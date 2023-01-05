開箱新開飯店！迎新年必住特色台南飯店 有空中花園、無邊際泳池

台南這幾年可以說是國內旅遊的首選城市，也因為受到遊客的熱愛，在這一兩年不少飯店在台南相繼開張。為來到台南的遊客們提供了一個更舒適的度假環境，無論是有著無邊際泳池的福爾摩沙遊艇酒店、一覽安平港夜景的雅樂軒酒店，還是有著空中花園的禧榕軒，都成為了遊客來台南放鬆的好去處。以下就來盤點今年在台南全新開幕的飯店有哪些！

福爾摩沙遊艇酒店

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今年七月全新開幕的福爾摩沙遊艇酒店位在安平水景公園，除了在房間就能看到安平古堡與安平港美景外，更有著超大的無邊際泳池，不只可以邊戲水邊欣賞安平美景，還有三溫暖與汗蒸房可以好好放鬆身心。除此之外，福爾摩沙遊艇酒店也是第一家擁有自己的遊艇碼頭的酒店，因此想要一圓遊艇夢的話，這裡也有提供住客優惠，讓你搭乘遊艇暢遊安平港，欣賞夕陽美景喔！

福爾摩沙遊艇酒店

地址：台南市安平區安平路988號

電話：06 3911313

雅樂軒酒店

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除了福爾摩沙遊艇酒店外，安平的新開幕飯店還有這家萬豪旗下的雅樂軒酒店。位在億載金城公園對面的雅樂軒，樓層數雖然不多，但在高樓層的房間還是能夠看到安平港的美景，不需要出門就能欣賞安平夕照。雖然位在觀光勝地安平，但距離熱鬧的安平老街有段距離，也因為如此是間既可以享受的安平美景，又不需要擔心吵雜環境，可以好好悠閒度假的飯店。

雅樂軒酒店

地址：台南市安平區光州路108號

電話： 06 3905000

禧榕軒大飯店

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如果想離市區近一點的話，台南火車站附近新開幕的禧榕軒大飯店就是不錯的選擇。這家全新開幕的商務型度假飯店，以簡約的日系風格為主軸，不只交通方便，頂樓還有美麗的空中花園與泳池，讓你就算在市區玩耍，還是能遠離塵囂享受幽靜的時光。禧榕軒的另一大特色便是他們的餐飲，不同於一般飯店早餐，禧榕軒的早餐採用當季小農食材，並結合台南在地特色。除了有飯糰、蕎麥麵等日式料理外，還有來台南必吃的現沖牛肉湯與虱目魚湯。

禧榕軒大飯店

地址：台南市北區成功路28號

電話：06 2222188

森行旅

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安平舊街上的森行旅以慢活綠意為主打，一旁就是安平蚵灰窯博物館，距離安平老街、安平古堡與近期熱門的安平遊憩碼頭等觀光景點也不遠，走路皆只要七到八分鐘就能抵達。森行旅透過大面採光讓住客感受到自然與陽光，其中樓中樓的房型更能眺望安平港美景。與雅樂軒同樣是不用出門就能欣賞安平夕照的好選擇。

森行旅

地址：台南市安平區安北路98號

電話：06 2249666

捷絲旅

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晶華酒店旗下的品牌捷絲旅，去年在台南正式開幕，就位在台南兩大熱門景點「奇美博物館」與「十鼓仁糖文創園區」旁。以「糖廠」為主要特色設計的捷絲旅，不只加入了許多復古的圖騰與台南老照片裝飾，大廳天花板更以製糖漏斗的意象設計。除了室內設計外，這裡也是捷絲旅品牌下第一家設有泳游池的飯店，設有露天溫水游泳池，讓你可以邊游泳邊享受周遭的綠意盎然。

捷絲旅

地址：台南市仁德區文華路二段300號

電話：06 2660568

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