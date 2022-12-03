CP值最高的「台南豬血湯」！份量多又超大塊、低調不起眼卻深受南科人的喜愛

這間台南豬血湯，我在寫一間台南土豆豬腳的時候，一直有人推薦，因為他不僅僅只有賣台南豬血湯，只要你想得到的豬肉料理都可以在這裡找得到。吃台南豬血湯就一定要搭配米粉，這裡也可以吃得到。這間台南豬血湯以CP值而聞名，每一碗都在比大碗的，好像都不用錢一樣，因此這間台南豬血湯深受許多附近在地老饕的喜愛。就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南豬血湯好不好吃吧！

這間台南豬血湯的現址前面都還在施工，據說之後會搬回去舊址，所以如果是碰巧看到文章的，可能要稍為查看一下現在位置唷。

我覺得這間台南豬血湯滿妙的，從全豬套餐慢慢演變成香腸熟肉的感覺，甚至有三色蛋、蟳丸等等，越做越複雜。

這邊也有賣什錦菜湯，一碗只要50元而已。

基本上這裡真的沒有預訂的話，外帶絕對是要等超級久，雖然內用也是要等很久。

這裡竟然還有鯽仔，真的是甚麼都賣甚麼都不奇怪。

醬料區種類滿多的，我最喜歡滿滿蔥花洋蔥辣椒的醬油了。

※土豆豬腳 NT$90

說實在的，這裡的土豆豬腳的確是份量扎實，不過湯頭喝起來不夠濃厚，花生也沒有煮透，個人覺得以土豆豬腳來說相當失敗。

※豬血加大腸湯 NT$60

這豬血湯的湯頭還滿濃郁，胡椒香氣相當明顯，這裡切的豬血、大腸等都切得相當大塊，新鮮程度絕對不在話下，讓我最喜歡的就是他們有豬油渣，連豬油渣都是超大塊，看似粗糙之下卻隱藏美味。

※米粉 NT$25

這裡的米粉我個人不愛喜歡，比較乾柴粗口，入口沒有濕潤度的感覺，吃起來總覺得哪裡怪，不過這是個人見解。

整體來說：

我覺得這間就是CP值高，價格不貴，份量又多，可是你又說多好吃到讓人印象深刻嗎?說實話，真的是還好，不過這裡的選項真的非常多，如果這在我家附近我也會偶爾來吃上一次。

體驗時間：111/10

橋頭豬血湯

地址：台南市永康區永安路177號

時間：0700-1900（周日一公休）

電話：0986 089 397

停車：無

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