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韓式燒肉天花板！ 台南「韓國先生Ｏbba店」299元溫體豬吃到飽不分平假日 肉肉控一起吃爆

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資深的輝粉們一定都知道我真的不喜歡找台南吃到飽的店家，不過最近台南吃到飽店家的詢問度似乎真的很高。這間台南吃到飽店家屬於台南韓式料理的風格，說實話，這間台南吃到飽店家在我寫許多台南韓式料理的時候就有許多輝粉推薦，但是我對於台南吃到飽店家的疑慮還是滿滿。不過最近又聽好多人推薦這間台南吃到飽店家，又聽說它們可以接受毛小孩入內，是少數台南寵物友善店家，就跟著愛吃輝來吃吃看這間台南韓式料理風格的台南吃到飽店家好不好吃吧！

菜單優先觀看→請點我

這間台南韓式料理風格的台南吃到飽店家就位於南紡夢時代附近，台南國賓影城的正後方，停車來說附近有不少停車格，停車場也是有的稍微走一小段路。

店內位置不算多，不過整體看起來是明亮乾淨的，不會讓人感到黑黑臭臭油煙很重。

這邊分成兩種吃到飽風格，一種是199韓式部隊鍋吃到飽，一種是299韓式燒肉吃到飽。這裡的酒水飲料種類很多，也有店家自己自製的飲料，都做非常仔細的封瓶處理。

199吃到飽方案的東西可以在冰箱自助領取，要吃299燒肉的朋友則是到櫃檯續點，因為燒肉的部分都有做調味。

雖然這裡是吃到飽，但是一點都不隨便，老闆對於食材的堅持相當在意，也很在意食材口味影響味蕾的情況，或者重口味的東西影響烤盤的清潔度影響到原肉的滋味。

因此老闆堅持希望顧客們可以先將這溫體豬五花以及溫體豬梅花先吃過一遍，一旦點了調味的品項就不提供原味肉的選項了，這一點真的是相當棒，雖然看似不方便，可是我覺得是對於食材堅持的好地方。這裡的溫體豬肉真的相當好吃，基本上不用蘸醬也可以清楚吃得到肉本身的甜味與香氣，而且這裡的豬五花是選用帶有軟骨的類型我個人超級愛。豬梅花的部分也是相當嫩口，筋膜處理也相當得當，如果要說這肉是單點店的品質，我也會願意相信，難怪老闆會那麼堅持要清楚分隔。

原肉吃完之後，會建議點魚板跟香腸先食用。

基本上香腸只要烤到兩面金黃，魚板只要烤到軟掉就可以食用。

店家教我用這種方式組合，說這樣會很好吃。說真的，真的超好吃，小朋友也超喜歡，尤其是可以先蘸一點韓式辣醬也超級好吃。

接下來可以選擇蒜味，再來選擇辣味，說真的，上桌之前我完全對這個沒興趣，因為前面原味的溫體豬肉已經讓我無法接下來的肉了。我本來想說這種冷凍肉片我真的是完全沒興趣，甚至根本就不想吃，抱著想要投降的概念，結果吃下去，竟然超級嫩！

我吃完整個傻眼，為何可以那麼好吃？不過辣味跟蒜味兩個比起來我個人比較喜歡蒜味，因為韓式辣醬的味道真的是可以想像出來的味道。甚至你烤完直接蘸韓式辣醬，我個人覺得味道上只差在鍋氣而已，整體差不多，但是蒜味卻讓人感到非常非常非常驚訝，除了蒜頭、洋蔥帶來自然香甜的味蕾，還可以軟化整體肉質的咀嚼度，冷凍肉片可以做成這樣真的很厲害。

我想為什麼老闆不想讓大家用這樣的烤盤去烤原味肉，到這邊大家應該可以清楚明白了吧？

這裡的小菜可以無限免費續吃，雖然是免費的，但是脆口度保持的相當不錯，適合單吃，也適合搭配燒肉一起吃。

這個蒸蛋也是免費的，這蒸蛋免費我根本就覺得老闆是瘋了，這一般在外面點一鍋也要一百多，不因為是免費的就隨便做。這蒸蛋吃起來香氣十足，吃起來感覺上有大骨湯的滋味，結果是使用高湯與蝦醬來製作，吃起來真的相當好吃。

韓式煎餅 加購價NT$50

這個煎餅我很推薦大家可以額外單點，便宜又相當好吃，外表相當脆口，附的醬汁也是相當適合蘸。

醡醬麵 NT$88

這個醡醬麵，我超級超級超級推薦大家要單點，這個醡醬本身不是現成的那種，而是老闆還有經過精心的獨家配方去炒製，再加上酸酸甜甜的韓式醬菜埋藏在裡面。我本來以為只是一般的黃瓜而已，吃起來真的有嚇到我，而且又相當解膩可以換換口味。麵條使用的是韓式拉麵，吃起來相當Q彈，又可以完美包覆醡醬，真的超級好吃。

韓式部隊鍋 加價購 NT$280

這裡199跟299的方案可以同步進行，但一定要同桌的人都要消費同樣的方案，因此我更推薦大家可以吃299的燒肉吃到飽方案，再單點部隊鍋，一方面可以不用花那麼多錢吃到韓式料理必吃的部隊鍋，一方面又可以不帶有遺憾地喝到熱湯。

整體來說：

我真的要跟許多輝粉們道歉，我太晚才來這間吃了，這間絕對是我會二訪的選項，除了東西真的非常非常好吃，又相當新鮮，重點是還可以讓愛吃妞來一起用餐，對於有毛小孩的朋友，一定都有跟我一樣的困擾，儘管再好吃的餐廳，可能都要為了小寶貝放棄了，但是要記得毛小孩是不可以落地的唷，記得要攜帶寵物籠子。

體驗時間：111/09

※韓國先生Obba店菜單請點我

韓國先生Ｏbba店

地址：台南市東區莊敬路116巷24號

時間：1130-1430,1700-2130

電話：06 208 9318

停車：無

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