高CP值無菜單料理！ 台南「小牧壽司」平價日式 680元享7道精緻料理

小牧壽司鄰近南紡夢時代商圈，是由一對8年級夫妻老闆所經營，在2022年3月低調開幕。雖老闆年紀輕輕，但已累積十多年的日本料理工作經驗，曾在大台中地區知名日本料理餐廳擔任學徒，從最基礎的事物學起，也不斷的增加自己的見識，最後磨練到能獨當一面。而這兩年因為疫情的關係，故選擇回到故鄉台南，來完成自己的夢想。

觀察到市面上的無菜單料理餐廳的價格越來越高，因此想要設計出連學生都能輕鬆享用又吃得飽的組合，並且希望顧客每次來都享用到不一樣的餐點！老闆超佛心的設計出有7道餐點的無菜單料理，一份套餐只要680元，且不另加服務費。餐點內容皆會因季節不同，時令食材不同，在搭配上會有差異。





小牧壽司這次的冬季菜單，前菜是準備「鱈魚肝洋蔥醋、醃燻鴨胸沙拉、開胃荔枝醋」，鱈魚肝口感滑嫩，新鮮無腥味；軟嫩的煙燻鴨胸搭配店家自製和風醬清爽又開胃；最後再喝帶有荔枝香、不會過於刺鼻的荔枝醋，微微刺激口腔味蕾後，接續品嚐下一道料理。

▲前菜

▲第二道時令海鮮搭配生魚片（三種），加拿大胭脂蝦，挪威鮭魚，當季旗魚

▲第三道是人氣餐點-炸蝦天婦羅附法國麵包

小牧壽司的炸蝦天婦羅有原味和芋泥兩種口味，一旁附上由主廚獨家自製的塔塔醬與招牌紅油醬，一鹹一甜的炸蝦搭配兩種不同的調味，分別帶出味蕾上不同的衝擊，最後再用法國麵包沾裹剩下的醬料，相當完美！只吃這一道份量也是很足夠。

第四道炙燒握壽司（三入），小牧壽司漁獲爲每日新鮮進貨，所以每日點餐搭配品項不盡相同，調味會視魚種搭配柚子胡椒或照燒醬。炙燒後的魚肉入口即化，大氣的包裹著米飯，搭配適當的調味，相當滿足！

第五道鮭魚卵小丼，晶瑩剔透的鮭魚卵、每日現切的蔥花、Q彈飽滿的壽司飯再搭配主廚熬煮的醬汁，讓還沒滿足的胃瞬間填滿。

第六道味噌湯，小牧壽司的味噌湯是由白味噌和紅味噌兩種味噌調製，讓口味不會過於單一、死鹹，還添加了新鮮海帶和嫩豆腐，傳統日式的好味道做餐點的結尾。

第七道當日甜點，今日準備的是明月冰卷，Ｑ軟的麻糬皮包覆細緻的紅豆綠豆餡，甜而不膩口。

除了套餐以外，也提供了7種口味丼飯，丼飯皆有附湯品。包含3隻甜蝦和6顆北海道生食級干貝的甜蝦干貝丼，以及使用澳洲choice等級板腱牛小排、牛舌的牛牛盛和丼皆是店內的人氣商品。





大家除了可以到店內用餐以外，小牧壽司也有配合Ubereats外送平台，即便今天不想出門，在家滑滑手機點餐，也能享受到頂級的味覺饗宴。

▲招牌-小牧生魚丼

▲招牌-小牧生魚丼

還有販售隱藏版甜點──老闆娘自製提拉米蘇！提拉米蘇使用了義大利GALBANI瑪斯卡邦乳酪、法國ISIGNY鮮奶油和日本上白糖，再加入不同口味的元素進行製作，不論是經典濃縮咖啡搭配萊姆酒、法芙娜可可粉搭配Oreo餅乾或是自製綿密芋泥，皆各有不同特色。





目前有販售「經典原味、香濃抹茶、海鹽可可、蜜香芋泥」四款口味，不過需留意的是，每日現場提供的口味都不同，建議可以電話詢問預定，如需訂製較大尺寸，記得提前3~5天預訂，小牧壽司也有提供冷凍宅配服務，有購買需求的人，可以直接洽詢店家。





小牧 Hsiaomu

店家地址：台南市東區東平路157號

店家電話：062357678

營業時間：11:00~15:30；17:00~21:00 (每週一公休，確切公休日以粉絲專頁公佈為主）

粉絲專頁：https://bit.ly/3YOXCif





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