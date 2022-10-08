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雙十連假／拚觀光！台灣萬里長城「國慶」免費遊

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10/8-10憑身份證名叫「國慶」，可免費遊台南白河萬里長城。　圖：台灣白河萬里長城／提供
10/8-10憑身份證名叫「國慶」，可免費遊台南白河萬里長城。　圖：台灣白河萬里長城／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】國慶連假想好去哪兒玩了嗎？10/8至10/10連假止，憑身份證享好康，名字叫「國慶」，可以免費遊位於台南市白河的萬里長城；城主林士榮表示，像是前立委林國慶、職棒明星高國慶，因名字叫「國慶」，就能免費遊台灣萬里長城；另外加碼十月十日生日壽星於三天連假遊玩長城可享鄉親票票價優惠。

今年國慶煙火將於嘉義故宮南院舉辦，無人機結合高空焰火和光雕水舞，預計帶來45分鐘雙十國慶煙火，秋高氣爽的國慶連假可安排嘉義台南串聯旅遊，白天遊白河的台灣萬里長城，下午到驅車前往嘉義南故宮觀賞國慶煙火及參觀國慶相關活動。

台灣萬里長城位於台南白河，是旅遊、休閒、攝影、登山美景祕境，站立在山巔遠眺的秦始皇、姿態各異的兵馬俑、山海關、烽火台，走一圈戶外大空間，登上各個關口，飽覽四周山林美景！登上烽火台至高點，可看嘉南平原之美，天氣好可遠眺布袋海景，美景一覽無遺。

園區老街重現台灣四、五十年代閩南磚造建築場景思古幽情，還有開封府、百花樓、日式街道等尤其是園內的龍門客棧一景，精雕細琢建築木工，搭配巧妙設計的景觀更是拍照攝影好地方。

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連假 美景 故宮

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