IG打卡美食！嘉義最美豆花店「壺豆花」氛圍佳 探店必吃「泰奶豆花」
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嘉義美食【壺豆花】
這次到嘉義免不了就是來品嘗嘉義美食，之前IG常看到這家【壺豆花】讓我很感興趣，立刻排進行程當中，嘉義最美的豆花店趕快來介紹給你們啦～
【壺豆花】位於垂楊路上，鄰近嘉義文化路夜市，開車的朋友，附近也有多個收費停車場！
【壺豆花】店內環境
嘉義美食【壺豆花】店內環境還挺寬敞舒適，裝潢根本就是咖啡店啦~環境很美耶!明亮的空間感，整題氛圍很不錯!重點是消費還蠻平價!
【嘉義壺豆花】店內還有販售各式飲品、手工蛋糕、伴手禮。
【嘉義壺豆花】菜單
光是豆花的搭配選擇還不少，豆花價位50元~140元，另有甜點、飲品可以選擇。
白玉粉圓泰奶壺豆花 90元、芋園地瓜圓壺豆花 90元、蜜粉圓泰奶壺豆花 80元
當天和好友點了不同口味的豆花，有豆漿基底也有泰奶基底，而且壺豆花上都還搭配了蛋捲，還蠻特別的呢～芋圓、地瓜圓吃起來也很Q彈，整個豆花看起來很有儀式感!豆漿底有冷及熱，還有無糖可以選擇。
【嘉義壺豆花】的豆花湯底是一壺一壺自己倒，第一次吃到這種方式，還挺有趣，而且基底分為豆漿與泰式奶茶兩種，泰奶豆花很少見耶~而且泰奶也是給整壺的，濃郁的泰奶不甜膩，搭配上滑嫩的豆花也很讚~有興趣的朋友，可以去試試囉！
壺豆花
地址：嘉義市西區垂楊路402號
電話：05 2270200
營業時間：13:00~21:30
公休日：週二休息
文章來源：愛比妞の美食旅遊地圖 FB：台南 食。好所在
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