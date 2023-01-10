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不一樣的台南玩法！安平DIY陶藝體驗：手拉坯和彩繪劍獅

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

安平陶坊佇立在平日寧靜的安平小巷中，兩間充滿文藝氣息的陶藝教室，可以看到宋老師與他的家人忙碌的身影，從現場看到許多等著裝箱、上色的作品及叮鈴鈴地響個不停的電話聲，不難想像假日兩間陶藝教室擠滿人的樣子，宋老師總說平日看起來沒有人，但實際上要處理的事務更多，且也貼心設想到可能會有之前體驗DIY的學生會來領取作品，所以現場一定會有人留守。如果不想假日人擠人，也很推薦在平日前往體驗。

安平陶坊的創辦人-宋老師出身陶瓷之鄉鶯歌，從小就在陶藝的薰陶下長大，雖然因求學的緣故來到台南，但也讓他種下與陶藝歷史更深的淵源，讓他落腳將台南視為第二個故鄉。原本在創業第三年打算放棄時，當時附近卻意外挖出很多鄭成功時期使用的安平壺及盾牌上的獅面圖騰，經安中社區理事長的介紹加入社區營造工程，他們研究安平壺（國姓瓶）和獅面圖騰（劍獅）的歷史故事，以此當媒介營造社區亮點，帶動觀光商機。

▲宋老師邊講解手中的手拉坯神乎其技的不停變化出不同的樣子，不到十分鐘就完成一個高難度的作品。
▲宋老師邊講解手中的手拉坯神乎其技的不停變化出不同的樣子，不到十分鐘就完成一個高難度的作品。

安平陶坊是專營陶藝DIY的陶藝教室，現場較多人選擇DIY教學是手拉坯和彩繪劍獅，體驗時間大概1小時半到2個小時，如果有安排計劃前去體驗的朋友，建議多留一些的時間在此處停留。不論是聽著老師述說陶藝歷史陶冶心志、或試著將手中的作品捏出各種形狀感受其中趣味，又或是好好地觀賞宋老師的各類作品，從門口、牆上、樓梯邊，各個角落都能有驚喜地發現，結束時一定能心滿意足的回家。

安平陶坊的二樓是宋老師與朋友或是學生交流的秘密基地，一上樓印入眼簾的是一整面的簽名牆，使用古董陶罐讓名人來的時候簽名留作紀念。二樓可以看到許多宋老師獨創的『前生今世系列』的作品，可以看到許多台南以前到現在的變化。也有許多古早的商店模型，逛了一圈除了感嘆宋老師驚讚的手藝外，也恍如坐了一趟時光機，帶我們回到那時候。

安平陶坊除了現場DIY體驗活動外，也有接受邀請到學校、公司團體做教學。另外有提供訂製服務，不論是門牌、茶具、禮品皆有提供特殊造型客製化服務，但因複雜度不同，製作時間和價錢皆不一樣，建議提前1個月與宋老師聯絡預訂。

安平陶坊（延平店-陶藝教室）

店家地址：台南市安平區延平街53號

店家電話：062289795

營業時間：週一～週日 10:00~18:00 （建議預約後再前往)

粉絲專頁：https://bit.ly/3vjbX99


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