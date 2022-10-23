不必跑到歐洲！ 雲林斗六「約克英國茶專門店」 聊天小聚來場充滿儀式感的下午茶

英國著名的下午茶文化，起源於維多利亞時代的上流社會，想像打扮講究的紳士淑女們，在富麗的客廳裡，一邊品嘗紅茶和小點心，一邊交換社會新知。後來，這樣精緻的文化廣為流傳，大眾們也開始在忙碌的工作之餘，給自己一杯下午茶的時間，享受悠哉的時光。





如此充滿儀式感的下午茶時刻，不用跑到歐洲，在雲林斗六的 【約克英國茶專門店】 就可以享用到！

這是雲林唯一主打 「英國茶」 的商店。店面外觀是簡約的黑色配上大片玻璃，還有一個小巧的紅色招牌，互相襯托，店裡的空間則有許多木頭元素，搭配上溫暖的黃光，創造出舒適的氛圍！如果進一步留意，就會發現老闆融入了許多巧思在空間裡，例如圓型的燈罩，搭配流線型的天花板燈崁，木桌也特別留下如樹皮一般的桌緣，讓整體呈現圓融而不尖銳的感受！

Dark Grey伯爵奶茶、Monsoon Tea綠茶

「伯爵茶」是英國茶的經典之一，佛手柑氣息的紅茶，香氣高雅、茶體濃郁，再加上牛奶調味，就成了擄獲全世界的伯爵奶茶。





而芬芳的Monsoon Tea綠茶，暖暖地散發出清香，口感相對較溫潤，唇齒留香。

搭配講究甜點：檸檬塔、可麗露、肉桂捲、藍莓塔

喝下午茶當然也不能錯過甜點！這裡有精緻多樣的甜點，是與雲林在地甜點師合作製作的，根本就是一道盤子上的藝術品，不論是想要酸酸甜甜的檸檬塔、香醇的可麗露、獨特香氣的肉桂捲，還是莓果風味的藍莓塔，約克英國茶專門店都有提供。

食欲大振了嗎？還有各式輕食！

如果你以為這裡只能喝下午茶，那就太小看約克英國茶專門店了！除了飲料和甜點，竟然還有老闆親手烹調的輕食，菜色齊全，有中式的簡餐，也有西式的軟法麵包佐雞排/豬排/蝦排等，甚至是炸物拼盤！





從如此多樣化的餐點選擇，就可以知道約克英國茶專門店不只是一派優雅，更是扎實到可以一訪再訪的好空間。

【約克英國茶專門店】

店家地址：雲林縣斗六市自強街83號

店家電話：0979345499

營業時間：星期一~星期日 13:00~22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3R4CWxE





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