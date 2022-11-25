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鐵道迷必訪！ 嘉義期間限定「檜木列車」 每週六日行駛 欣賞北門之美

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳旅遊／Irene

鐵道迷必訪，嘉義期間限定的檜木列車，很難有機會可以搭乘到，現在到年底的週六日就有機會可以體驗，到嘉義旅行可以列入行程。

購票地點在林業鐵路嘉義車站或北門車站當日現場購票，一直很喜歡北門車站，古樸典雅的日式木造車站。

票價的部分單程是100元／來回票價150元，未滿6歲或身高未滿115公分之孩童，可免購票，但每一旅客最多攜帶2位免費孩童。購票還送了仿藍晒圖小尺。

檜木列車共有八個檜木車廂，參考昔日臺鐵日本皇室專用貴賓車的形式，濃濃懷舊感，一度有到了日本的錯覺。

車上會有專人導覽與介紹，能更認識林業鐵路，不單單只是單純搭車往返。

車廂裡裡外外內都是檜木，溫潤舒服，車上雖沒有冷氣，但打開窗戶微風徐徐，自然且涼爽。

還送了小朋友們每人一張貼紙。

修理火車的工廠，還可看到昔日調頭轉向使用的轉車台、洗車台，旅客也可選擇在車庫園區下車，參觀林鐵珍貴車輛。

重新拉皮完的火車，煥然一新。

從北門抵達嘉義車站後，可下車走走逛逛或拍照，但停留的時間不多，沒法跑太遠，時間到就準備再開回北門站囉。

結束行程在北門站下車後，可以順遊檜意森活村，輕鬆結束半日行程，喜歡火車的鐵道迷或是小朋友不要錯過囉。

檜來嘉驛-檜木列車

官網：https://afrch.forest.gov.tw/0000249

活動期間：2022年8月20日至12月31日（每週六、日行駛）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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鐵道迷 藍晒圖 懷舊 必訪 嘉義旅遊

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