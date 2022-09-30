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玻璃帷幕超美！ 新舊交融的「嘉義市立美術館」 木構大廳、古蹟磚牆、湖水綠門框成為美拍新場域

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

日治時代菸酒公賣局轉型的「嘉義市立美術館」（簡稱嘉美館）於2020年開幕，隔年即獲得「2021台灣建築獎」首獎。全館由1936年的古蹟棟、1954年的酒倉庫、1980年的菸酒成品倉庫和嶄新的本館組成，玻璃帷幕外觀的本館建築，出自黃明威建築師團隊，採國際最新CLT工法打造，二樓展覽大廳挑高的樑柱以集成材取代傳統鋼構，更環保也更呼應「木都嘉義」形象，新舊展館完美融合，讓原本對藝術欣賞不特別偏愛的人，千里迢迢來朝聖與拍攝。

▲嘉義市立美術館因為新舊建築融合及文化資源保存修復、再利用的設計議題受到矚目，開幕隔年即獲得「2021台灣建築獎」首獎。
▲嘉義市立美術館因為新舊建築融合及文化資源保存修復、再利用的設計議題受到矚目，開幕隔年即獲得「2021台灣建築獎」首獎。

▲玻璃帷幕外觀的本館吸引民眾佇足。
▲玻璃帷幕外觀的本館吸引民眾佇足。

古典風情洋溢的古蹟棟建築，特製的磚牆、氣孔和湖水綠門框等細節，經過導覽員解說，不再只是湊熱鬧，也懂得看門道，此區除了舉辦展覽，一樓邀請「誠品書店」期間限定店進駐，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位，請到藝術家梁紹偉創作嘉義意象壁畫，陳列展售藝術風格選書和千款繪畫書寫文具，並隨著美術館展覽推出選書，營造嘉義市獨有的閱讀風景。

▲嘉美館也是2021台灣設計展在嘉義主展區之一，無論外觀建築或展覽內涵，都值得深度賞析。
▲嘉美館也是2021台灣設計展在嘉義主展區之一，無論外觀建築或展覽內涵，都值得深度賞析。

▲嘉義市立美術館古蹟棟邀請誠品書店開設期間限定店，展售藝術風格選書與設計文具禮品。
▲嘉義市立美術館古蹟棟邀請誠品書店開設期間限定店，展售藝術風格選書與設計文具禮品。

以「畫都嘉義」美學與人文精神為基礎，嘉美館自籌備起即以多元藝術發展為基礎，形塑出城市美術館的特質。相較過去展覽多從歷史角度切入，感受這片土地的藝術風氣，而近期推出的《2222》特展是嘉美館2022年度主軸「想像的擴延與對話」的全新嘗試；同步展出的《上陸許可》是台日兩地共14位設計師，在後疫情時代中對旅行想像所展開的交流，透過「城市限定包裹」展開一場關於旅行的想像空間創作，耐人尋味。

▲《上陸許可》其中一組作品「嘉義VS.奈良」，台、日設計師以自身城市為視角，挑選物件集結成「城市限定包裹」並相互寄出，相當耐人尋味。（圖片提供：嘉義市立美術館）
▲《上陸許可》其中一組作品「嘉義VS.奈良」，台、日設計師以自身城市為視角，挑選物件集結成「城市限定包裹」並相互寄出，相當耐人尋味。（圖片提供：嘉義市立美術館）

　

景點資訊

嘉義市立美術館

地址：嘉義市西區廣寧街101號

電話：05-227-0016

網址：chiayiartmuseum.chiayi.gov.tw

費用：全票50元、優待票25元

時間：09:00-17:00（週一休），特展《2222》、《上陸許可》、《新增遺漏的地點》即日起至2022/10/23展出。配合不同展覽提供平日及假日定時導覽服務，平日10:30、14:30；假日10:30、13:30，另外增加15:30的建築導覽。

　

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