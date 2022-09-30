嘉義美食懶人包！ 老饕私藏17間口袋名單 爆餡湯包、熱炒全收錄

嘉義美食有什麼？若你的答案只有「嘉義火雞肉飯」、「嘉義涼麵」，那你可得好好進補此篇的私藏美食了！收藏在地人的日常美食清單，讓你下回來到嘉義不愁「午餐要吃什麼」，吃完還可到【森林之歌】的公園走走、好好消化一下、繼續吃！





#古早味

阿肥肥二通食堂

【阿肥肥二通食堂】傳統古味的建築相當有味道，從裝潢到料理，都透露出老闆對於台菜及復古的堅持。餐點主打古早的台灣味料理，精燉熟透的控肉、簡易調味的小菜、長時間燉煮的雞湯，每道都讓人回味台菜中無法取代的美味，以味道勾勒出許多過往熟悉的記憶。

阿肥肥二通食堂

店家地址：嘉義市西區中正路556號

店家電話：052278809

詳細介紹：https://bit.ly/3taizGj





南台灣土魠魚羹

位於嘉義市中興路上的【南台灣土魠魚羹】擁有湯鮮味美的南部口味土魠魚羹、超高CP值的虱目魚肚飯，還有那淋上夠味蒜蓉醬的黃金炸豆腐，細數品嘗樣樣都好吃，用餐時間一到店內客人總絡繹不絕，令人稱道的好滋味也讓此店在嘉義深耕數年。

南台灣土魠魚羹中興店

店家地址：嘉義市西區中興路293號

店家電話：052310569

詳細介紹：https://bit.ly/3GHi7oo





京站湯包麵館

【京站湯包麵館】的職人湯包有著無法取代的美味，不只堅持採用烏骨雞熬製的高湯，搭配薄度適中的麵皮和一口咬下滿溢而出的餡料，現包現做的美味成為在地人的隱藏美食名單，別忘了也要點一碗酸辣湯搭配喔。

京站永春湯包麵館

店家地址：嘉義市西區中興路314號

店家電話：052813333

詳細介紹：https://bit.ly/3ahSHS0





閣再來火雞肉飯

位於嘉義市區的【閣再來火雞肉飯】老闆多年的熱炒手藝以及講究的選料和製作料理，讓這間店在博愛路上屹立不搖四十多年，薄利多銷的佛心經營也成為許多嘉義老饕們心中的最愛，大喊「頭家，閣來一碗！」

閣再來火雞肉飯

店家地址：嘉義市西區博愛路二段153號

店家電話：052330088

詳細介紹：https://bit.ly/3NJCO5k





狀元廣東粥

【狀元廣東粥】夜晚明亮招牌總引著路人求一碗溫熱的粥品，不只用料新鮮實在，搭配的大蝦、豬肝、透抽、蚵仔總是放好放滿，湯鮮味美又能吃的健康，成為在地人的日常美食名單之一。

狀元廣東粥

店家地址：嘉義市西區中興路333號

店家電話：052332211

詳細介紹：https://bit.ly/38WVvE5





莊記火雞肉飯

店內使用正統的火鷄肉、不以肉雞作為混淆，特別的是吃之前還有個重要的儀式！用筷子將底部的湯汁均勻地將白飯沾好沾滿，這樣每口就都能吃到鹹香甘甜的火鷄肉飯風味！其中的火鷄肉軟嫩不在話下，搭配經典油蔥酥更是對味。

莊記火雞肉飯

店家地址：嘉義市東區新生路660-5號

店家電話：052765331

詳細介紹：https://bit.ly/3GIcrdZ





弄，來小餐桌

【弄，來小餐桌】穿梭於車水馬龍的大馬路上，轉進一個巷弄間見花花綠綠的招牌、獨有的懷舊風情，有種置身在陸柒零年代的復古情境中；店內主打傳統懷舊料理，除了單點以外，多款料多味美又超下飯的套餐也是店內的人氣品項，像是川味宮保雞丁套餐、私家梅子蒸爐魚(全魚)套餐都是榜上有名。

弄，來小餐桌

店家地址：嘉義市東區吳鳳北路53號

店家電話：052275888

詳細介紹：https://bit.ly/3NNU6hF





#火鍋

小石鍋

【小石鍋】嚴選多種新鮮食材熬煮成鮮美高湯，再放上煎烤過的燒肉片，讓平價的小火鍋在風味上也能讓人如此幸福；除了招牌鍋物外，店家還有燒肉飯、烏龍麵等餐點可以選擇，每一道都份量十足又美味，值得你一再回訪。

小石鍋嘉義仁愛店

店家地址：嘉義市西區仁愛路236號一樓

店家電話：052275989

詳細介紹：https://bit.ly/3x5vWZt





辛屋鴛鴦鍋物

【辛屋鴛鴦鍋物】以高CP值、豐盛自助吧、肉品多元而出名，在南部的「吃到飽鴛鴦鍋物」排行中佔有一席之地，不只食材新鮮、用料實在，還會不定期推出優惠活動跟套餐，讓你可以用最合理的價格吃到高品質的肉。

