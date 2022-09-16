在地人最推這一味！嘉義「文化路美食」TOP10 老饕口袋名單大公開

嘉義文化路夜市位於熱鬧的嘉義市中心，鄰近嘉義火車站，長達四、五百公尺的文化路，白天為車道，晚上則成為夜市，是每個人到嘉義旅遊必安排的行程，眾多攤販店家聚集，到底有哪些嘉義文化路夜市必吃美食？ReadyGo幫大家整理好了，一篇涵蓋了正餐和小吃、甜點和飲料，甚至還有越晚越熱鬧，深夜才吃的到的宵夜，照著這篇嘉義文化路夜市美食攻略吃包準不踩雷！

嘉義文化路夜市美食推薦

郭家雞肉飯

嘉義文化路上的郭家雞肉飯，使用雞骨熬煮出雞汁和豬油調和而成的醬汁，味道偏甜，少一分香氣不足、多一分則過油膩口，吃起來米粒分明，火雞肉口感彈嫩，每一口都能品嘗到雞油汁扎實包裹著飯粒，油滑順口，恰到好處，此外，傳統手工方式蒸炊的粿仔湯、包著花生的糯米大腸軟中帶脆也是網路上推薦人氣必點，可作為搭配小菜。

圖/IG@ching.foodie

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地址｜嘉義市東區文化路148號

營業時間｜周一~周日09:00–05:00

阿霞火雞肉飯

嘉義文化路夜市裡兩大雞肉飯名店除了郭家雞肉飯外，另一家就是阿霞火雞肉飯。阿霞火雞肉飯雞肉成塊狀，與郭家不同的是，除雞油之外還淋上了油蔥，另外可再依個人喜好撒點胡椒更提味，雞油包裹著白飯，每口都很夠味，別忘了一定要來份皮脆肉香甜酥脆肥腸、紅槽肉當配菜，看起來肥卻不膩口，還會越吃越涮嘴呢！

圖/IG@black19851023

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地址｜嘉義市東區文化路119號

營業時間｜18:20–00:00

珍珍蚵仔煎海產粥

說到嘉義市區宵夜推薦非文化路夜市裡的珍珍蚵仔煎海產粥莫屬，晚上十點半才開始營業，但開店前就已經大排長龍。小鐵鍋盛裝著滿滿的海產粥，料多實在、米飯粒粒分明，與其說是粥不如說是湯泡飯，米酒的香氣有畫龍點睛的效果，鮮甜的湯頭反映出海產的新鮮度，等待是值得的。

除了海產粥，香煎虱目魚肚也是招牌必點，每桌桌上都有至少一盤，半煎半炸的金黃魚皮相當酥脆，魚肚保留了肉汁、毫無腥味，搭配入口即化的油脂，好吃的讓人想再來一份。

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地址｜嘉義市東區文化路與中正路路口

營業時間｜週一至週六20:30–04:00(週二三休息)、週日20:30–02:00

阿岸米糕

阿岸米糕販賣的品項很單純，位於與文化路垂直的民族路，因為距離很近所以每次去嘉義文化路夜市都會去吃。外表看似滷肉飯，實際上卻是舖滿瘦肉燥的米糕，粒粒分明不軟爛，滷汁鹹淡適中、香氣十足，適合喜歡有口感的人，推薦大家記得點Q彈的滷蛋和入味的貢丸作為配菜，而米糕會附贈一碗柴魚湯，是不是要再單點湯品就可依個人喜好選擇囉~

圖/IG@lin.ming.chi

地址｜嘉義市東區民族路420號

營業時間｜16:00-00:00

林聰明沙鍋魚頭

每次去總是人山人海，號稱中午抽號牌，晚上可能才吃到的林聰明沙鍋魚頭相信大家都不陌生，在文化路夜市有總店和光華店兩家分店，招牌必點沙鍋魚頭使用濃郁的豬骨湯熬煮大白菜、三層肉、黑木耳、豆皮等食材，加入燉煮軟爛的魚頭和特製沙茶醬，甘甜順口不油膩，若不吃魚頭也可選擇沙鍋菜或加魚肉。

