小朋友可安心食用！台南安南區純天然手作「彩虹饅頭點心坊」

彩虹饅頭點心坊 位於台南安南區的巷弄小道中，提供各式造型的可愛鮮奶饅頭，除了常態提供的造型外，也接受客製化服務，彩虹饅頭點心坊的粉絲專頁提供多款人氣卡通圖案饅頭的範例圖可以參考，不論是迪士尼公主們、漫畫版的復仇者聯盟及小熊維尼等皆是人氣商品，因每種造型困難度不一，需提前7-14日預定。





老闆娘們更表示只要能提供圖片參考，就算是沒做過的造型也能嘗試看看，而且也考慮到發酵後或蒸煮完造型會因饅頭膨脹後，造型可能會變形不完美，會在接受訂單後，不計成本的先多次試做，保證出單後不讓客人失望，可以充分感受到店家的用心。

身為小孩母親的兩位美女老闆娘，為了讓小朋友能更安心享用點心，而全心投入製作手工饅頭。 強調以純天然食材製作，無添加香精、香料 ，使用鼎泰豐等級的嘉禾牌藍菊花麵粉、日本三溫糖及法國燕子牌酵母，其中有著繽紛顏色的各色麵團皆是使用天然植物粉（梔子花粉、紅麴粉、竹炭粉、芝麻粉）或天然食材（黑糖、南瓜泥、鮮奶）來呈現自然的色澤，純手工製作連1歲小朋友也能安心享用，造型更是可愛到大小朋友都捨不得吃！

▲可以看到老闆娘們手不停地忙碌著製作萬聖節相關造型，全手工製作精巧的圖案，讓人看了就愛不釋手。

▲與節慶相關的造型饅頭，像是萬聖節、聖誕節都是相當熱門的品項。

工作室現場有現貨饅頭直接販售，不過每日所提供的品項不盡相同，老闆娘也可能會臨時有事外出或休息，提醒大家記得先打電話預訂後，再前往現場取貨，避免撲空。





彩虹饅頭點心坊人氣商品-三牲、五牲系列

有別以往傳統拜拜呈現方式，轉換成可愛的造型饅頭，不僅能讓小朋友的好感度大增，連大人都覺得童心未泯呢！（圖中為章魚、龍蝦、公雞，另外還有豬和魚可以選擇）

常態提供的造型饅頭也都各有特色，一般是沒包餡料的，如需搭配內餡也可告知店家，鹹甜口味皆有提供，甜的可以選擇芝麻、花生、紅豆、芋頭等；鹹口味有蔥肉、起司等多種選擇。





大家可以直接從粉絲專頁訂購以外，台南的朋友也能選擇Uber Eats外送服務，在家一鍵下單，不用外出即可以享用到熱騰騰的饅頭！另外店家還和7-11賣貨便網路冷凍宅配合作，就算住在外縣市的朋友，都可以享用到這般安心又可口的點心。

棒棒糖饅頭＆海洋風貝殼刈包 的設計相當吸睛，繽紛又可愛，使用天然食材做染色讓人能安心地享用。

客製化鮮奶饅頭蛋糕 讓不愛吃蛋糕的大小朋友們，有更多元的選擇。與一般蛋糕一樣，可以做出各種造型和搭配驚喜組合，彩虹饅頭點心坊提供客製化服務，想呈現的細節皆能與老闆娘討論。

彩虹饅頭點心坊 Rainbow manto

店家地址：台南市安南區育安街256號

營業時間：週一~週五 8:45-17:00、週六 8:00~10:00每週日公休（建議先私訊或電話預訂）

聯絡電話：0929660722

粉絲專頁：https://bit.ly/3SMwUlZ





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