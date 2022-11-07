打造蝴蝶樂園！關子嶺紅葉公園新開放 一起來種蜜源植物

【旅奇傳媒/編輯部報導】關子嶺紅葉公園重新開放囉！位於臺南市白河區關子嶺紅葉公園，於2017年2月通過環境教育場域認證，園區內生態豐富是學校及機關團體認識自然生態的好地方。交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處為了提供民眾更安全舒適的遊憩空間，進行園區設施維護工程，經過一段時間休園整建完成，已於11月3日重新開放，歡迎遊客前來體驗紅葉公園的生態之美！

▲捲起袖子，為關子嶺紅葉公園種植更多蜜源植物，成為蝴蝶的家。 圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

為慶祝園區重新開放，並營造關子嶺更友善的蝴蝶空間，西拉雅國家風景區管理處日前至關子嶺紅葉公園辦理「愛上西拉雅-與蝶共舞」蜜源植物種植活動，結合關子嶺在地社區發展協會及溫泉、美食業者、台灣紫斑蝶生態協會及志工夥伴們一同種下2,000棵蝴蝶蜜源植物，並由西拉雅管理處處長徐振能親自贈送100盆高士佛澤蘭予關子嶺業者，期望偕同整個關子嶺地區業者，共同營造關子嶺更友善的蝴蝶環境，讓民眾至關子嶺遊玩、泡湯、吃美食時處處皆可看到蝴蝶翩翩飛舞的景像。

本次活動由西拉雅管理處處長徐振能、關子嶺社區發展協會理事長蔡宗羲、臺南市溫泉協會理事長林憲堂、關子嶺形象商圈理事長翁雅齡、台南市白河街區繁榮發展促進會總幹事高清南及14家關子嶺溫泉、美食業者等，一起於紅葉公園種下高士佛澤蘭，延續多年以來的紫斑蝶生態環境營造目標，為紫斑蝶保護盡一份心力，希望來年有更多蝴蝶及蝴蝶幼蟲在關子嶺與民眾相遇。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，這次園區整建最主要目的是解決多年來園區步道交錯複雜且因下雨泥土流失造成積水泥濘等問題。除了運用分區的砌石擋土工法作排水截流、並鋪植草皮達到固土及綠化效果，另設置休憩涼亭及景觀坐椅增加環教解說節點，讓民眾能在安全的旅遊環境下享受大自然芬多精及生態之美。

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