林聰明沙鍋魚頭的雞肉飯也完全不輸其他雞肉飯專賣店，而滷肉飯肥瘦各半香氣十足，搭配太陽蛋更是絕配，另外還有很多涼菜也都是熱門品項，可以說是幾乎不踩雷的一家店。

圖/IG@ube__

圖/IG@lailai_eateat

創始中正總店地址｜嘉義市東區中正路361號

創始總店營業時間｜週一至週日12:00~22:00

光華店地址｜嘉義市東區光華路122號

光華店營業時間｜週一至週日12:00~22:00

達文化-生炒鴨肉焿

招牌生炒鴨肉焿湯頭是道地的南部口味，鹹中帶甜，滿滿的鴨肉及筍片用料實在，勾芡濃度也恰到好處，若加辣或烏醋吃起來更有層次！而生炒羊肉是我私心推薦的一道菜，鮮嫩的空心菜與鴨肉加入沙茶用大火快炒，每口都吸附滿滿湯汁，讓你的嘴吧捨不得停下來。

圖/IG@c.t_lovefoods

地址｜嘉義市西區文化路15-1號

營業時間｜16:00-0:00 (星期三休息)

源興御香屋

嘉義文化路口的排隊名店，葡萄柚綠茶是源興御香屋的招牌飲料，推薦一定要點半糖少冰的黃金比例，和眾多手搖飲料店不同的是，源興御香屋的葡萄柚綠茶裡加了一顆梅子，酸甜的滋味與葡萄柚微酸苦的果香以及綠茶的清甜完美融合，還可以吃到真實的葡萄柚果肉，夏天喝起來十分清爽！除此之外，其他飲品像是柳丁綠茶、凍頂檸檬也很多人推薦，用料實在，CP值很高。

圖/IG@peng_hui880525

地址｜嘉義市西區中山路321號

營業時間｜週三至週五10:00-20:00、週六10:00-21:00 、週日10:00~20:30(週一二公休)

龍承綠豆沙牛奶

從小攤車到獨立店面，龍承綠豆沙牛奶十分濃稠，綿密到喝不出沙沙的口感，綠豆泥及牛奶摻雜著小碎冰就像喝冰沙一樣涼爽，甜度不高，所以喝起來也不會膩，且會讓人上癮，不知不覺一口接著一口就喝完了，大杯也才50元銅板有找，還可以免費加珍珠！

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地址｜嘉義市東區文化路178號

營業時間｜10:00–22:30

阿娥豆漿豆花（暫停營業）

位於嘉義文化路夜市裡的小岔路，沒有店面僅有復古招牌及小攤車，阿娥豆漿豆花是嘉義最純樸的美味，以味道濃郁且質地清爽的豆漿取代糖水，搭配綿密細緻的古早味豆花，豆香十足、甜度剛好，所有配料像是花生、綠豆等也都是店家親自熬煮，當地人還會搭配油條沾著吃，酥脆的油條沾著冰涼的豆漿豆花，就像在吃豆漿油條一樣，飽餐後來一碗冰涼的豆花就是最棒的收尾了。

圖/IG@c.sharon.yo

圖/IG@yu_foodholic

地址｜嘉義市東區文化路與延平街口

營業時間｜13:30-23:30 (週二休息)

大陸妹共匪餅

嘉義文化路上熱門的小點心，最早源自於福州，據說共匪餅原本是中國大陸的人賣的，因此被戲稱是共匪賣的餅，因而得名。共匪餅有甜鹹兩種口味，鹹口味內餡塞滿高麗菜、冬粉、蘿蔔絲和蛋，扎實的餅皮口感酥脆，味道較特別，甜口味則包覆著滿滿花生和芝麻，除了餡香之外還有淡淡的麵粉香，吃起來和燒餅有幾分相似，另外，餅皮店家堅持每天現擀現煎，記得預留排隊時間喔~

圖/IG@tainan.food_jane

地址｜嘉義市西區文化路1號

營業時間｜14:00-18:30

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