高雄隱藏版打卡景點！網美打卡燈塔、超韓系咖啡廳與看海秘境一次收藏

到高雄旅遊，是不是只會往愛河、西子灣或駁二跑呢？其實新的網美景點是層出不窮，我們今天就要介紹給大家最新的高雄打卡景點，走訪燈塔上的咖啡廳、由貝殼建造而成的廟宇，以及前往秘境海域看海景，探索高雄多面貌的模樣。

柴山小漁港

來到高雄，怎麼能錯過看海行程！位在柴山山海宮附近，有個目前較少人知的「柴山小漁港」，擁有絕佳的觀海視野，附近還有咖啡廳和小吃店，所以通常都是在地人午後吃個下午茶，或等待夕陽日落的眺望點。偷偷告訴大家，通往海邊的階梯道路是柴山小漁港必拍的位置，能感受迎面吹來的海風，非常適合一個人散心，或約朋友享受愜意的時光。

圖／IG@charlottenail_doroth

交通資訊：Google導航請搜尋【柴山漁港】。

逍遙園

「逍遙園」建於1939年，是日本真宗西本願寺第22代法主大谷光瑞在台度假的別墅，建築設計上結合了日式西式的元素與風格，並經修復後於2020年開放民眾免費參觀。整體園區的占地不算太大，但完整保留了當時的庭院、起居、食堂、浴室、會客室、防空壕等空間，且園區不定期會舉辦市集活動，喜歡日式老建築的讀者可千萬別錯過啦！

圖 / IG @yu_ru_61

圖 / IG @t.191151

地址：高雄市新興區六合一路55巷15號錦田路為入口處

開放時間：11:00-17:00

交通資訊：於捷運美麗島站8號出口，往中正路直行至復興路，左轉往六合一路後右轉六合一路55巷即可抵達。

美濃文創中心

位於永安老街上的「美濃文創中心」，前身為美濃警察分駐所，是和洋結合的巴洛克風建築，在被登錄為高雄歷史建築且修復後，現為多功能旅遊服務中心，館內收藏客家相關書籍和資料，並時常在廣場提供藝文表演和舉行客家市集，除此之外目前還有「搖籃咖啡x惠如小屋」進駐美濃文創中心，使老房子散發出陣陣迷人的咖啡香。

圖／IG@t.a_0707

圖／IG@t.a_0707

地址：高雄市美濃區永安路212號

開放時間：09:00-17:00

交通資訊：在台鐵新左營站轉乘高雄客運（往美濃、六龜、寶來方向）後於美濃客運站下車，步行至美濃文創中心。

Shoreline Coffee & Roaster

在燈塔上喝咖啡，是什麼感覺？座落於旗津高雄燈塔的「Shoreline Coffee & Roaster」，是最近全新開幕的咖啡館，更是全台首間燈塔上的咖啡廳！店家提供自家烘焙的咖啡、茶品、啤酒和點心，而雖然是以外帶為主，仍有一些露天座位區可以坐著歇息，讓人一邊品嚐咖啡，一邊欣賞海岸線和壽山山景，無論是白天還是入夜都有各自的美麗。

圖／IG@yugws_

圖／IG@yugws_

地址：高雄市旗津區旗下巷34號

開放時間：10:00-20:00

交通資訊：Google導航請搜尋【Shoreline Coffee & Roaster】。

蝶舞澗休閒農場

美濃的「蝶舞澗休閒農場」為豪華露營區，提供拎包入住的一泊三食住宿服務，而由於農場內種植了1200棵的花旗木，因此每到春天都有粉紅夢幻的花旗木花海，吸引眾多遊客前來賞花打卡，而花季期間可以買票入園進場，且憑票折抵園區內的餐飲消費喔！

圖／IG@iverson9736

圖／IG@iverson9736

地址：高雄市美濃區朝元925號

交通資訊：Google導航請搜尋【蝶舞澗】。

永添藝術．金馬賓館當代美術館

建於1967年的金馬賓館，最初為派駐至金馬和馬祖的軍人宿舍，在閒置多年後被永添藝術接手修建和營運，於2020年被「孤獨星球旅遊指南（Lonely Planet）」⁣ 評選為高雄最頂尖的當代美術館。除了保留著日治時期的建築特色之外，永添藝術更同時致力推廣當代藝術的美學，希望民眾能藉此多多親近藝術，並且從中反思世界的議題。

圖 / IG @hua.ng.hai

圖 / IG @doya_1230

地址：高雄市鼓山區鼓山一路111號

開放時間：10:00-18:00

交通資訊：搭乘輕軌至壽山公園後步行2分鐘。

田寮石頭廟

慈玄聖天宮又稱為「田寮石頭廟」，是一群無法返國的泰國勞工，在受到廟方善心收容之後，得知廟方正要進行興建後殿工程，於是大家運用石頭和貝殼當作建材，一點一滴的堆砌出現在我們看到的壯觀模樣，據說耗時整整12年才完成。而背後有著如此溫暖故事的田寮石頭廟，廟方還長年提供素食餐點供香客享用，採隨喜添香油錢的模式，令人備感溫馨呀！

圖 / IG @chen_ting0826

圖 / IG @pinching_41

地址：高雄市田寮區新興路2-7號

開放時間：24小時營業

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