一人只要199！ 嘉義東石「帶殼蚵仔吃到飽」 產地現烤現吃、最狂美味鮮度好吃停不了

嘉義東石布袋烤蚵吃到飽

大家烤鮮蚵

烤鮮蚵 吃到飽 只要199元吃飽吃好吃滿

只要199元吃飽吃好吃滿 平日不限時、假日三小時

店內有飲料可選購

小朋友100公分以下免費

100～130公分小大人只要100元

營業時間：週一～週五10:30～19:30、週六～日 10:00～19:30(週二公休)

電話：0929-981-058

地址：嘉義縣東石鄉彩霞大道346號

大家烤鮮蚵行車路線？

一般人會從走東石嘉義線/台82線先抵達牛港魚池，這家是網路最多人介紹東石烤蚵吃到飽，但是常常大排長龍，本來跟朋友要在這裡用餐，因為人太多了，所以轉戰大家烤鮮蚵吃烤蚵吃到飽。

大家烤鮮蚵在東石的彩霞大道，Google地圖可以抵達，另外附近有碼頭公園方便停車。

大家烤鮮蚵採自助式方式，蚵仔、桶子、夾子、配料請自取，蚵仔跟垃圾麻煩請分開，禁止攜帶外食。

跟朋友抵達東石的時候已經是下午一點半左右，現場湧入不少來吃烤蚵的民眾。

烤蚵流程

烤蚵吃到飽記得先到櫃台領取號碼牌 櫃台會給菜單，可先參考熱炒菜色(也可以只點烤蚵吃到飽) 有空位時老闆會喊號碼牌，跟著老闆指引入座即可 點餐後拿至櫃台結帳即可(其它冰塊、醬油芥末、帶殼鮮蚵都是自取)

不懂的情況請詢問現場工作人員。

現場也提供了各式不同飲料、啤酒。（未成年請勿飲酒、酒後不開車）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

跟朋友點了一份炒青菜80、飲料自取，都是先結帳。看每桌幾乎都會點上烤魚，感覺烤魚也是這邊的招牌菜色。

餐具、杯子都是自取，冰塊在櫃檯旁邊也是自取。

現場烤著一盤盤的烤魚聞起來真的很香，而且幾乎是每桌必點，感覺就是招牌菜色。

現場工作人員正在清洗整理一盤盤的帶殼鮮蚵，使用強力水槍將蚵仔的外殼清洗的乾乾淨淨。

未成年請勿飲酒、酒後不開車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

接著工作人員會將木炭鐵桶端上桌，小心高溫炭火，這樣的設置很像我在泰國街邊吃泰國蝦吃到飽，不過那邊給的是火盆，很小烤不了幾隻蝦。(笑)

朋友先拿了兩大盆帶殼牡蠣準備燒烤，吃完再去拿其它盆，但是這兩盆還真的份量有夠多的了。

因為炭火火勢很強，帶殼蚵仔不用烤很久就打開了。

烤蚵配啤酒，簡單又爽快。(喝酒不開車、未成年請勿飲酒)

剛烤好的鮮蚵還是有一點點生，朋友比較喜歡吃烤熟一點的蚵仔，於是再多烤了一會。

產地新鮮產出的鮮蚵鮮度跟鹹味自然無話可說，非常鮮，而且每一顆幾乎都能順利打開，沒有臭掉的味道，在產地直接烤蚵最狂，新鮮直送。

看這一顆顆肥肥嫩嫩的鮮蚵，口水是不是都快流下來呢？濃濃的海味不斷撲鼻而來，新鮮烤蚵暢快吃到飽。

平常日的午後還是不少遊客前來烤蚵，平日要烤多久就吃多久，老闆也不會趕人。

除了吃烤蚵的原味，另一種吃法沾上醬油跟芥末也很棒，輪流交替口味吃，讓吃烤蚵不會覺得膩。

結果我們兩人又拿了第三盤，繼續努力烤下去。

新鮮肥嫩嫩的鮮蚵，吃的真的太爽快了！

產地新鮮帶殼鮮蚵吃到飽，一個人只要199，好幾桌都是整家人一起來吃，烤了五六盆以上沒問題，不過還是請量力而為，吃多少拿多少，不浪費食物為原則喔。

大家烤鮮蚵

營業時間：週一～週五10:30～19:30、週六～日 10:00～19:30(週二公休)

電話：0929-981-058

地址：嘉義縣東石鄉彩霞大道346號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康