大家可以任選兩種湯頭做成鴛鴦鍋，各種肉品、海鮮、手打滑、鮮蔬、火鍋料這邊應有盡有，且只要加129元就能吃到Prime級的肉品跟牛舌，店家私房的滷牛筋跟牛肚也是不能錯過的好味道。





辛屋鴛鴦鍋物民雄店

店家地址：嘉義縣民雄鄉保生街216號

店家電話：052060896

詳細介紹：https://bit.ly/3PW1dXm





#桌菜.快炒.燒烤

六之壹複合式餐飲店

位於嘉義市區內的【六之壹複合式餐飲店】，雖是日式風格的熱炒店外型，卻隱藏四川料理的好手藝，水煮牛、麻辣鍋、咖哩炒麵樣樣都是店內的獨家料理，其中「無菜單料理」不僅讓顧客特別驚豔，還能品嚐一般少見的風味料理，以獨特的口味和店內舒適的氣氛吸引大批死忠顧客。

六之壹複合式餐飲

店家地址：嘉義市西區興雅路6-1號

店家電話：052310999

詳細介紹：https://bit.ly/3PWCvWD





阿忠ㄟ灶咖

嘉義市新生路上的【阿忠ㄟ灶咖】於嘉北國小跟補習班周邊，店內經濟實惠的餐點受到許多學生及家庭的喜愛，真材實料、份量十足，提供各種台式料理，不管是熱炒還是手路菜在這邊都吃得到，絕對能填飽你的胃！

阿忠ㄟ灶咖 忠鑫快炒

店家地址：嘉義市東區頂庄里新生路660-6號

店家電話：052785553

詳細介紹：https://bit.ly/3ahd1D0





阿信牛肉店

位於新生路上的【阿信牛肉店】主打牛肉一系列餐點，招牌酸菜牛肚跟牛雜湯是在地人推薦必嚐的好味道，鮮嫩可口的牛肉涮鍋更是受到老饕們愛戴；除了一般的用餐區外，店家還有圓桌區跟包廂的空間，很適合三五好友或是家庭聚餐。

阿信牛肉店新生店

店家地址：嘉義市西區新生路702-2號

店家電話：052743366

詳細介紹：https://bit.ly/3x6qird





瓠仔貴燒烤

【瓠仔貴燒烤】除了有招牌的燒烤系列外，也有提供多樣化的熱炒料理；大門口進來右手邊可以看到水族箱，若當天有新鮮的漁獲也會有大廚私房的特色料理，只能說【瓠仔貴燒烤】菜色選項豐富多樣又驚奇，帶朋友家人來吃肯定可以點上豐盛的一桌。

瓠仔貴燒烤嘉義店

店家地址：嘉義市西區龍江街93號 (友愛路與龍江街路口)

店家電話：052323569

詳細介紹：https://bit.ly/3PYJQFq





旺柴燒肉屋

位於嘉義遠東百貨附近的【旺柴燒肉屋】是在地少見的職人燒肉跟日式居酒屋料理結合的店家，嚴選高品質的肉品跟食材，所有的餐點均由老闆親自用炭火烤製，服務到位、讓你可以自在的跟家人朋友吃飯聊天。

貼心提醒極上牛舌、頂級牛小排和松阪豬都是來店必點的招牌， 記得一到店內就直接先點一輪！





旺柴燒肉屋

店家地址：嘉義市西區垂楊里建成街36巷7號一樓

店家電話：0926277925

詳細介紹：https://bit.ly/3xbwDS0





#異國美食.健康餐盒

韓宵

嘉義市區每天最讓人期待的宵夜時刻在【韓宵】！有著炸雞配啤酒、銅盤烤肉、鍋物、韓式煎餅等美食，宵夜場的選項一點都不輸日常的飲食選擇，而且店內也有配合外送平台的服務，想在家吃到韓國的宵夜不會是問題！

韓宵한 샤오

店家地址：嘉義市西區忠義街142號

店家電話：052275227

詳細介紹：https://bit.ly/3aCr3Q0





盛食咖哩

位於嘉義市區的【盛食咖哩】每到用餐時段總是擠滿客人，店內擁有遵循傳統工法製成的印度咖哩，也有經調整後較適合台灣人口味的特殊咖哩，其主打的濃郁咖哩與季節限定料理打中許多顧客的胃口，而從裝潢到食材選用都能看見老闆的用心之處，也讓人想再次回訪。

盛食咖哩

店家地址：嘉義市西區延平街443號

店家電話：052251132

詳細介紹：https://bit.ly/3m4lg8n





野餐，日

位在嘉義市區的【野餐，日】每到用餐時段店內的預約訂單就已疊滿滿，主打的多國主食料理一改健康餐盒清淡無味的形象，希望顧客不僅要吃得健康，更要吃出美味，而且多達9樣的特色主食與不定期推出的限量餐點也讓許多顧客即使每天吃也不會膩！

野餐，日

店家地址：嘉義市西區中興路335號

店家電話：052910012

詳細介紹：https://bit.ly/3y9l5PF





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