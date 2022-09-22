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賀「新化果菜市場」喬遷 虎頭埤9／24入園半票

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圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
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虎頭埤風景區9月24日（六）入園半票優惠。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
虎頭埤風景區9月24日（六）入園半票優惠。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】地處台南市新化區的新化果菜市場，是極具歷史及指標性的市場集散地，舊有果菜市場位於新化區的中心點，容易發生交通、噪音及停車空間不足等問題，因此台南市政府農業局另於虎頭埤風景區旁的南175線道路上，興建新的果菜市場，9月16日開始試營運，為歡慶新的果菜市場營業，虎頭埤風景區特別推出9月24日（六）每位遊客入園半票優惠，一起慶祝新鄰居「新化果菜市場」喬遷營業。

市長黃偉哲表示，四年前剛上任時，首件批准動土興建的大型公共建築就是斥資8億的新化果菜市場，整合新化、關廟、麻豆、佳里、玉井、左鎮等各區特色的農產交易環境，起源可追朔至西元1920年，因但取原市場近年來設備老舊、空間飽和、停車位不足，旁邊又鄰近新化國小及新化高中等校區，為顧及安全，決定搬遷至南175線道路上，接近8公頃的土地面積，面積相較於舊市場增加近50％，腹地充足，並被譽為全台最美的新化果菜市場，不得綠建築及智慧建築雙證書，還榮獲「2020國家卓越建築獎」。

▲榮獲「2020國家卓越建築獎」的新化果菜市場。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲榮獲「2020國家卓越建築獎」的新化果菜市場。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

觀光旅遊局局長郭貞慧指出，新化果菜市場鄰近虎頭埤風景區，先前工務局將南175北段道路拓寬，由8米拓寬至12米，更容易帶動新化週邊山區的觀光，將遊客連接南168休閒農業區，有名列12大勝景的虎頭埤風景區、百年歷史的中興大學實驗林場、大坑休閒農場、必比登推薦名單之一的王家燻羊肉、以及全台最低海拔欣賞日出雲海的左鎮二寮日出，從湖光山色到參天森林，更有彩竹變幻的壯闊白堊地形，虎頭埤風景區於新化果菜市場試營運期間，9月24日（星期六）一律半票優待，期望以區域發展吸引遊客欣賞美景外，還能品嘗在地美食，購買在地農特產品。

▲新化果菜市場試營運。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
▲新化果菜市場試營運。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

2022台南購物節自7月14日至12月31日，只要於活動期間在台南市商店消費，憑單筆消費滿100元發票，或於台南好物與台南便利送網路平台消費滿100元，即可獲得一組序號，憑發票或序號可至2022台南購物節活動官網（https://tainanshopping.tw/）登錄抽獎。此外，線上優惠活動雙軌並進，結合「台南好物」及「台南便利送」購物平台，勢必為台南的觀光與消費注入可觀的效益。台南購物節也特別加碼，8月起，週週抽出2千元吃飯金，邀請民眾踴躍消費品嚐台南在地美食、振興餐飲經濟。

相關資訊:虎頭埤風景區 https://htp.tainan.gov.tw/

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