只有在地人才會吃！9間新化市場美食 一起來當傳統小吃的殺手吧

歡迎來到有美食帝國之稱的台南，在眾美食雲集的地方總是頭腦昏昏不知道要吃什麼嗎？這次ReadyGo要為你隆重鉅獻新化市場美食，即將為你一層一層揭開只有台南在地鄉親才會去吃的傳統美味小吃，喜愛在各種地美食的你絕對不能錯過。

新市金花點心攤

位於新化市場這間的金花點心攤，不只是在地傳承第二代的古早味店家，更是金花的唯一創始店；這間店主打的黑白切擔仔麵以及黑白切都表現得相當出色，除了麵類用料都相當豐富之外，最特別的絕對是黑白切了，不只是內臟類不會有嚴重的腥味，在粉腸的呈現也不是一般所認知的樣子，外觀呈現粉色且非常的入味，如果你是黑白切控的話絕不能錯過！

圖片來源 / ig ＠potatoder

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新化蓮霧腳羊肉

這間的羊肉湯是新化人生活中必備的早餐之一，在羊雜湯的表現中羊雜的份量適中，在肉質上也處理的十分乾淨吃起來沒有過份的羊羶味，暖身的藥膳口味非常適合在寒冷的冬天清晨來上一碗，如果想吃點主食的朋友可以再點一碗麵線做搭配，另外，內用桌上都會放一瓶米酒讓顧客隨自身口味添加，但還是要評估自身飲酒能力哦。

圖片來源 / ig ＠moomoo__eat

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共益冰果室

已經經營到第三代的共益冰果室是許多四五年級生共同的回憶，身為傳統的古早味冰店，不只店裡有現榨的各式果汁，絕對不能錯過的是南台灣特有的薑汁番茄，其中的沾醬是由砂糖、甘草粉、薑末和醬油混合而成，簡單沾了醬後使原本的番茄更濃厚且有層次。

圖片來源 / ig @tainan_mei_love_food_travel

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金妹麵店

身為觀光客絕對不感興趣的乾麵店「金妹麵店」，不僅沒有特別的裝潢，也將店面開設在住家式透天的一樓。在乾麵的部份麻醬表現得十分濃郁，如果不快點拌勻的話還甚至會糊在一起呢！想搭配個小東西的話可以自己去旁邊夾滷味來做享用哦～

圖片來源 / ig @howard_foodie

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上海老爹蔥肉煎餅

已經經營50年的蔥肉煎餅老店，其中每一個蔥肉煎餅都是由老闆本人一個一個手工捏出來的，在料理的方式是透過半油炸的方式處理，口感酥酥脆脆並且整體調味口感不錯，喜歡重口味的朋友可以再自行添加店家提供的醬油或辣椒哦。

圖片來源 / ig @mimimi.princess

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新化古早味番薯糖

說到盛產番薯的寶地立刻都會聯想到新化，尤其是這間位在護安宮對面的番薯糖，沉浸在黑糖蜜的番薯讓整條街道都充滿甜蜜蜜的香氣，在入口後完全不像番薯糖本人所表現的那樣甜膩，而是在甜味中帶點焦香味，雖然不涮嘴但總是讓人有想再吃下一個的魔力。

圖片來源 / ig @s3523422

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新化煎粿攤

喜愛煎粿以及高CP值的人絕不能錯過這間只開不到四小時就售完的煎粿攤，在煎粿的呈現除了碗內糊糊的醬汁，甚至也放了一顆煎蛋做口感上的搭配，吃起來軟綿與一般的認知不太相同，整體吃感不油膩，喜歡重口味的朋友一定要參與醬料區來一起做享用哦。

圖片來源 / ig @howard_foodie

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新化老攤雞蛋糕

有時候吃得有點飽就適合來一點簡單的銅板小點，「夏天賣冰，冬天賣雞蛋糕」是這間店最大的特色之一，尤其是雞蛋糕的口感在不管經歷幾年，永遠都能保持我們印象中的古早美味，其選用的糕體有別於以往，吃起來偏向海綿蛋糕又帶有一點烘烤後的焦香感，非常適合在逛老街的時候邊逛邊享用。

圖片來源 / ig @wowwowboy0321

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葉麥克炸雞

每天只賣四個小時的超人氣雞排店，不只是雞肉都是透過中藥來醃製，更需要注意的是獨門的中藥胡椒，雖然主打中藥醃製，但雞肉吃起來完全沒有中藥味，反而是帶點甜甜的味道，需要特別注意的是雞排都會很早售完，想品嚐的朋友切記要早點去排隊購買哦。

圖片來源 / ig @jiahuei_foodie

圖片來源 / ig @sheep_foodie97

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