快訊

陳時中牽人妻照延燒 游淑慧再爆：丈夫剛好醫療過失訴訟逆轉

中職／誤會一場！無人「蓋牌」 鄭凱文、黃子鵬扛第3戰

打造蝴蝶樂園！關子嶺紅葉公園新開放 一起來種蜜源植物

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
臺南市白河區關子嶺紅葉公園經休園整建，已於11/3重新開放。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
臺南市白河區關子嶺紅葉公園經休園整建，已於11/3重新開放。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】關子嶺紅葉公園重新開放囉！位於臺南市白河區關子嶺紅葉公園，於2017年2月通過環境教育場域認證，園區內生態豐富是學校及機關團體認識自然生態的好地方。交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處為了提供民眾更安全舒適的遊憩空間，進行園區設施維護工程，經過一段時間休園整建完成，已於11月3日重新開放，歡迎遊客前來體驗紅葉公園的生態之美！

▲捲起袖子，為關子嶺紅葉公園種植更多蜜源植物，成為蝴蝶的家。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供
▲捲起袖子，為關子嶺紅葉公園種植更多蜜源植物，成為蝴蝶的家。　圖：西拉雅國家風景區管理處／提供

為慶祝園區重新開放，並營造關子嶺更友善的蝴蝶空間，西拉雅國家風景區管理處日前至關子嶺紅葉公園辦理「愛上西拉雅-與蝶共舞」蜜源植物種植活動，結合關子嶺在地社區發展協會及溫泉、美食業者、台灣紫斑蝶生態協會及志工夥伴們一同種下2,000棵蝴蝶蜜源植物，並由西拉雅管理處處長徐振能親自贈送100盆高士佛澤蘭予關子嶺業者，期望偕同整個關子嶺地區業者，共同營造關子嶺更友善的蝴蝶環境，讓民眾至關子嶺遊玩、泡湯、吃美食時處處皆可看到蝴蝶翩翩飛舞的景像。

本次活動由西拉雅管理處處長徐振能、關子嶺社區發展協會理事長蔡宗羲、臺南市溫泉協會理事長林憲堂、關子嶺形象商圈理事長翁雅齡、台南市白河街區繁榮發展促進會總幹事高清南及14家關子嶺溫泉、美食業者等，一起於紅葉公園種下高士佛澤蘭，延續多年以來的紫斑蝶生態環境營造目標，為紫斑蝶保護盡一份心力，希望來年有更多蝴蝶及蝴蝶幼蟲在關子嶺與民眾相遇。

西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，這次園區整建最主要目的是解決多年來園區步道交錯複雜且因下雨泥土流失造成積水泥濘等問題。除了運用分區的砌石擋土工法作排水截流、並鋪植草皮達到固土及綠化效果，另設置休憩涼亭及景觀坐椅增加環教解說節點，讓民眾能在安全的旅遊環境下享受大自然芬多精及生態之美。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 溫泉 步道

延伸閱讀

41隊卯足全力大展身手 西拉雅趣飛車登場

營造更友善蝴蝶生態空間 關子嶺紅葉公園今重新開放

西拉雅風管區成立17年 台灣好行菱波官田線11月免費搭

私井盜抽溫泉水5千噸 關子嶺業者判4月追徵4萬多元

相關新聞

搶先亮燈！ 台南超大型13米「香檳金耶誕樹」還有夢幻雪花秀 比耶誕城早一步降臨

搶先亮燈！ 台南最早降臨、超大型13米「香檳金耶誕樹」 比耶誕城早一步、一樣會飄雪

學甲市區吃吃喝喝！ 台南學甲10間平價美食小吃分享，你都吃過了嗎？

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 繼上回到台南市區吃吃喝喝，榜哥意猶未盡地跟同事分享台南小吃美食且聊起了虱目魚，談到台南虱目魚又提到了台南學甲，最後榜哥就想到學甲來走跳看看，於是我們的周

在地人藏私口袋名單！精選8間雲林必吃早午餐，老宅改造、台式創意風格都有

你今天早餐吃了什麼？早餐店在台灣的密度之高，口味和形式又極為豐富，更有越來越多人享受在假日接近中午的時候，悠閒地享受豐盛的一餐。今天，編輯以好吃、份量大又用心為標準，嚴選了8間雲林早午餐餐廳，一起來看看這些店家有什麼特色和亮點吧！

獨創烘焙熷茶越陳越香　職人手藝帶你體驗品茶、封茶、問茶

溫度，喚醒沉睡的葉子；時間，醞釀壺裡的好茶，透過烘焙技術製作的「熷茶」，就像酒會越放越醇，茶也會越藏越陳越香。

台南人認同？「最期待進駐台南的品牌」投票結果出爐，「這品牌」實至名歸！

台南人最期待進駐的品牌有哪些？日前，在台南式FB粉專PO出一張「2022年台南人最期待進駐的品牌」整理圖，圖上包含IKEA、鼎泰豐、一蘭拉麵等多家知名連鎖，也有CHANEL、DIOR等精品品牌，究竟這

嘉義秋意腳踏車步道推薦：橫跨北回歸線的「嘉油鐵馬道」、賞花必騎「朴子溪自行車道」！

講到秋天必做的戶外活動，絕非騎腳踏車莫屬，迎著舒服的涼風，邊騎著腳踏車邊欣賞週遭風景，絕對可以讓平時緊繃的身心馬上鬆懈下來。近幾年，嘉義市引進了Youbike2.0，想在嘉義來場腳踏車之旅也變得更加便利，這次為你精選了3個嘉義腳踏車步道推薦，最近被工作給淹沒、想好好放鬆心情的你，趕快揪三五好友一起來場腳踏車小旅行吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。