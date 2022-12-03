快訊

惡火吞苗栗民宅竄濃煙…祖父嗆醒報案 3姊弟搶救不治

500趴2022／國際名廚江振誠「初心牛肉麵」大排長龍 粉絲周日想再來

籲國人打疫苗或提早回台 王必勝指陸面臨5問題：以拖待變

CP值最高的「台南豬血湯」！份量多又超大塊、低調不起眼卻深受南科人的喜愛

｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜／ 文、圖／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

這間台南豬血湯，我在寫一間台南土豆豬腳的時候，一直有人推薦，因為他不僅僅只有賣台南豬血湯，只要你想得到的豬肉料理都可以在這裡找得到。吃台南豬血湯就一定要搭配米粉，這裡也可以吃得到。這間台南豬血湯以CP值而聞名，每一碗都在比大碗的，好像都不用錢一樣，因此這間台南豬血湯深受許多附近在地老饕的喜愛。就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南豬血湯好不好吃吧！

這間台南豬血湯的現址前面都還在施工，據說之後會搬回去舊址，所以如果是碰巧看到文章的，可能要稍為查看一下現在位置唷。

我覺得這間台南豬血湯滿妙的，從全豬套餐慢慢演變成香腸熟肉的感覺，甚至有三色蛋、蟳丸等等，越做越複雜。

這邊也有賣什錦菜湯，一碗只要50元而已。

基本上這裡真的沒有預訂的話，外帶絕對是要等超級久，雖然內用也是要等很久。

這裡竟然還有鯽仔，真的是甚麼都賣甚麼都不奇怪。

醬料區種類滿多的，我最喜歡滿滿蔥花洋蔥辣椒的醬油了。

※土豆豬腳 NT$90

說實在的，這裡的土豆豬腳的確是份量扎實，不過湯頭喝起來不夠濃厚，花生也沒有煮透，個人覺得以土豆豬腳來說相當失敗。

※豬血加大腸湯 NT$60

這豬血湯的湯頭還滿濃郁，胡椒香氣相當明顯，這裡切的豬血、大腸等都切得相當大塊，新鮮程度絕對不在話下，讓我最喜歡的就是他們有豬油渣，連豬油渣都是超大塊，看似粗糙之下卻隱藏美味。

※米粉 NT$25

這裡的米粉我個人不愛喜歡，比較乾柴粗口，入口沒有濕潤度的感覺，吃起來總覺得哪裡怪，不過這是個人見解。

整體來說：

我覺得這間就是CP值高，價格不貴，份量又多，可是你又說多好吃到讓人印象深刻嗎?說實話，真的是還好，不過這裡的選項真的非常多，如果這在我家附近我也會偶爾來吃上一次。

體驗時間：111/10

橋頭豬血湯

地址：台南市永康區永安路177號

時間：0700-1900（周日一公休）

電話：0986 089 397

停車：無

文章來源：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

FB：｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

CP值 醬料 外帶 台南美食

相關新聞

CP值最高的「台南豬血湯」！份量多又超大塊、低調不起眼卻深受南科人的喜愛

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 這間台南豬血湯，我在寫一間台南土豆豬腳的時候，一直有人推薦，因為他不僅僅只有賣台南豬血湯，只要你想得到的豬肉料理都可以在這裡找得到。吃台

「咖波」粉絲看過來！「貓貓蟲咖波凹豆好日子」巡迴展進駐台南，戶外用品一次購足

台南人有福了！超萌超可愛的「貓貓蟲咖波凹豆好日子」巡迴展這回正式來到「新光三越台南新天地」囉，展示「凹豆」相關的商品，還能提前預購「螢幕貓蟲咖波Capoo Pals」，好買又好拍，絕對要大逛一波。

連7天搶拍燈籠海隧道！水交社重現普濟燈會，絢爛燈海只到「這天」

不用等到明年，搶拍燈籠海隧道！台南普濟殿於水交社園區空地設置「點燈活動」，主題為「馬普盛事　風華再現」，除了旁邊搭建的大型牌樓外，另布置了約1500盞的燈籠海隧道更為吸睛。在第11屆府城普濟燈會前搶先

到臺南來我家 民宿主人帶你玩！

隨著疫情趨緩及防疫新生活融入日常，觀光產業終於開始迎接疫後復甦觀光商機，疫後出遊潮效應逐漸展現，尤其旅宿產業是臺南觀光最重要的一環，觀光旅遊局繼110年辦理優質旅館認證計畫，台南市府今年繼續辦理優質民

鐵道迷必訪！ 嘉義期間限定「檜木列車」 每週六日行駛 欣賞北門之美

udn走跳旅遊／Irene 鐵道迷必訪，嘉義期間限定的檜木列車，很難有機會可以搭乘到，現在到年底的週六日就有機會可以體驗，到嘉義旅行可以列入行程。 購票地點在林業鐵路嘉義車站或北門車站

台南奇美博物館「耶誕市集與舞會」超吸睛！快搶拍13公尺聖誕樹

台南奇美博物館「耶誕熱」再起！今年4天爽逛耶誕市集、必備美拍耶誕樹、耶誕遊行等，還能兒童12歲以下免費入園。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。