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來台南賞鳥 與黑面琵鷺.黑腹燕鷗.鸕鶿 冬季限定相見歡

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北門潟湖黑腹燕鷗滿天飛舞。　圖：雲嘉南風景區管理處／提供
北門潟湖黑腹燕鷗滿天飛舞。　圖：雲嘉南風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南除了人文美食，生態更是豐富，冬季更有季節限定的賞鳥行程，除了大小白鷺與各類鴴科與雁鴨科的水鳥外，黑面琵鷺、黑腹燕鷗及鸕鶿更是此時賞鳥客的最愛。臺南市長黃偉哲表示，台南濱海生態環境佳、食物充足，每年都吸引許多冬候鳥到此過冬，而隨著近年永續發展愈來愈受到重視，生態旅遊絕對是適合全家人一起參與且於寓教於樂之餘又能創造滿滿驚奇體驗的一種方式。

▲2021年黑面琵鷺盛景（圖：王素滿／攝影）。　圖：台南市生態保育學會／提供
▲2021年黑面琵鷺盛景（圖：王素滿／攝影）。　圖：台南市生態保育學會／提供

觀旅局長郭貞慧表示，黑面琵鷺是國際級的保育鳥類，每年可以在台南的七股區的潟湖、魚塭區、曾文溪口海埔地、學甲溼地生態園區以及安南區在海尾路綠道與山海圳國家綠道間的海尾寮魚塭區看到牠們的芳蹤，是欣賞黑面琵鷺的熱門地點。

除了黑面琵鷺之外，在北門潟湖群舞的黑腹燕鷗也是賞鳥界難得一見的生態奇景，黑腹燕鷗大約在每年的10、11月就會到台南的北門潟湖一帶過冬，每到黃昏時成千上萬的黑腹燕鷗就會在空中盤旋飛舞，也會改變各種隊形，密密麻麻的鳥群交織在空中，常被賞鳥客戲稱像是飛龍在天，相當壯觀。

至於有魚鷹之稱的鸕鶿，在這個季節則可於搭乘娛樂漁筏遊七股潟湖認識養蚵生態之餘，見其一隻隻迎著風站在蚵棚蚵架上迎賓，相當可愛。

▲2021黑面琵鷺抵台過冬（圖：王素滿／攝影）。　圖：台南市生態保育學會／提供
▲2021黑面琵鷺抵台過冬（圖：王素滿／攝影）。　圖：台南市生態保育學會／提供

針對國際級保育鳥類–黑面琵鷺賞鳥點，觀旅局貼心整理推薦如下： 台南七股區的黑面琵鷺保護區設有「黑面琵鷺生態展示館」及北堤賞鳥亭，賞鳥季期間（每年10月至隔年3月），在賞鳥亭內提供有望遠鏡及攝影機，讓現場民眾欣賞潟湖周邊鳥類的姿態，並有志工駐點進行定時解說服務；另外在七股的頂山賞鳥亭也提供有可觀賞黑面琵鷺的空間。

▲學甲濕地也有黑琵棲地。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲學甲濕地也有黑琵棲地。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

學甲區的「學甲濕地生態園區」毗鄰急水溪畔，當地大片濕地具有豐富的底棲生態而成為鳥類聚集之處，現在也是黑面琵鷺在台南的棲息地之一，賞鳥人士也曾拍到包含灰胸秧雞與彩鷸等珍稀保育鳥類，無疑是鳥類新天堂。

安南區的海尾路綠道自2015年開闢完成後，就成為當地觀賞黑面琶鷺的最佳景點，每到黑琵來台的季節，黃昏時分常能看到大批黑琶飛來此地覓食，同時還有雁鴨等水鳥，十分美麗。此外，海尾路綠道與台灣山海圳國家綠道相連接，路段上種有5百多棵台灣楝樹及烏桕，兩側魚塭就是黑面琶鷺棲息地，此地生態豐富外，視野也相當遼闊，天氣晴朗時甚至可以眺望玉山日出，歡迎更多愛好山水、自然生態的朋友來山海圳國家綠道走走。

▲迎風站在蚵棚蚵架上迎賓的鸕鶿。　圖：台南市生態保育學會／提供
▲迎風站在蚵棚蚵架上迎賓的鸕鶿。　圖：台南市生態保育學會／提供

總之，現在正是賞鳥最佳時機，不過在從事生態賞鳥旅遊之餘，觀光旅遊局也要提醒民眾，務必愛護環境讓難得的自然生態資源能夠永續長存。此外，賞鳥須注意防曬、保暖及避免喧嘩，可挑選下午四點到六點左右的時間，這時間通常是鳥類的覓食、活動期間，比較容易觀賞到鳥類玩耍、覓食、飛翔的畫面，冬候鳥大多會在3月春季開始陸續北返離開臺灣，請把握賞鳥時節。

▲七股頂山賞鳥亭。　圖：雲嘉南風景區管理處／提供
▲七股頂山賞鳥亭。　圖：雲嘉南風景區管理處／提供

另外，台南西濱景點也非常豐富，北門的國定古蹟─南鯤鯓代天府、最美夕陽拍照點的井仔腳瓦盤鹽田、擁有「小忘憂森林」美名的北門雙春濱海遊憩區；將軍區的馬沙溝彩繪村、馬沙溝海洋休閒運動度假中心、可以大啖海鮮的將軍漁港以及可以買到新鮮漁貨的青山漁港；七股區的國聖燈塔、鹽山、七股遊客中心等；學甲區的學甲慈濟宮、老塘湖藝術村；安南區的國立台灣歷史博物館、台江生態園區、台江文化中心等，都是可以搭配的順遊地點，最重要的是別忘了品嘗濱海最新鮮的海產料理或在地小吃，明年2月28日前憑在台南登記店家消費滿100元還可參加台南購物節抽獎活動，旅遊又可抽大獎，一舉兩得。

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賞鳥 濕地 忘憂森林

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