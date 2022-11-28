連7天搶拍燈籠海隧道！水交社重現普濟燈會，絢爛燈海只到「這天」

不用等到明年，搶拍燈籠海隧道！台南普濟殿於水交社園區空地設置「點燈活動」，主題為「馬普盛事 風華再現」，除了旁邊搭建的大型牌樓外，另布置了約1500盞的燈籠海隧道更為吸睛。在第11屆府城普濟燈會前搶先亮燈，連續七天感受置身燈籠海的浪漫氛圍。

圖／IG@beckhamhong66授權

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除全台各色美麗耶誕樹外，還有普濟殿在水交社旁的超美「燈籠海隧道」！自11/27起至12/3，限時7天搶先普濟燈會，每晚準時亮燈！也別光打卡，記得踏進隧道看看，宛如走進燈會的時光隧道。

圖／IG@beckhamhong66授權

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而第11屆府城普濟燈會也將於2023/1/16起至2023/2/11絢爛登場，屆時亦能穿梭迷人燈海之中。想要提前感受浪漫氛圍的朋友，可得把握時間、速速出發啦！

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台南水交社園區「馬普盛事 風華再現」

地址：臺南市南區興中街118號活動時間：2022/11/27-2022/12/3亮燈時間：18:00-22:00(依照現場工作人員為準)

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