玻璃帷幕超美！ 新舊交融的「嘉義市立美術館」 木構大廳、古蹟磚牆、湖水綠門框成為美拍新場域
【圖／文：行遍天下】
日治時代菸酒公賣局轉型的「嘉義市立美術館」（簡稱嘉美館）於2020年開幕，隔年即獲得「2021台灣建築獎」首獎。全館由1936年的古蹟棟、1954年的酒倉庫、1980年的菸酒成品倉庫和嶄新的本館組成，玻璃帷幕外觀的本館建築，出自黃明威建築師團隊，採國際最新CLT工法打造，二樓展覽大廳挑高的樑柱以集成材取代傳統鋼構，更環保也更呼應「木都嘉義」形象，新舊展館完美融合，讓原本對藝術欣賞不特別偏愛的人，千里迢迢來朝聖與拍攝。
古典風情洋溢的古蹟棟建築，特製的磚牆、氣孔和湖水綠門框等細節，經過導覽員解說，不再只是湊熱鬧，也懂得看門道，此區除了舉辦展覽，一樓邀請「誠品書店」期間限定店進駐，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，請到藝術家梁紹偉創作嘉義意象壁畫，陳列展售藝術風格選書和千款繪畫書寫文具，並隨著美術館展覽推出選書，營造嘉義市獨有的閱讀風景。
以「畫都嘉義」美學與人文精神為基礎，嘉美館自籌備起即以多元藝術發展為基礎，形塑出城市美術館的特質。相較過去展覽多從歷史角度切入，感受這片土地的藝術風氣，而近期推出的《2222》特展是嘉美館2022年度主軸「想像的擴延與對話」的全新嘗試；同步展出的《上陸許可》是台日兩地共14位設計師，在後疫情時代中對旅行想像所展開的交流，透過「城市限定包裹」展開一場關於旅行的想像空間創作，耐人尋味。
景點資訊
嘉義市立美術館
地址：嘉義市西區廣寧街101號
電話：05-227-0016
網址：chiayiartmuseum.chiayi.gov.tw
費用：全票50元、優待票25元
時間：09:00-17:00（週一休），特展《2222》、《上陸許可》、《新增遺漏的地點》即日起至2022/10/23展出。配合不同展覽提供平日及假日定時導覽服務，平日10:30、14:30；假日10:30、13:30，另外增加15:30的建築導覽。
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