在地人藏私口袋名單！精選8間雲林必吃早午餐，老宅改造、台式創意風格都有

你今天早餐吃了什麼？早餐店在台灣的密度之高，口味和形式又極為豐富，更有越來越多人享受在假日接近中午的時候，悠閒地享受豐盛的一餐。今天，編輯以好吃、份量大又用心為標準，嚴選了8間雲林早午餐餐廳，一起來看看這些店家有什麼特色和亮點吧！

抵家‧Home

喜歡文青風裝潢的讀者，不妨試試看斗六的「抵家‧Home」。抵家‧Home的擺設呈現一種森林系的小清新，空間寬敞而舒適，至於菜單方面，店家全天提供早午餐，主食分別有抵家放感情雞腿、檸檬蜜汁香煎鮭魚、炒野菇、椒鹽杏鮑菇，另外麵包還可選擇手作麵包或法式布丁吐司，且生菜沙拉的蔬果種類多又新鮮，整盤吃下來能明顯感覺到營養均衡且充滿活力呀！

圖／IG@random.foodie__

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【抵家‧Home】店家資訊

地址：雲林縣斗六市北平路201號

電話：05 532 6698

營業時間：10:00-16:00（週一～二公休）

小食曉食

「小食曉食」以自家手打牛肉漢堡為招牌，有熔岩起司牛肉堡、BBQ培根起司牛肉堡、花生醬瀑布培根牛肉堡、墨西哥莎莎脆片牛肉堡等多種口味，漢堡肉的口感美味又多汁，而套餐皆附洋蔥圈、小熱狗、雞塊、玉米布丁酥和濃湯，最讚的是內用享無限暢飲奶茶和紅茶，整體而言CP值頗高，是連外地人都會想回訪的早午餐餐廳。

圖／IG@taberu.food

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【小食曉食】店家資訊

地址：雲林縣斗六市崙南路41之17號

電話：05 522 3053

營業時間：06:30-15:00（週四公休）

叁記刈包

看完了漢堡，台式小吃當然也不遑多讓呀！「叁記刈包」將台灣經典小吃結合創意，餐點除了湯包、蒸餃、鍋貼、酥皮蛋餅、蘿蔔糕、鐵板麵、炸湯圓等選擇之外，店家還在刈包裡加入卡拉雞、低脂燻雞以及經典爌肉三種口味，一口咬下便能感受到豐富層次，相信喜歡中式口味的人會很喜歡。

圖／IG@chunchun__foodie

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【叁記刈包】店家資訊

地址：雲林縣斗六市成功路198號

電話：05 532 1668

營業時間：10:00-21:00

命中注定Brunch早午餐

「命中注定Brunch早午餐」裝潢走的是浮誇網美系的風格，而當你拿到菜單可能不免會驚呼，因為店家的品項眾多，中西式口味都有，絕對會讓你點餐瞬間選擇困難。值得一提的是，很多客人都會點他們家的「九宮格厚片」，烤過的酥脆厚片吐司，搭配小布丁和不同口味的果醬享用，還能免費續吐司一次，非常受到大小朋友的歡迎喔！

圖／IG@blue_sky83113

【命中注定Brunch早午餐】店家資訊

地址：雲林縣斗六市民生路220-4號

電話：05 536 1412

營業時間：06:30-13:00

叮叮車港式早午餐

有時，也想換個口味試試！「叮叮車港式早午餐」提供各種港式點心與飯麵類，能在早午餐時間就能吃到腸粉、鳳爪、公仔麵、西多士、河粉、沙爹牛肉飯、北菇蒸雞飯或黯然銷魂飯，是許多斗六在地人最推崇的港式飲茶之一！不過要請大家特別注意的是，目前店家不開放12歲以下的小朋友內用，僅提供外帶服務，再請讀者留意一下囉。

圖／IG@moonfish48

【叮叮車港式早午餐】店家資訊

地址：雲林縣斗六市大同路80之2號

電話：0923 137 966

營業時間：10:00-14:30（週六日公休）

青食

由老宅改造而成的「青食」，裝潢保留紅磚牆的古樸氣氛，並以公仔、藝術品等老物件作為點綴，衝突卻毫無違和。而青食的料理也別具特色，例如他們家的人氣餐點——骰子牛肉，特別選用了嫩肩部位輕煎後快炒，使油花和香氣都超級迷人，再搭配紫米飯、蔬菜與嫩蛋，根本是餐廳等級的享受！

圖／IG@sistertravel_go

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【青食】店家資訊

地址：雲林縣斗六市永昌東街46號

電話：05 533 9335

營業時間：11:00-18:00（週二～三公休）

春囍Have a nice day

鄰近雲林科技大學的「春囍Have a nice day」，店內的佈置充滿巧思，連餐點的擺盤也是創意十足，例如店家使用玩具砂石車當作炸物拼盤的盤子，或是以英式下午茶的三層點心架擺放早午餐，整個好拍好看又好吃！而菜色方面，提供手打牛肉漢堡、手打豬肉漢堡、韓式辣雞腿、啤酒燉牛肉飯、焗烤咖哩豬肉飯等主食，點套餐還包含沙拉、湯品和飲料，一定能吃巧兼吃飽。

圖／IG@springtime5338667

圖／IG@sistertravel_go

【春囍Have a nice day】店家資訊

地址：雲林縣斗六市八德路82號

電話：05 533 8667

營業時間：10:00-14:00；20:30-00:00（週二公休）

日沐美式早午餐Smooth B'fast

「日沐美式早午餐Smooth B'fast」距離斗六後火車站步行只要三分鐘，店內空間明亮寬敞，餐點主打美式漢堡、雞蛋捲、潛艇堡和木盆沙拉等美式早午餐，當點完餐之後，店家便會招待一杯果醋給客人，幫助開胃和消化，餐點好吃清爽且環境氣氛也不錯，難怪每到假日就時常客滿呀！

圖／IG@megan.418

圖／IG@megan.418

【日沐美式早午餐Smooth B'fast】店家資訊

地址：雲林縣斗六市武昌路151號

電話：05 536 2184

營業時間：07:30-14:00（週二～三公休）

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