒芙蕾鬆餅，讓味蕾來場療癒饗宴！





O.原點巧克 Soufflé Pancake

店家地址：台南市中西區慶中街61號

店家電話：062135896

營業時間：12:00–18:00(週二三公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/3vHqOui





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