烤蚵吃到飽！ 台南七股「永順號」不限時烤蚵+搭船遊潟湖 只要250元

台南七股龍山，有個很受歡迎的活動！搭船遊潟湖加上烤蚵吃到飽，而且每人只要250元就可以玩一下午。這裡有多家業者，差別在於腹地的大小跟船隻的舒適度，挑選哪一家其實都大同小異。位在龍山宮旁邊的「永順號遊潟湖」是豬飛最常來的，每次來都需要空個一下午時間，搭船出去遊潟湖，有專人解說了解獨特的潟湖風光，還有不限時烤蚵，每天新鮮撈補的鮮蚵堆積如山，讓遊客自行拿取，只要不浪費的情況下都能盡情吃到飽。搭船時段每半小時一班船，基本上假日來也不會等太久。可以先烤蚵再搭船，也可以先搭船再烤蚵，非常適合一家大小前來，除了吃美食也能欣賞獨特的潟湖風景。

永順號 搭船遊潟湖

永順號是在地人氣很高的遊潟湖業者，不只深受團客喜愛，散客也不少。因為有自己的停車場，腹地廣大，就在龍山宮附近，交通便利。船上有專門的解說員，沿途細心的分享關於七股潟湖的由來、風景特色、養蚵解說…讓身為都市俗的我，短短半小時就可以吸取不少關於這裡的知識。

七股遊潟湖 登陸網仔寮汕

從碼頭出發約莫過了30分鐘就會抵達無人島「網仔寮汕」，位在七股潟湖西側的濱外沙洲，而當地居民稱沙洲為「汕」。這裡除了有獨特的沙洲景觀，也是鳥類聚集的地方。隨著木棧道往西穿過樹林後，便是一望無際的臺灣海峽。

木棧板上有可愛的和尚蟹造景，跟早期漁村獨有的「桶更寮」讓遊客拍照。

島上以木麻黃樹林為主要，沿途有裝置藝術跟解說看板，平靜的沙洲形成良好的生態環境，讓養蚵、捕魚更加興盛。

在臺灣海峽周圍的沙灘木棧道，因為颱風造成觀景步道損壞，目前是無法在上面行走的，不過藍天白雲依舊是展現出美麗的景致。

永順號 烤蚵吃到飽

每到假日幾乎做無需席，有時候還需要等待才有座位。這裡的最大特色是滿滿鮮蚵山，要吃多少都沒問題！直接霸氣讓你吃到飽！

鮮蚵最肥美的季節是在農曆三月到中秋節左右，這段時間來吃到的蚵都肥美無比，有的甚至是生蠔大小了。其他時期來，蚵仔個頭會明顯比較小，但鮮度和肉質Q彈度依舊很優秀。所以一年四季都吸引全台不少遊客特地包車前來，就是為了一嚐美味。

隱藏版的「虱目魚嶺」是台南七股獨有的一夜乾，每條魚就只有一條虱目魚嶺，加上用鹽水浸泡後再陽光下曬過，香氣飽足，烤到外表金黃酥脆，裡面的魚肉飽含油脂，實在好吃。

原本朋友一家人只想來烤蚵吃到飽，對於搭船遊潟湖興趣缺缺，沒想到半推半就被我帶著體驗後，對於認真解說的船家充滿感動，從養蚵專業到鳥類生態、沙洲風光、傳統曬鹽都解說的清楚又生動，不管台南大人或是小孩來到「永順號」都玩的特別開心。

很推薦空個一上午或者一下午的時光，好好體驗從搭船遊潟湖，再體驗烤蚵吃到飽，會讓你滿載而歸喔！

「永順號遊潟湖」搭船遊潟湖烤蚵吃到飽

地址：台南市七股區龍山211-7號 [google map]

電話：0989 153 562

營業時間：09:00-18:00

注意事項：票價-成人250元、國小150元、未滿國小50元

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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